Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вова и невероятная история с Премьер-министром
Никакого "Бука", бомба была в левой панели приборов: Эксперт опроверг ...
В Раде провели параллели между Зеленским и предыдущими президентами Украины
Угроза госпереворотом: как закон о государственном языке на Украине стал поводом...
Главная / В России

«Крылья нашей армии»: на что способен новый военно-транспортный самолёт России

02 июня 2019, 00:54  •  66 • В России
Минобороны РФ к концу года получит до пяти новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А. Об этом заявил командующий военно-транспортной авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. В войска поставят в общей сложности более 100 таких машин. Их производство развёрнуто на ульяновском заводе «Авиастар-СП». Ил-76МД-90А — модернизированная версия советского Ил-76. Главная задача проекта — обновление парка тяжёлых военно-транспортных самолётов ВКС. Новая машина значительно превосходит своего предшественника по дальности, грузоподъёмности, экономичности и эксплуатационным качествам. Как отмечают эксперты, этот самолёт востребован на российском рынке и обладает высоким экспортным потенциалом.
 
Самолёт Ил-76МД-90А © Валерий Мельников / РИА Новости
 

Командующий военно-транспортной авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что до конца 2019 года в войска будет передано до пяти самолётов Ил-76МД-90А. Машины получит 235-й авиационный полк, дислоцированный в Ульяновске.

«С начала года организованы подготовка и переучивание лётного и инженерно-технического состава полка на самолёты Ил-76МД-90А. Данный тип самолётов впервые начал поступать в данный полк, и эти поставки в текущем году продолжатся. Ожидаем до конца года еще четыре-пять самолётов», — цитирует Бенедиктова пресс-служба Минобороны РФ.

В апреле и мае 2019 года военное ведомство получило первые два серийных образца Ил-76МД-90А. Таким образом, к 2020 году парк новых самолётов может увеличиться до семи единиц. Минобороны до 2030 года планирует приобрести более 100 Ил-76МД-90А. В настоящее время ПАО «Ил» реализует контракт на поставку 39 самолётов. 

  • Передача серийного Ил-76МД-90А
  • © ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

Ранее предприятие «Авиастар-СП» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, ОАК) завершило сборку установочной партии Ил-76МД-90А. Две машины были переданы в ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева», одна — в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации (Иваново).

«Масштабный проект»

Ил-76МД-90А — второе поколение советского военно-транспортного высокоплана Ил-76, разработанного под руководством легендарного конструктора Генриха Новожилова. Первый полёт машины состоялся 25 марта 1971 года. Серийное производство было развёрнуто на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова (ТАПО).

Ил-76 стал основным тяжёлым военно-транспортным самолётом армии СССР. Детище Новожилова было первой в стране машиной с турбореактивным двигателем. Ранее военно-транспортные самолёты летали на турбовинтовых силовых установках. 

Ил-76 предназначен для переброски личного состава, военной техники, различных грузов и десантирования. В грузовой кабине могут разместиться три боевые машины десанта или 126 военнослужащих. Максимальная грузоподъёмность Ил-76 составляет 40—60 т, крейсерская скорость — до 800 км/ч, дальность без дозаправки (в зависимости от нагрузки) — от 4 тыс. до 6,5 тыс. км. 

Боевое крещение Ил-76 получил в Афганистане. Самолёты совершили свыше 14 тыс. рейсов в эту страну в 1979—1989 годах. В Ташкенте с 1971 по 1988 год было выпущено 940 машин различной модификации. Сейчас Ил-76 входит в авиапарк ВКС, МЧС, МВД, ФСБ и «Роскосмоса». Также этот самолёт эксплуатируется в Китае, Индии, Алжире, Анголе, Армении, Белоруссии и на Украине. 

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко пояснил в беседе с RT, что Ил-76 имеет «исключительно важное значение для Вооружённых сил».

«Это в буквальном смысле крылья нашей армии. На него приходится перевозка большей части грузов. С лучшей стороны Ил-76 проявил себя в сирийской операции. Именно эта машина была основным средством переброски различной военной техники, оборудования и личного состава», — отметил эксперт. 

После распада СССР ТАПО оказалось в тяжёлом финансовом положении из-за отсутствия заказов на производство и модернизацию самолётов. В 2012 году предприятие было переименовано в АО «Ташкентский механический завод». Сейчас эта компания специализируется на сборке и ремонте железнодорожных вагонов.

В середине 2000-х годов перед Россией встал вопрос о модернизации парка Ил-76, в том числе за счёт поставок новых машин. Москва начала переговоры с руководством Узбекистана о включении ТАПО в состав ОАК, однако они завершились безуспешно.

  • Загрузка транспортных самолетов ИЛ-76 на забайкальском полигоне Цугол
  • © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Дрозденко рассказал, что в связи с этим было решено развернуть производство на мощностях завода «Авиастар-СП», который до середины 2000-х годов выпускал Ан-124 «Руслан». По словам эксперта, получение долгосрочного заказа Минобороны на Ил-76МД-90А стало стимулом для развития предприятия.  

«Авиастар» был переоборудован в 1998 году для серийного производства Ан-124. Это фактически новое предприятие, но после прекращения выпуска «Русланов» его необходимо было загрузить новым масштабным проектом. Им как раз и стал Ил-76МД-90А. Таким образом, Ульяновский завод на многие годы вперёд обеспечен необходимыми заказами», — отметил Дрозденко.

