Крушение MH17 как повод захватить Донбасс? Эксперт прокомментировал "готовившееся" вторжение НАТО

Страны НАТО, мол, не готовили масштабную операцию на Украине в 2014 году, уверяет военный эксперт Илья Крамник. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Речь идет о документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа.

В нем утверждается, что после катастрофы "Боинга" НАТО хотело организовать военную операцию, причем предлогом бы стало спасение обломков разбившегося борта.

Операцию тайно планировали США, а еще Голландия и Австралия. Упоминается и то, что в этих действиях должны были принять участие и другие участницы НАТО. По замыслу предполагалось разбить ополченцев в Донбассе. Однако, как уверяет автор документальной ленты, операцию все же отменили, причем в самый последний момент. Военный эксперт выразил сомнение, что Альянс готовился к подобным масштабным действиям.

"Быстро доставить девять тысяч человек вместе с техникой в регион можно только по воздуху, для этого потребуется 200-300 транспортных самолетов, а также пассажирские воздушные суда, - пишет Крамник. - Когда подготовка перестает быть делом одной страны и становится совместной, на любой секретности можно ставить крест".

По его мнению, в то время действия стран НАТО не были похожи на деятельность подобных масштабов.