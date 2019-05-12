«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах

Никаких взрывов на нефтяных танкерах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не происходило. Сообщения СМИ о взрывах опровергла пресс-служба эмирата Эль-Фуджейра, передает РИА «Новости».

«Движение судов в порту осуществляется в обычном режиме», – подчеркнули местные власти. Кроме того, пресс-служба эмирата призвала прессу опираться на официальные источники информации.

Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил, что в воскресенье несколько мощных взрывов сотрясли «от семи до десяти» нефтяных танкеров в порту Фуджейры после мощного пожара.

Кроме того, над портом были якобы замечены военные самолеты Франции и США. Других подробностей ливанское ТВ не привело.

«Фейковая новость» о пожаре на нефтяных танкерах была опубликована в разгар международного кризиса в Персидском заливе, на другом берегу которого лежит Иран. Как заявил 6 мая советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, Пентагон направил в регион авианосец с оперативной группой бомбардировщиков, готовые «безжалостно применить силу» против Ирана.

Он также добавил, что США посылают «ясный и безошибочный сигнал» Ирану. Вашингтон ответит на «нападение» Тегерана на интересы США и их союзников, подчеркнул Болтон. Кроме того, Штаты развернут на Ближнем Востоке зенитно-ракетный комплекс Patriot и десантный корабль USS Arlington на фоне напряженных отношений с Исламской республикой, передает ФАН.

«Эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца США USS Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов», – говорится в заявлении Пентагона.

В начале мая власти Ирана заявили, что перестает частично соблюдать условия ядерной сделки. Решение было принято иранской стороной после того, как Вашингтон перешел к жесткому давлению в том числе путем демонстрации военной силы в регионе Персидского залива. В Тегеране решили не соблюдать ограничения, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Исламская республика приостанавливает продажу «ядерных» ресурсов на два месяца.

Тегеран уточняет, что готов вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках ядерной сделки в случае обеспечения своих интересов. Речь идет о соглашении между Ираном, Германией Францией, Великобританией, Россией, Китаем и США, которое было заключено в 2015 году. По мнению наблюдателей,

решение Ирана лишь частично выйти из сделки говорит о том, что Тегеран сохраняет пространство для переговоров и не желает идти на конфронтацию с США.

В Вашингтоне опасаются, что в случае военных действий США против Ирана, иранцы могут ответить ассиметрично, совершая теракты против американских военных на Ближнем Востоке. На днях администрация Белого дома заявила, что обладает сведениями, что Иран может атаковать военных в Ираке и в Сирии. Контингент войск США в этих странах невелик, но если в Вашингтон начнут приходить укрытые флагами гробы, это может серьезно повлиять на возможности Трампа вновь став президентом в 2020 году.

8 мая, в ответ на демарш Ирана, американский президент подписал указ о введении санкций против иранского производства металлов. Как сообщает НСН, цель документа – лишить Иран доходов от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди.

Санкции, в частности, грозят физическим лицам за покупку, продажу, транспортировку металлов, произведенных в Иране.

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Америка примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана. По его словам, американский президент Дональд Трамп это ясно дал понять. Ответ Вашингтона при этом будет «адекватным».

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«Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства», — отметил Помпео. Он добавил, что США наращивают силы на Ближнем Востоке из-за Ирана. Однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном.

Международное сообщество опасается провокаций в кризисе между США и Ираном — в отличие от Ирака при Саддаме Хусейне, войска которого международная коалиция во главе с США разбила за пару месяцев, иранцы будут ожесточенно сражаться за родную землю, невзирая на отношение к властям, если вдруг случится война. Новый конфликт в Персидском заливе может привести к скачку цен на нефть.

В конце апреля мировые цены на нефть продолжили расти на фоне санкций США против иранской нефти. Такими действиями Вашингтон намерен изменить «дестабилизирующее» поведение исламской республики, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Санкции США на покупку иранской нефти приведут к усилению волатильности на международном энергетическом рынке,

заявил 9 мая официальный представитель министерства коммерции Китайской народной республики Гао Фэн.

«Иран является важным мировым производителем нефти. Экспорт иранской нефти имеет важное значение для обеспечения стабильности на международном энергетическом рынке. Санкции США в отношении иранской нефти неотвратимо усилят волатильность на международном энергетическом рынке», — подчеркнул он.