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Крутой оборот: РКН пригрозил Google, Twitter и Facebook новыми штрафами
16 сентября 2021, 20:40 • 166 • Политика
В отношении Apple, Google, Twitter и Facebook за неудаление противоправной информации наложены штрафы на 130 млн рублей, заявил 16 сентября журналистам замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Он уточнил, что федеральная служба рассматривает вопрос применения к некоторым из этих компаний оборотных штрафов. Накануне начала единого дня голосования (ЕДГ) сенаторы провели заседание временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и призвали иностранные платформы воспользоваться последним шансом и перестать нарушать российское законодательство. Как заявили «Известиям» в Совфеде, помимо штрафов, российские власти рассматривают и другие рычаги давления. В Google сообщили, что ведут диалог с российскими властями по поводу возникающих разногласий.
Проблемы с коммуникацией
За день до ЕДГ в Совфеде прошло заседание временной комиссии, которая рассматривала вопрос «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную думу РФ». Так как времени осталось мало у зарубежных юридических, физических лиц и россиян, представляющих их интересы, осталась последняя возможность одуматься — остановиться и не принимать на себя реальную ответственность за противоправную деятельность, призвал глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.
Нарушением российского законодательства считается участие иностранных лиц и организаций в избирательной кампании в любых формах и любыми способами, финансирование предвыборной агитации за счет иных средств, кроме официальных избирательных фондов партий, напомнил политик. Кроме того, запрещается бесплатное или по заниженным ценам выполнение работ и услуг, «прямо либо косвенно связанных с выборами, направленных на достижение электоральных результатов», оказание материальной поддержки кандидатам или партиям вне их избирательных фондов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
— Особое внимание следует обратить на организации и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке. Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом, — заявил Андрей Климов.
Доказательства нарушений Apple и Google МИД РФ официально передал послу США Джону Салливану накануне, сообщил сенатор. Кроме того, есть представления органов прокуратуры России от 9 сентября 2021 года в адрес гендиректора Apple и главного исполнительного директора Google. Ранее в Apple заявили, что соблюдают законы только той страны, в которой созданы. Попытка юристов обосновать невыполнение требований России юридическими тонкостями прикрывает нежелание исполнять российское законодательство, считает сенатор.
Большим компаниям не страшны миллионные штрафы, полагает сенатор, член временной комиссии Ольга Ковитиди. Чтобы обязать их исполнять российское законодательство, в парламенте рассматриваются новые рычаги давления, сообщила она «Известиям». Однако пока сенатор не готова раскрыть детали.
Рычаги давления
РКН приветствует свободу распространения мнений, но только до тех пор, пока эти мнения не становятся запрещенной законом информацией, заявил в Совете Федерации замруководителя федеральной службы Вадим Субботин. Выборы, а также предвыборные процессы и агитация не могут быть исключениями из этого правила.
Apple, Google, Twitter и Facebook отказываются соблюдать законодательство о выборах — например, они помогают незаконной агитации, проводимой в том числе экстремистскими организациями. Также, по его словам, иностранные компании отказываются удалять информацию о таких объединениях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
«Представители компаний не смогли пояснить свою позицию. Коллеги, которые представляли компанию Apple, пояснить мотивы действий, игнорирование требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора не смогли», — рассказал замглавы РКН.
Сейчас за неудаление противоправной информации на четырех IT-гигантов наложены штрафы общей суммой в 130 млн рублей. «Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф», — отметил Субботин. Помимо этого, федеральная служба рассматривает вопрос применения в ближайшем времени к Google, Twitter и Facebook оборотных штрафов, а также иных рычагов воздействия для принуждения к соблюдению законов.
— Очень важно донести до зарубежных коллег, что на территории России российское законодательство является главенствующим, его необходимо соблюдать в том числе иностранным организациям, работающим в РФ, — заявил Вадим Субботин.
В пресс-службе Google «Известиям» сказали, что компания не занимает ничью политическую сторону и уважает законы стран, в которых предлагает свои сервисы. Она работает с российскими регулирующими органами для решения возникающих юридических вопросов и поддерживает с ними постоянный диалог. Компания также уведомляет создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их данных.
— Google — это глобальная платформа, которая очень серьезно относится к своей ответственности по обеспечению безопасной и надежной среды для пользователей и клиентов, — заявили в компании.
Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
«Известия» направили запросы в Apple, Facebook и Twitter. Накануне депутат Василий Пискарев пригрозил, что если крупные IT-компании продолжат игнорировать предписания Роскомнадзора, Госдума ужесточит законодательство об ответственности нарушителей.
В апреле комиссия ГД уже проводила телемост с представителями руководства компании Google Марко Панчини и Мариной Жунич. По словам депутата Василия Пискарева, на этой встрече были представлены многочисленные примеры нарушения российского законодательства, включая вмешательство в выборы, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, пропаганду наркотиков в поисковой выдаче браузера, политическую цензуру и многое другое. Руководители компании тогда заявили о готовности к сотрудничеству и регулярной коммуникации с представителями российской власти, отметил политик.
16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рада видеть на своем рынке компании, входящие в число международных IT-гигантов, однако они обязаны соблюдать российские законы. Компаниям следует оплачивать выписанные Роскомнадзором штрафы, что также распространяется на Google, указал Песков.
Между тем временная комиссия в Совфеде планирует вновь собраться уже 21 сентября, чтобы дать политическую оценку итогам выборов.
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