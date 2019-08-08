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Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление

08 августа 2019, 01:54  •  33 • Политика
Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление о принадлежности Крыма. Он заявил, что страна считает и в будущем будет считать "незаконной аннексию Крыма".
В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никогда не признавала Крым русским. И в будущем будет считать "незаконной аннексию Крыма", пишет журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов на личной странице в социальной сети Twitter.
"Для нас и впредь будет приоритетом продолжение присутствия наших соотечественников на их исторической родине в Крыму", - добавил президент Турции.
Фото: twitter.com/dimsmirnov175
В то же время президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Чёрного моря. Стоит отметить, что позиция Турции по Крыму известна, подобные заявления звучали и ранее.

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