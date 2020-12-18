Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о международных отношениях, призвал не считать русских за дураков. Слова главы государства оценил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Путин заявил, что действия России на мировой арене - ответ на ходы стран НАТО, которые всё больше дестабилизируют ситуацию в мире. Президент напомнил, что границы НАТО приближаются к российским, а члены альянса покинули ряд международных соглашений, направленных на контроль за вооружениями.

"Вы же умные люди... Почему же вы думаете, что мы придурки?!" - подытожил свою речь Путин. "Чуть длиннее, чем известная ремарка С.В. Лаврова, но заключающая всё, что надо знать про нашу международную политику", - оценил ответ доктор Мясников на своём Telegram-канале.

Напомним, что знаменитая фраза главы МИД России была гораздо менее цензурной и состояла всего из двух слов. Но их вполне хватало, чтобы описать ситуацию и отношение к ней.