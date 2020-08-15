|
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 04:35 • 84 • Политика
Чиновник или депутат, имеющий двойное гражданство, представляет определённую опасность, поскольку им можно манипулировать из-за рубежа - крути им как хочешь. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Шерин. До сих пор точно не известно, сколько народных избранников имеют иностранный паспорт или вид на жительство.
Список депутатов и сенаторов, имеющих гражданство в других странах, уже не первый месяц гуляет в интернете, однако точной информации по этому вопросу до сих пор нет.
Под подозрение, в частности, попали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, единороссы Григорий Аникеев, Леонид Симановский, Вячеслав Никонов, Отари Аршба, Андрей Голушко, Григорий Балыхин и Николай Борцов.
По предварительным данным, иностранное гражданство есть также и у представителей оставшихся трёх парламентских фракций. Речь идёт об Александре Ремезкове, Игоре Лебедеве, Ризване Курбанове и Михаиле Щапове.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил провести проверку в отношении некоторых депутатов, однако Центризбирком ответил отказом, сославшись на то, что это не входит в его полномочия. При этом Конституция России запрещает многим госслужащим и политикам иметь гражданство других стран. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин прокомментировал ситуацию.
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2020, 05:05
|
10 августа 2020, 15:30
|
12 августа 2020, 12:25
|
10 августа 2020, 07:15
|
08 августа 2020, 21:20
|
13 августа 2020, 21:25
|
11 августа 2020, 02:30