Крушение военного самолета Су-30 в Сирии: Пилоты пытались увести истребитель от домов

Авиагруппа ВКС России, которая дислоцируется на сирийской авиабазе Хмеймим, понесла еще одну потерю: 3 мая вскоре после взлета, разбился истребитель Су-30СМ.

"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель. Никакого огневого воздействия по самолету не зафиксировано", - сообщает Минобороны. Оба пилота погибли. Судя по тому, что летчики не воспользовались катапультными креслами, они до последних минут боролись за жизнь самолета.

По некоторым сведениям, экипаж «сушки» пытался увести истребитель от падения на прибрежный населенный пункт. Экипажем командовал, по предварительным данным, майор Альберт Давидян.

Пилоты пытались увести истребитель от домовФото: скриншот видео

Что надо знать об этой машине?

Многофункциональный истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине. Он нацелен на уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях. Самолет разработан компанией "Сухой" (серийно производится корпорацией "Иркут"). Боевая машина сверхманёврена. Она оснащена радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Точные характеристики самолета на данный момент засекречены.

Авиагруппа ВКС России, которая дислоцируется на сирийской авиабазе Хмеймим, понесла еще одну потерю

Потери российских ВКС за время военной операции в Сирии:

1. 24 ноября 2015 года в районе сирийско-турецкой границы истребителем F-16 ВВС Турции был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24М, командир был расстрелян в воздухе, пилот эвакуирован.

2. 12 апреля 2016 года в районе Хомса потерпел крушение вертолет Ми-28Н, оба члена экипажа погибли.

3. 1 августа 2016 года в результате обстрела с земли в провинции Идлиб был сбит вертолет Ми-8АМТШ.

4. 3 ноября 2016 года после вынужденной посадки вертолет Ми-35М ВКС России был уничтожен террористами противотанковой ракетой на земле.

5. 14 ноября 2016 года во время тренировочного полета в Средиземном море не долетел до палубы АНК «Адмирал Кузнецов» и упал в воду Миг-29К, летчик катапультировался.

6. 3 декабря 2016 года упал палубный истребитель Су-33, который из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы «Адмирала Кузнецова» - при вторичной попытке сесть на авианосец, пилот катапультировался.

7. 10 октября 2017 года при выполнении взлета с авиабазы Хмеймим за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился и разрушился бомбардировщик Су-24, командир и штурман погибли.

8. 31 декабря 2017 года вертолет Ми-24 потерпел крушение в 15 км от аэродрома Хама. Причиной жесткой посадки стала техническая неисправность, оба пилота погибли, бортмеханик эвакуирован.

9. 3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» был сбит из ЗРК штурмовик Су-25, пилот погиб в ходе боя на земле.

10. 6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение транспортный самолет Ан-26.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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