«Полностью отечественная машина»

Полковник в отставке Михаил Ходарёнок заявил RT, что налаживание серийного выпуска Ил-76МД-90А на «Авиастаре» стало грандиозным проектом для современной России. Помимо модернизации производственных мощностей Минобороны и ОАК требовалось наладить кооперацию между десятками предприятий.

«Решение разместить сборку Ил-76МД-90А в Ульяновске было абсолютно правильным. Ил-76 — это стратегически важный продукт для нашей страны. Поэтому неразумно вступать в кооперацию, по крайней мере тесную, с иностранным государством. Запуск серийного производства на «Авиастаре» был очень сложным процессом, приходилось многое делать с нуля, было немало проблем, но сейчас эта задача успешно решена», — подчеркнул Ходарёнок.

Внешне Ил-76МД-90А почти не отличается от предшественника. Преимущества российского самолёта заключаются в более прочных конструкциях, современных двигателях и бортовом оборудовании. В частности, у машины абсолютно новое крыло, изготовленное из длинномерных панелей, усиленные элементы планера и шасси.

28 декабря главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT, что основным новшеством в Ил-76МД-90А стал отказ от двигателя Д-30КП2 в пользу более экономичного ПС-90А-76. Данная силовая установка соответствует требованиям к шуму и к эмиссии (выбросу) вредных веществ, которые установила Международная организация гражданской авиации. 

Ил-76МД-90А оснащён так называемой стеклянной кабиной — панелью управления с цифровыми дисплеями, а не традиционными аналоговыми датчиками. Также работу лётчикам облегчают новый пилотажный комплекс «Купол-III-76М» с экранной индикацией и цифровая система автоматического правления САУ-76.

«Право на ответные действия»: МИД России расширит чёрный список представителей Евросоюза

Как отмечает разработчик, Ил-76МД-90А заметно превосходит предшественника по удобству в управлении, безопасности и различным эксплуатационным характеристикам. Реализованные в машине технические новшества позволили увеличить дальность полёта до 5 тыс. км, а максимальную грузоподъёмность — до 60 т. 

«Самолёт может выполнять взлёт и совершать посадку на грунтовых (с грунтом плотностью до 7,5 кг/см²) и бетонных аэродромах высотой от -300 до 3 тыс. м над уровнем моря и выполнять полёты в любое время суток над сушей и водными пространствами», — говорится в материалах «Авиастара».

  • Сборка самолёта Ил-76МД-90А в цеху окончательной сборки
  • © Николай Хижняк / РИА Новости

Дмитрий Дрозденко отметил, что конструкторам ПАО «Ил» удалось решить все поставленные перед ними задачи без привлечения к кооперации иностранных компаний. По его словам, Ил-76МД-90А — вполне конкурентоспособная машина, которая может завоевать популярность за рубежом.

«Ил-76МД-90А имеет высокий экспортный потенциал. Сейчас машина будет востребована на пространстве СНГ, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Этот относительно недорогой самолёт позволит повысить мобильность любой армии. Но конкурентами Ил-76 будут Airbus и Boeing, которые продвигают на мировом рынке широкую линейку военно-транспортных самолётов», — сказал эксперт.

Как заявил ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов, новой машиной интересуются Алжир и Казахстан.

Михаил Ходарёнок придерживается несколько иной точки зрения. Эксперт считает, что Ил-76МД-90А в большей степени будет востребован в ВКС РФ, чем на зарубежном рынке.

«Ключевая задача проекта Ил-76МД-90А — это обновление парка российской военно-транспортной авиации. Сейчас новых машин не хватает. И заказ Минобороны на 100 самолётов об этом красноречиво свидетельствует. Поэтому крайне важно удовлетворить запрос ВКС, а потом сосредоточить усилия на создании тяжёлой военно-транспортной машины нового поколения», — подчеркнул Ходарёнок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
01 июня 2019, 20:09
Ирина Захарова, мама спикера МИД РФ: В детстве Маша любила китайские сказки
01 июня 2019, 18:24
«Информация о пропавших не подтвердилась»: что известно о взрывах на оборонном заводе в Дзержинске
01 июня 2019, 13:39
"Не значит, что визит будет в ближайшее время": украинский политолог прокомментировал приглашение Зеленского в США
01 июня 2019, 20:09
Россия ввела ограничения на поставки нефтепродуктов и стройматериалов на Украину
02 июня 2019, 00:54
«Крылья нашей армии»: на что способен новый военно-транспортный самолёт России
01 июня 2019, 08:39
Отмена роуминга, омбудсмен по ОСАГО и узаконенный тюнинг: какие изменения ждут россиян в июне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
31 мая 2019, 23:09
"Знаю даже, каким веществом взрывали Boeing-777": Эксперт об уникальных вещдоках с места крушения MH17
01 июня 2019, 15:24
Кедми в четырех пунктах описал тотальную войну против России: "Надвигается катастрофа!"
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
27 мая 2019, 11:39
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
28 мая 2019, 20:24
Американский самолёт загадочно пропал у российской базы в Сирии - СМИ
31 мая 2019, 23:09
"Новый русский" Зеленский может "огрести" за "поребрик": Вице-премьер Украины угрожает новому президенту госпереворотом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.