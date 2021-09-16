Крутой оборот: РКН пригрозил Google, Twitter и Facebook новыми штрафами

В отношении Apple, Google, Twitter и Facebook за неудаление противоправной информации наложены штрафы на 130 млн рублей, заявил 16 сентября журналистам замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин . Он уточнил, что федеральная служба рассматривает вопрос применения к некоторым из этих компаний оборотных штрафов . Накануне начала единого дня голосования (ЕДГ) сенаторы провели заседание временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и призвали иностранные платформы воспользоваться последним шансом и перестать нарушать российское законодательство. Как заявили «Известиям» в Совфеде, помимо штрафов, российские власти рассматривают и другие рычаги давления . В Google сообщили, что ведут диалог с российскими властями по поводу возникающих разногласий.

Проблемы с коммуникацией

За день до ЕДГ в Совфеде прошло заседание временной комиссии, которая рассматривала вопрос «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную думу РФ». Так как времени осталось мало у зарубежных юридических, физических лиц и россиян, представляющих их интересы, осталась последняя возможность одуматься — остановиться и не принимать на себя реальную ответственность за противоправную деятельность , призвал глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

Нарушением российского законодательства считается участие иностранных лиц и организаций в избирательной кампании в любых формах и любыми способами, финансирование предвыборной агитации за счет иных средств, кроме официальных избирательных фондов партий, напомнил политик. Кроме того, запрещается бесплатное или по заниженным ценам выполнение работ и услуг, «прямо либо косвенно связанных с выборами, направленных на достижение электоральных результатов», оказание материальной поддержки кандидатам или партиям вне их избирательных фондов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Особое внимание следует обратить на организации и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке . Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом, — заявил Андрей Климов.

Доказательства нарушений Apple и Google МИД РФ официально передал послу США Джону Салливану накануне , сообщил сенатор. Кроме того, есть представления органов прокуратуры России от 9 сентября 2021 года в адрес гендиректора Apple и главного исполнительного директора Google . Ранее в Apple заявили, что соблюдают законы только той страны, в которой созданы. Попытка юристов обосновать невыполнение требований России юридическими тонкостями прикрывает нежелание исполнять российское законодательство , считает сенатор.

Большим компаниям не страшны миллионные штрафы, полагает сенатор, член временной комиссии Ольга Ковитиди. Чтобы обязать их исполнять российское законодательство, в парламенте рассматриваются новые рычаги давления , сообщила она «Известиям». Однако пока сенатор не готова раскрыть детали.

Рычаги давления

РКН приветствует свободу распространения мнений, но только до тех пор, пока эти мнения не становятся запрещенной законом информацией , заявил в Совете Федерации замруководителя федеральной службы Вадим Субботин. Выборы, а также предвыборные процессы и агитация не могут быть исключениями из этого правила.

Apple, Google, Twitter и Facebook отказываются соблюдать законодательство о выборах — например, они помогают незаконной агитации, проводимой в том числе экстремистскими организациями. Также, по его словам, иностранные компании отказываются удалять информацию о таких объединениях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

« Представители компаний не смогли пояснить свою позицию. Коллеги, которые представляли компанию Apple, пояснить мотивы действий, игнорирование требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора не смогли », — рассказал замглавы РКН.

Сейчас за неудаление противоправной информации на четырех IT-гигантов наложены штрафы общей суммой в 130 млн рублей. «Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф» , — отметил Субботин. Помимо этого, федеральная служба рассматривает вопрос применения в ближайшем времени к Google, Twitter и Facebook оборотных штрафов , а также иных рычагов воздействия для принуждения к соблюдению законов.

— Очень важно донести до зарубежных коллег, что на территории России российское законодательство является главенствующим, его необходимо соблюдать в том числе иностранным организациям, работающим в РФ, — заявил Вадим Субботин.

В пресс-службе Google «Известиям» сказали, что компания не занимает ничью политическую сторону и уважает законы стран, в которых предлагает свои сервисы . Она работает с российскими регулирующими органами для решения возникающих юридических вопросов и поддерживает с ними постоянный диалог. Компания также уведомляет создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их данных.

— Google — это глобальная платформа, которая очень серьезно относится к своей ответственности по обеспечению безопасной и надежной среды для пользователей и клиентов , — заявили в компании.

Фото: Global Look Press/Fabian Sommer

«Известия» направили запросы в Apple, Facebook и Twitter. Накануне депутат Василий Пискарев пригрозил, что если крупные IT-компании продолжат игнорировать предписания Роскомнадзора, Госдума ужесточит законодательство об ответственности нарушителей.

В апреле комиссия ГД уже проводила телемост с представителями руководства компании Google Марко Панчини и Мариной Жунич. По словам депутата Василия Пискарева, на этой встрече были представлены многочисленные примеры нарушения российского законодательства, включая вмешательство в выборы, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, пропаганду наркотиков в поисковой выдаче браузера, политическую цензуру и многое другое. Руководители компании тогда заявили о готовности к сотрудничеству и регулярной коммуникации с представителями российской власти, отметил политик.

16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рада видеть на своем рынке компании, входящие в число международных IT-гигантов , однако они обязаны соблюдать российские законы. Компаниям следует оплачивать выписанные Роскомнадзором штрафы, что также распространяется на Google, указал Песков.

Между тем временная комиссия в Совфеде планирует вновь собраться уже 21 сентября, чтобы дать политическую оценку итогам выборов.