«Крутить вентиль - не дело президента»: Порошенко о замерзающих городах Украины

Глава государства отметил, что за отопление в городах отвечают местные власти, а если они не способны справиться с проблемой, то парламент может назначить досрочные выборы городского головы и горсовета.

«Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение, боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло, под мою ответственность!» - потребовал Порошенко.

Президент заверил, что не позволит нарушать права граждан. Он заявил, что проблема с подачей тепла в Смеле должна быть решена в течение нескольких часов, и потребовал доклада о проделанной работе.

По словам Порошенко, город Смела Черкасской области - единственный в стране, где отсутствует тепло и газ. Однако ранее сообщалось, что без отопления в преддверии зимы остались по меньшей мере семь городов, в трех из которых начались «газовые бунты».