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Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."

18 декабря 2020, 08:50  •  225 • Политика
Доктор Мясников оценил слова Путина о международной политике. "Чуть длиннее, чем известная ремарка С.В. Лаврова, но заключающая всё", - резюмировал врач.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о международных отношениях, призвал не считать русских за дураков. Слова главы государства оценил известный врач и телеведущий Александр Мясников.
Путин заявил, что действия России на мировой арене - ответ на ходы стран НАТО, которые всё больше дестабилизируют ситуацию в мире. Президент напомнил, что границы НАТО приближаются к российским, а члены альянса покинули ряд международных соглашений, направленных на контроль за вооружениями.
"Вы же умные люди... Почему же вы думаете, что мы придурки?!" - подытожил свою речь Путин.
"Чуть длиннее, чем известная ремарка С.В. Лаврова, но заключающая всё, что надо знать про нашу международную политику", - оценил ответ доктор Мясников на своём Telegram-канале.
Напомним, что знаменитая фраза главы МИД России была гораздо менее цензурной и состояла всего из двух слов. Но их вполне хватало, чтобы описать ситуацию и отношение к ней.
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