Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никогда не признавала Крым русским. И в будущем будет считать "незаконной аннексию Крыма", пишет журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов на личной странице в социальной сети Twitter.

"Для нас и впредь будет приоритетом продолжение присутствия наших соотечественников на их исторической родине в Крыму", - добавил президент Турции.

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

В то же время президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Чёрного моря. Стоит отметить, что позиция Турции по Крыму известна, подобные заявления звучали и ранее.