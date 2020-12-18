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Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
18 декабря 2020, 08:50 • 225 • Политика
Доктор Мясников оценил слова Путина о международной политике. "Чуть длиннее, чем известная ремарка С.В. Лаврова, но заключающая всё", - резюмировал врач.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о международных отношениях, призвал не считать русских за дураков. Слова главы государства оценил известный врач и телеведущий Александр Мясников.
Путин заявил, что действия России на мировой арене - ответ на ходы стран НАТО, которые всё больше дестабилизируют ситуацию в мире. Президент напомнил, что границы НАТО приближаются к российским, а члены альянса покинули ряд международных соглашений, направленных на контроль за вооружениями.
Напомним, что знаменитая фраза главы МИД России была гораздо менее цензурной и состояла всего из двух слов. Но их вполне хватало, чтобы описать ситуацию и отношение к ней.
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