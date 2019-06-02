«Крылья нашей армии»: на что способен новый военно-транспортный самолёт России

Минобороны РФ к концу года получит до пяти новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А. Об этом заявил командующий военно-транспортной авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. В войска поставят в общей сложности более 100 таких машин. Их производство развёрнуто на ульяновском заводе «Авиастар-СП». Ил-76МД-90А — модернизированная версия советского Ил-76. Главная задача проекта — обновление парка тяжёлых военно-транспортных самолётов ВКС. Новая машина значительно превосходит своего предшественника по дальности, грузоподъёмности, экономичности и эксплуатационным качествам. Как отмечают эксперты, этот самолёт востребован на российском рынке и обладает высоким экспортным потенциалом.

Командующий военно-транспортной авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что до конца 2019 года в войска будет передано до пяти самолётов Ил-76МД-90А. Машины получит 235-й авиационный полк, дислоцированный в Ульяновске.

«С начала года организованы подготовка и переучивание лётного и инженерно-технического состава полка на самолёты Ил-76МД-90А. Данный тип самолётов впервые начал поступать в данный полк, и эти поставки в текущем году продолжатся. Ожидаем до конца года еще четыре-пять самолётов», — цитирует Бенедиктова пресс-служба Минобороны РФ.

В апреле и мае 2019 года военное ведомство получило первые два серийных образца Ил-76МД-90А. Таким образом, к 2020 году парк новых самолётов может увеличиться до семи единиц. Минобороны до 2030 года планирует приобрести более 100 Ил-76МД-90А. В настоящее время ПАО «Ил» реализует контракт на поставку 39 самолётов.

Передача серийного Ил-76МД-90А

© ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

Ранее предприятие «Авиастар-СП» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, ОАК) завершило сборку установочной партии Ил-76МД-90А. Две машины были переданы в ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева», одна — в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации (Иваново).

«Масштабный проект»

Ил-76МД-90А — второе поколение советского военно-транспортного высокоплана Ил-76, разработанного под руководством легендарного конструктора Генриха Новожилова. Первый полёт машины состоялся 25 марта 1971 года. Серийное производство было развёрнуто на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова (ТАПО).

Ил-76 стал основным тяжёлым военно-транспортным самолётом армии СССР. Детище Новожилова было первой в стране машиной с турбореактивным двигателем. Ранее военно-транспортные самолёты летали на турбовинтовых силовых установках.

Ил-76 предназначен для переброски личного состава, военной техники, различных грузов и десантирования. В грузовой кабине могут разместиться три боевые машины десанта или 126 военнослужащих. Максимальная грузоподъёмность Ил-76 составляет 40—60 т, крейсерская скорость — до 800 км/ч, дальность без дозаправки (в зависимости от нагрузки) — от 4 тыс. до 6,5 тыс. км.

Боевое крещение Ил-76 получил в Афганистане. Самолёты совершили свыше 14 тыс. рейсов в эту страну в 1979—1989 годах. В Ташкенте с 1971 по 1988 год было выпущено 940 машин различной модификации. Сейчас Ил-76 входит в авиапарк ВКС, МЧС, МВД, ФСБ и «Роскосмоса». Также этот самолёт эксплуатируется в Китае, Индии, Алжире, Анголе, Армении, Белоруссии и на Украине.

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко пояснил в беседе с RT, что Ил-76 имеет «исключительно важное значение для Вооружённых сил».

«Это в буквальном смысле крылья нашей армии. На него приходится перевозка большей части грузов. С лучшей стороны Ил-76 проявил себя в сирийской операции. Именно эта машина была основным средством переброски различной военной техники, оборудования и личного состава», — отметил эксперт.

После распада СССР ТАПО оказалось в тяжёлом финансовом положении из-за отсутствия заказов на производство и модернизацию самолётов. В 2012 году предприятие было переименовано в АО «Ташкентский механический завод». Сейчас эта компания специализируется на сборке и ремонте железнодорожных вагонов.

В середине 2000-х годов перед Россией встал вопрос о модернизации парка Ил-76, в том числе за счёт поставок новых машин. Москва начала переговоры с руководством Узбекистана о включении ТАПО в состав ОАК, однако они завершились безуспешно.

