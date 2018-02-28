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Крылья российского разведчика Су-24МР осенили акваторию Японского моря

28 февраля 2018, 00:09  •  112 • Политика
Самолет выполнил плановый полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Российский самолет-разведчик Су-24МР совершил плановый полет над акваторией Японского моря. Об этом сообщили представители пресс-службы Восточного военного округа.
"Экипаж самолета Су-24МР Восточного военного округа выполнил плановый полет над акваторией Японского моря", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Никакие границы других государств при этом не были нарушены, подчеркивается в сообщении. Напомним, 21 февраля два российских бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование акваторий Восточно-Китайского и Японского морей. При этом их сопровождали на отдельных этапах самолеты ВВС Японии.

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