Крушение самолёта в Татарстане. Экипаж предупреждал о трагедии

В Татарстане сегодня объявлен траур. Накануне в авиакатастрофе в Мензелинске погибли 15 человек, ещё шестеро пострадали. Как становится известно теперь, опытный экипаж предупреждал о проблемах с самолётом.

Власти Татарстана определились с материальной помощью семьям погибших и пострадавших при крушении самолёта L-410. Как было объявлено, семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Тем, кто получил средний и тяжкий вред здоровью, назначили по 400 тысяч рублей.

Самолёт L-410 рухнул в татарстанском Мензелинске накануне, 10 октября. По предварительным данным, на борту было 22 человека. Лишь шестерых удалось спасти.

Что стало причиной крушения

Заслуженный пилот России Юрий Сытник называл две вероятные причины крушения самолёта L-410. Он напомнил о том, что за последние три месяца это уже седьмой или восьмой случай авиакатастрофы.

В 99,9% - это человеческий фактор, это неумение пилотов обращаться с этой машиной, - сказал он. - Лезут в туман, втыкаются в скалы.

Эксперт добавил, что дело может быть и в двигателе, но здесь надо учитывать много факторов, ведь данная часть воздушного судна обычно создаётся из расчёта на 10-12 лет работы. "За двигателями надо смотреть, они просто так не отказывают", - подчеркнул пилот.

О поломке двигателя говорил и экипаж. Как пояснил глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе брифинга накануне, за секунды до крушения пилоты сообщили о сломанном двигателе. Кроме того, дочь погибшего пилота Михаила Беляева Анастасия рассказала, что отец и раньше жаловался на состояние машины:

Мой отец никогда не страдал никакими проблемами со здоровьем, человек был отменного здоровья. Я, как врач, имею право об этом сказать. Неоднократно в разговоре он упоминал о том, что двигатели самолёта отказывают. Это было тогда, когда парашютисты уже выпрыгнули. Я больше чем уверена, что мой отец сделал все правильно.

Более того, Анастасия настаивает, что руководство клуба знало о проблеме с двигателем. Дочь Беляева сама парашютистка. И отец как-то даже запретил её приближаться к злополучному самолёту, поскольку двигатель отказывал уже несколько раз.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Добавим, что накануне и представители оперативного штаба, собранного после крушения, отмечали, что экипаж был опытным, и ошибка пилота фактически исключена.