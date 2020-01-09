Крушение украинского «Боинга» в Иране: Ракетная атака, теракт на борту, ошибка пилота или технический сбой

Автор:

Степанов Александр

Жуткая авиакатастрофа произошла рано утром 8 января: Boeing-737, принадлежавший Международным авиалиниям Украины, который выполнял рейс PS752 из Тегерана в Киев, потерпел крушение буквально через несколько минут после взлёта из аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту: девять членов экипажа и 167 пассажиров.

Учитывая, что всё случилось на фоне резкого обострения отношений между Ираном и США, вызванным убийством Штатами влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, падение самолёта связали с этим событием. Практически сразу после авиакатастрофы под Тегераном оперативно появились два варианта. Первый – атака со стороны сторонников Сулеймани как метод «наказания» для Запада. Второй – провокация по примеру крушения рейса MH17 в Донбассе, которая, как известно, была использована в качестве давления на ДНР и ЛНР и, разумеется, Россию, которых обвинили в случившемся. И нынешнее крушение – прекрасный шанс для США продолжить эскалацию конфликта.

Царьград вместе с авиаэкспертом Юрием Антиповым разбирает ключевые версии катастрофы в Иране.

Итак...

Версия №1. Теракт на борту

По данным украинского МИД, в «Боинге» находились граждане семи стран. Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress

По данным украинского МИД, в «Боинге» находились граждане семи стран. Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress

Кто и зачем? – вот два вопроса, которые идут практически параллельно детальной проработке этой версии.

По данным украинского МИД, в «Боинге» находились граждане семи стран: 82 – Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (девять из них были членами экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Германии, 3 – Великобритании.

Иначе говоря, более половины находившихся на борту – уроженцы стран-союзников США. И такой жестокий асимметричный ответ, жертвами которого стали они, логично должен был превратиться в резкую претензию со стороны американских сторонников к Штатам, возомнившим себя вершителями мирового порядка, действующим по принципу «захотели – наказали».

К тому же, как объявил перевозчик (Международные авиалинии Украины), «Боинг» был практически новым — 2016 года выпуска, а последнее техобслуживание самолёт проходил за два дня до ЧП, 6 января, и вообще был «одним из лучших в авиапарке». Плюс ко всему посольство Украины в Иране первоначально сделало заявление, что теракт, как версия, исключается, и крушение самолёта произошло по техническим причинам.

Но – любопытный момент – очень быстро дипведомство само себя опровергло, написав, что «любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера».

Пока с учётом той информации, которая имеется на данный момент, нельзя говорить о теракте на борту, –считает между тем эксперт Юрий Антипов. – Признаков внутреннего взрыва, как можно наблюдать с записей падения лайнера, нет, иначе характер разрушений был бы совсем иной.

На месте катастрофы. Фото: Mahmoud Hosseini / Globallookpress

На месте катастрофы. Фото: Mahmoud Hosseini / Globallookpress

Версия №2. Ракетная атака

Могли ли системы ПВО (или автономный зенитно-ракетный комплекс) сбить «Боинг»? Теоретически — да.

К тому же, что тоже наводит на определённые размышления, после того как версия была выдана в информационное пространство палестинским агентством, сообщившим о том, что иранские ПВО приняли гражданский борт за военную цель, её тут же подхватили западные СМИ.

Они связали это с тем, что всё случилось через несколько часов после ракетных ударов Ирана по базам США в соседнем Ираке: следовательно, иранские военные могли предполагать ответную атаку американцев и решили действовать на опережение. Масла в огонь подбросили эксперты, начавшие обсуждать наличие «шрапнельных отверстий» на фрагментах обшивки «Боинга».

Но и здесь – скорее нет, чем да, – отметил, однако, Антипов. – Вновь отсылаю к записи падающего самолёта: он не развалился на части в воздухе, а упал на землю, после чего и произошел взрыв. На фотографиях с места крушения я не увидел ни на одном из обломков прямого попадания. Не вижу и массированного осыпания осколками.

На месте крушения. Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress

На месте крушения. Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress

Версия №3. Техническая неисправность

Эта, третья версия, сейчас – ключевая. Как говорится в предварительном отчёте Организации гражданской авиации Ирана, самолёт загорелся в воздухе – это же подтверждают и очевидцы, видевшие пламя, которое начало распространяться по фюзеляжу.

К моменту возникновения внештатной ситуации «Боинг» успел подняться на высоту 2,4 км, после чего экипаж заметил «техническую проблему» и принял решение возвращаться обратно, но через некоторое время рухнул, и уже на земле произошёл взрыв.

Кстати, по данным агентства Reuters, которое ссылается на свои источники в спецслужбах США и Канады, на Западе версия попадания ракеты исключается, а причиной случившегося стала «техническая неисправность».

Я тоже на первое место ставлю версию технической неисправности, – сказал авиаэксперт Юрий Антипов. – Но неисправность – более крупная, чем возгорание двигателя. Самолёт после ЧП был управляем вплоть до определённого момента, на что указывает движение руля направления. Но на последней стадии самолёт уже не управлялся, исходя из крутой траектории снижения (падения).

Сам отвесный угол падения авиалайнера говорит об этом: крылатая машина перестала быть управляемой уже в воздухе, то есть мог произойти какой-то глобальный сбой всех систем.

Версия №4. Ошибка пилотирования

Само собой, если загорелся двигатель в воздухе и разом отказали все системы, лётчики именно в этом не виноваты. Но могли ли они посадить лайнер при возникших проблемах?

Иранская Организация гражданской авиации утверждает, что на землю, к диспетчерам, от пилотов не поступало «никакого сообщения о необычных обстоятельствах полёта».

Ошибка экипажа в данном случае, при наборе такой высоты, если и может быть, то она минимальна, – заверили в Международных авиалиниях Украины, подчеркнув, что гарантируют «лётную исправность» всех своих самолётов и «высокую квалификацию всех экипажей.

На месте крушения. Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress

Юрий Антипов также полагает, что пилоты вряд ли что-то могли сделать в той ситуации.

К ним претензий нет. Они боролись до конца и правильно ориентировали самолёт после пожара. Руль направления это доказывает, – объяснил эксперт Царьграда. – Судя по всему, самолёт после ЧП совершал разворот в правую сторону. И скорее всего, стремился вернуться обратно. Почему в правую? Если горит правая плоскость (крыло), то это верное решение пилота. Огонь остаётся на крыле. Если делать разворот в левую сторону, то пламя будет сильнее «лизать» фюзеляж. Лётчики до последнего боролись за живучесть лайнера.

Истину должна, по его словам, открыть расшифровка «чёрных ящиков»: даже если принять, что переговоров с диспетчерами в ходе развития драмы не происходило, пилоты наверняка общались между собой, комментировали происходившее с самолётом.

Так что, если не произойдет никаких дополнительных подковёрных игр, правду мы всё-таки сможем узнать.