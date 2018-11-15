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«Крутить вентиль - не дело президента»: Порошенко о замерзающих городах Украины

15 ноября 2018, 23:39  •  97 • В мире
Президент Украины Петр Порошенко потребовал немедленно обеспечить отоплением и газом жителей города Смела. «Крутить вентиль - не дело президента», - добавил он.
Глава государства отметил, что за отопление в городах отвечают местные власти, а если они не способны справиться с проблемой, то парламент может назначить досрочные выборы городского головы и горсовета.
«Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение, боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло, под мою ответственность!» - потребовал Порошенко.
Президент заверил, что не позволит нарушать права граждан. Он заявил, что проблема с подачей тепла в Смеле должна быть решена в течение нескольких часов, и потребовал доклада о проделанной работе.
По словам Порошенко, город Смела Черкасской области - единственный в стране, где отсутствует тепло и газ. Однако ранее сообщалось, что без отопления в преддверии зимы остались по меньшей мере семь городов, в трех из которых начались «газовые бунты».

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