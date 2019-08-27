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Крылья Родины: Что нового покажут на МАКСе-2019 и зачем Путин везет туда Эрдогана

27 августа 2019, 12:09  •  87 • В России

27 августа в подмосковном Жуковском открывается XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) — он пройдет с 27 августа по 1 сентября. Это самая большая в России и одна из крупнейших в мире выставка авиационной и космической техники. Участие в МАКС-2019 подтвердили 827 компаний из 33 государств (в том числе 184 иностранных компании из Бельгии, Германии, Великобритании, Бразилии, Израиля, Ирана и других стран). Под нужды салона зарезервировано около 26,5 тыс. кв. м в павильонах, а еще - 45 тыс. кв. м на открытых площадках. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, будет представлено 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования. Более 40 изделий публика увидит впервые.

В ЖУКОВСКОМ ЖДУТ ПУТИНА И ЭРДОГАНА

А вот среди самых любопытных политических фишек салона станет то, что на нем «покажут» Реджепа Таипа Эрдогана. Если Президент России Владимир Путин посещал почти каждую такую выставку (она проводится 1 раз в 2 года) и покупал сопровождавшим его чиновникам мороженое, то турецкий лидер «живьем» увидит МАКС впервые. Более того, ожидается, что Путин и Эрдоган, как говорится, на полях салона проведут деловые переговоры. И очень возможно, что нас ждет сенсация, суть которой вот в чем.

Как известно, после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, Вашингтон рвал и метал, а в итоге отказался поставлять туркам истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. А Эрдоган ответил, что в таком случае найдет замену этой американской боевой машине. И даже прозрачно намекал на новейший российский истребитель Су-57 (к тому же уже существует экспортный вариант - Су-57Э). Ее и продемонстрируют на МАКСе Эрдогану не только на статичной стоянке, но и, как говорится, в деле – российские летчики покажут, на что она способна в небе. И нельзя исключать, что Путин и Эрдоган «ударят по рукам» и сделка состоится.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, - это одна из «звезд» МАКСаФото: Михаил ФРОЛОВ

Но даже если такого пока не случится, турецкому лидеру и сопровождающим его генералам покажут целый выводок других новейших российских вооружений, от которых им трудно будет отказаться…

ГЛАВНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

Безусловно, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, - это одна из «звезд» МАКСа. На статической экспозиции посетители салона смогут вблизи поглазеть на новенькую машину (она же - перспективный авиакомплекс фронтовой авиации – ПАК ФА, она же Т-50). Этот Су-57 ранее участвовал только в летной программе и никогда не демонстрировался в статике. Он оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.

Первый полет ИЛ-112 состоялся всего 5 месяцев назад - 30 марта 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна новинка салона - легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Это - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля после развала СССР. Его первый полет состоялся всего 5 месяцев назад - 30 марта 2019 года. Машина идет на смену «уходящим на пенсию» самолетам Ан-26. Ил-112В сможет перевозить 5 тонн. А при загрузке 3,5 тонны он способен доставить груз на расстояние 2400 км. Предназначен самолет для транспортировки личного состава и военной техники. В армии его давно ждут.

На МАКСе впервые представлен и еще один отечественный «постсоветский» самолет, - топливозаправщик Ил-78М-90А. Ему суждена роль основного самолета для дозаправки в воздухе бортов дальней, фронтовой и специальной авиации. Кстати, эта машина может производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации.

На МАКСе впервые представлен и еще один отечественный «постсоветский» самолет, - топливозаправщик Ил-78М-90АФото: GLOBAL LOOK PRESS

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА

МАКС-2019 станет местом мировой премьеры новейшего российского пассажирского среднемагистрального лайнера МС-21 с демонстрацией сразу трех опытных образцов воздушного судна. Отечественный лайнер по ключевым параметрам превосходит иностранные аналоги: он легче, имеет композитное крыло с большим удлинением, что улучшает аэродинамику, а его фюзеляж шире, чем у Boeing и Airbus. Сейчас в Жуковском проходят испытания два лётных образца МС-21-300. Иркутский авиазавод должен выпустить первый самолёт с российскими двигателями ПД-14 (сейчас опытные машины летают на двигателях Pratt&Whitney). Российская сертификация лайнера ожидается в конце 2020 года, европейская - в 2021 году. Передача серийных самолётов первым заказчикам и начало их коммерческой эксплуатации намечены также на 2020-2021 годы.

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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ВЕРТУШЕК»

Помимо самолётов, три новинки на МАКСе планирует показать и холдинг "Вертолёты России" - транспортно-десантный вертолёт Ми-38Т, обновлённая версия Ми-26 - тяжёлый Ми-26Т2В и многоцелевой вертолёт Ми-171. Ми-38Т выполнил первый полёт в начале ноября 2018 года. Этот вертолёт занимает промежуточное место между Ми-8 и Ми-26, Ми-38Т - это военная версия многоцелевого вертолёта Ми-38.