Загрузка транспортных самолетов ИЛ-76 на забайкальском полигоне Цугол

© Министерство обороны РФ/РИА Новости

Дрозденко рассказал, что в связи с этим было решено развернуть производство на мощностях завода «Авиастар-СП», который до середины 2000-х годов выпускал Ан-124 «Руслан». По словам эксперта, получение долгосрочного заказа Минобороны на Ил-76МД-90А стало стимулом для развития предприятия.

«Авиастар» был переоборудован в 1998 году для серийного производства Ан-124. Это фактически новое предприятие, но после прекращения выпуска «Русланов» его необходимо было загрузить новым масштабным проектом. Им как раз и стал Ил-76МД-90А. Таким образом, Ульяновский завод на многие годы вперёд обеспечен необходимыми заказами», — отметил Дрозденко.

«Полностью отечественная машина»

Полковник в отставке Михаил Ходарёнок заявил RT, что налаживание серийного выпуска Ил-76МД-90А на «Авиастаре» стало грандиозным проектом для современной России. Помимо модернизации производственных мощностей Минобороны и ОАК требовалось наладить кооперацию между десятками предприятий.

«Решение разместить сборку Ил-76МД-90А в Ульяновске было абсолютно правильным. Ил-76 — это стратегически важный продукт для нашей страны. Поэтому неразумно вступать в кооперацию, по крайней мере тесную, с иностранным государством. Запуск серийного производства на «Авиастаре» был очень сложным процессом, приходилось многое делать с нуля, было немало проблем, но сейчас эта задача успешно решена», — подчеркнул Ходарёнок.

Внешне Ил-76МД-90А почти не отличается от предшественника. Преимущества российского самолёта заключаются в более прочных конструкциях, современных двигателях и бортовом оборудовании. В частности, у машины абсолютно новое крыло, изготовленное из длинномерных панелей, усиленные элементы планера и шасси.

28 декабря главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT, что основным новшеством в Ил-76МД-90А стал отказ от двигателя Д-30КП2 в пользу более экономичного ПС-90А-76. Данная силовая установка соответствует требованиям к шуму и к эмиссии (выбросу) вредных веществ, которые установила Международная организация гражданской авиации.

Ил-76МД-90А оснащён так называемой стеклянной кабиной — панелью управления с цифровыми дисплеями, а не традиционными аналоговыми датчиками. Также работу лётчикам облегчают новый пилотажный комплекс «Купол-III-76М» с экранной индикацией и цифровая система автоматического правления САУ-76.

Как отмечает разработчик, Ил-76МД-90А заметно превосходит предшественника по удобству в управлении, безопасности и различным эксплуатационным характеристикам. Реализованные в машине технические новшества позволили увеличить дальность полёта до 5 тыс. км, а максимальную грузоподъёмность — до 60 т.

«Самолёт может выполнять взлёт и совершать посадку на грунтовых (с грунтом плотностью до 7,5 кг/см²) и бетонных аэродромах высотой от -300 до 3 тыс. м над уровнем моря и выполнять полёты в любое время суток над сушей и водными пространствами», — говорится в материалах «Авиастара».

Сборка самолёта Ил-76МД-90А в цеху окончательной сборки

© Николай Хижняк / РИА Новости

Дмитрий Дрозденко отметил, что конструкторам ПАО «Ил» удалось решить все поставленные перед ними задачи без привлечения к кооперации иностранных компаний. По его словам, Ил-76МД-90А — вполне конкурентоспособная машина, которая может завоевать популярность за рубежом.

«Ил-76МД-90А имеет высокий экспортный потенциал. Сейчас машина будет востребована на пространстве СНГ, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Этот относительно недорогой самолёт позволит повысить мобильность любой армии. Но конкурентами Ил-76 будут Airbus и Boeing, которые продвигают на мировом рынке широкую линейку военно-транспортных самолётов», — сказал эксперт.

Как заявил ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов, новой машиной интересуются Алжир и Казахстан.

Михаил Ходарёнок придерживается несколько иной точки зрения. Эксперт считает, что Ил-76МД-90А в большей степени будет востребован в ВКС РФ, чем на зарубежном рынке.