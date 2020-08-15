Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство

Список депутатов и сенаторов, имеющих гражданство в других странах, уже не первый месяц гуляет в интернете, однако точной информации по этому вопросу до сих пор нет.

Под подозрение, в частности, попали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, единороссы Григорий Аникеев, Леонид Симановский, Вячеслав Никонов, Отари Аршба, Андрей Голушко, Григорий Балыхин и Николай Борцов.

По предварительным данным, иностранное гражданство есть также и у представителей оставшихся трёх парламентских фракций. Речь идёт об Александре Ремезкове, Игоре Лебедеве, Ризване Курбанове и Михаиле Щапове.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил провести проверку в отношении некоторых депутатов, однако Центризбирком ответил отказом, сославшись на то, что это не входит в его полномочия. При этом Конституция России запрещает многим госслужащим и политикам иметь гражданство других стран. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин прокомментировал ситуацию.