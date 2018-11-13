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Крылатую пехоту приветствовали президент и министр обороны

13 ноября 2018, 17:54  •  57 • В России

Глава оборонного ведомства в своем обращении к гвардейцам-рязанцам подчеркнул, что в РГВВДУ создана уникальная материально-техническая база. И база эта, а также испытанные в боях отцы-командиры позволяют готовить десантников 21 века, способных решать задачи любой сложности в любой точке, куда их забросит нелегкая, но славная судьба крылатой пехоты.

135 выпускников прославленного училища были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Более сотни вышедших из этих стен стали генералами, эффективно применявшими свои знания и умениями во всех горячих точках в новейшей истории.

Преподавателей, курсантов и выпускников знаменитого военного вуза поздравил с юбилеем и президент страны.

"Рязанское воздушно-десантное училище по праву считается одним из самых престижных военных учебных заведений страны с богатой историей и замечательными, закаленными временем традициями. Многие поколения его выпускников вносят огромный вклад в развитие Вооруженных сил, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности нашего государства", — подчеркнул в своем обращении к рязанцам Владимир Путин.

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