Контракт на поставку двух Ми-38Т был подписан в 2017 году. Первый из них Минобороны РФ должны получить до конца июня 2019 года. Ми-26Т2В - дальнейшая модификация тяжёлого транспортного вертолёта Ми-26. Внешне вертолёт ничем не отличается от своего предшественника, но внутренняя начинка подверглась существенным изменениям. Вертолёт оснащается современным комплексом БРЭО НПК90-2В, который обеспечивает автоматический полёта по маршруту с выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку. Бортовой комплекс обороны, доработанный в результате полученного в Сирии опыта, обеспечит защиту машины от ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Ми-38Т - это военная версия многоцелевого вертолёта Ми-38. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Впервые посетители МАКСа смогут увидеть в полете российский перспективный многоцелевой вертолет Ка-62. Машина получила удлиненный фюзеляж, французский двигатель и австрийский редуктор – все это позволило улучшить ее эксплуатационные характеристики. Вертолет предназначен для транспортировки грузов, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения. Также он может использоваться в нефтегазовой области, для спасательных операций и корпоративных перевозок.

КАК ПОПАСТЬ НА ВЫСТАВКУ?

Добраться до авиасалона можно электропоездом или поездом-экспрессом РЭКС с Казанского вокзала до платформы Отдых. От платформы Отдых до входа на выставку курсируют бесплатные автобусы. С пятницы по воскресенье такие же бесплатные автобусы будут следовать и от платформы 42-й километр.

На автомобиле можно доехать до выставочного комплекса только при наличии автопропуска (стоимость – от 2500 руб. за разовый талон). Также для тех, кто решит отправиться на МАКС на автомобиле, с пятницы по воскресенье будет действовать перехватывающая парковка на аэродроме «Быково», откуда будет курсировать бесплатный шаттл до выставочного комплекса. В дни проведения авиасалона будет создано около 20 000 парковочных мест, в том числе 12 000 – на аэродроме «Быково.

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Впервые на МАКС можно будет добраться на такси-вертолете, которое будет курсировать до выставочного комплекса из Одинцовского района Московской области. Стоимость билета – 22 000 руб. Полеты будут выполняться на российском вертолете «Ансат» с салоном на семь мест.

КИТАЙ НЕ МЕЛОЧИТСЯ

МАКС в этом году впервые пройдет при участии страны-партнера – Китая. Экспозиция КНР будет самой крупной среди стран-участниц: больше 20 компаний займут павильон в 3000 кв. м и примерно 400 кв. м на статической экспозиции. В отдельном павильоне можно будет увидеть макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, который на паритетных началах разрабатывается российской ОАК и китайской COMAC.

Макет – это 20-метровый фрагмент фюзеляжа с пассажирским салоном и кабиной пилотов. Это будет первая зарубежная демонстрация лайнера.

В отдельном павильоне можно будет увидеть макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929Фото: GLOBAL LOOK PRESS

CR929 разрабатывается в трёх версиях: CR929-500 на 230 пассажиров, CR929-600 на 280 пассажиров и CR929-700 на 320 пассажирских кресла. Этот самолёт должен будет заменить на авиалиниях Китая и России лайнеры A350 и B777. Начало его эксплуатации намечено на 2025-2027 годы.

ЭКОНОМИКА САЛОНА

В 2017 г. МАКС финишировал с заключенными сделками на 400 млрд руб. В 2019 г. эксперты ожидают не меньший объем контрактов.

ПОЧЕМ ПОГЛАЗЕТЬ?

Стоимость и категории билетов

1. Входной билет для специалиста (BUSINESS) в любой из дней

Одноразовое посещение в любой из дней с 27 августа по 01 сентября 2019 г.

Стоимость:

С 26-го августа и при продаже на месте в день мероприятия

Для взрослого 3000 руб.

2. Входной билет в один из дней

Одноразовое посещение в один из дней с 30 августа по 01 сентября 2019 г.

Стоимость:

С 26-го августа и при продаже на месте в день мероприятия

Для взрослого 1000 руб.

Дети до 14 лет – бесплатно. В сопровождении взрослых членов семьи.

3. Входной билет в любой из дней

Одноразовое посещение в любой из дней с 30 августа по 01 сентября 2019 г.

Стоимость:

В предварительной продаже

Для взрослого 1 100 руб.

Дети до 14 лет – бесплатно. В сопровождении взрослых членов семьи.

4. Входной билет – льготный

Одноразовое посещение в период с 30 августа по 01 сентября 2019 г.

Стоимость:

500 руб. (НДС не облагается)

При продаже на месте в день посещения, при предъявлении удостоверения, соответствующего льготной категории.

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Льготные категории посетителей «МАКС–2019»:

Ветераны и участники Великой Отечественной войны,

Инвалиды I и II группы,

Герои Советского Союза и Герои России,

Ветераны и участники войны в Афганистане и боевых действий в Чечне,

Многодетные семьи.

5. Входной билет PRIORITY

Посещение с индивидуальным обслуживанием в зоне PRIORITY в один из дней с 30 августа по 01 сентября 2019 г.

Одноразовое посещение

В индивидуальном порядке или в составе группы до 9 человек. Только в предварительной продаже

Стоимость:

Для взрослого - 24 000 руб.

Для ребенка от 6 до 14 лет - 10 000 руб.

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