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Крушение украинского «Боинга» в Иране: Ракетная атака, теракт на борту, ошибка пилота или технический сбой
09 января 2020, 20:09 • 51 • Политика
Царьград разбирает вместе с экспертом ключевые версии трагедии, унесшей жизни 176 человек
Автор:
Степанов Александр
Жуткая авиакатастрофа произошла рано утром 8 января: Boeing-737, принадлежавший Международным авиалиниям Украины, который выполнял рейс PS752 из Тегерана в Киев, потерпел крушение буквально через несколько минут после взлёта из аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту: девять членов экипажа и 167 пассажиров.
Учитывая, что всё случилось на фоне резкого обострения отношений между Ираном и США, вызванным убийством Штатами влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, падение самолёта связали с этим событием. Практически сразу после авиакатастрофы под Тегераном оперативно появились два варианта. Первый – атака со стороны сторонников Сулеймани как метод «наказания» для Запада. Второй – провокация по примеру крушения рейса MH17 в Донбассе, которая, как известно, была использована в качестве давления на ДНР и ЛНР и, разумеется, Россию, которых обвинили в случившемся. И нынешнее крушение – прекрасный шанс для США продолжить эскалацию конфликта.
Царьград вместе с авиаэкспертом Юрием Антиповым разбирает ключевые версии катастрофы в Иране.
Итак...
Версия №1. Теракт на борту
По данным украинского МИД, в «Боинге» находились граждане семи стран. Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress
Кто и зачем? – вот два вопроса, которые идут практически параллельно детальной проработке этой версии.
По данным украинского МИД, в «Боинге» находились граждане семи стран: 82 – Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (девять из них были членами экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Германии, 3 – Великобритании.
Иначе говоря, более половины находившихся на борту – уроженцы стран-союзников США. И такой жестокий асимметричный ответ, жертвами которого стали они, логично должен был превратиться в резкую претензию со стороны американских сторонников к Штатам, возомнившим себя вершителями мирового порядка, действующим по принципу «захотели – наказали».
К тому же, как объявил перевозчик (Международные авиалинии Украины), «Боинг» был практически новым — 2016 года выпуска, а последнее техобслуживание самолёт проходил за два дня до ЧП, 6 января, и вообще был «одним из лучших в авиапарке». Плюс ко всему посольство Украины в Иране первоначально сделало заявление, что теракт, как версия, исключается, и крушение самолёта произошло по техническим причинам.
Но – любопытный момент – очень быстро дипведомство само себя опровергло, написав, что «любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера».
На месте катастрофы. Фото: Mahmoud Hosseini / Globallookpress
Версия №2. Ракетная атака
Могли ли системы ПВО (или автономный зенитно-ракетный комплекс) сбить «Боинг»? Теоретически — да.
К тому же, что тоже наводит на определённые размышления, после того как версия была выдана в информационное пространство палестинским агентством, сообщившим о том, что иранские ПВО приняли гражданский борт за военную цель, её тут же подхватили западные СМИ.
Они связали это с тем, что всё случилось через несколько часов после ракетных ударов Ирана по базам США в соседнем Ираке: следовательно, иранские военные могли предполагать ответную атаку американцев и решили действовать на опережение. Масла в огонь подбросили эксперты, начавшие обсуждать наличие «шрапнельных отверстий» на фрагментах обшивки «Боинга».
На месте крушения. Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress
Версия №3. Техническая неисправность
Эта, третья версия, сейчас – ключевая. Как говорится в предварительном отчёте Организации гражданской авиации Ирана, самолёт загорелся в воздухе – это же подтверждают и очевидцы, видевшие пламя, которое начало распространяться по фюзеляжу.
К моменту возникновения внештатной ситуации «Боинг» успел подняться на высоту 2,4 км, после чего экипаж заметил «техническую проблему» и принял решение возвращаться обратно, но через некоторое время рухнул, и уже на земле произошёл взрыв.
Кстати, по данным агентства Reuters, которое ссылается на свои источники в спецслужбах США и Канады, на Западе версия попадания ракеты исключается, а причиной случившегося стала «техническая неисправность».
Сам отвесный угол падения авиалайнера говорит об этом: крылатая машина перестала быть управляемой уже в воздухе, то есть мог произойти какой-то глобальный сбой всех систем.
Версия №4. Ошибка пилотирования
Само собой, если загорелся двигатель в воздухе и разом отказали все системы, лётчики именно в этом не виноваты. Но могли ли они посадить лайнер при возникших проблемах?
Иранская Организация гражданской авиации утверждает, что на землю, к диспетчерам, от пилотов не поступало «никакого сообщения о необычных обстоятельствах полёта».
На месте крушения. Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress
Юрий Антипов также полагает, что пилоты вряд ли что-то могли сделать в той ситуации.
Истину должна, по его словам, открыть расшифровка «чёрных ящиков»: даже если принять, что переговоров с диспетчерами в ходе развития драмы не происходило, пилоты наверняка общались между собой, комментировали происходившее с самолётом.
Так что, если не произойдет никаких дополнительных подковёрных игр, правду мы всё-таки сможем узнать.
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