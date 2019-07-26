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Крушение MH17 как повод захватить Донбасс? Эксперт прокомментировал "готовившееся" вторжение НАТО
26 июля 2019, 08:24 • 153 • Политика
Голландский журналист снял фильм о расследовании катастрофы MH17. В нем проводится такая параллель, что крушение рейса MH17 могло быть использовано как повод захватить Донбасс. Впрочем, не все согласны с подобным выводами. Так, военный эксперт прокомментировал "готовившееся" вторжение НАТО.
Страны НАТО, мол, не готовили масштабную операцию на Украине в 2014 году, уверяет военный эксперт Илья Крамник. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Речь идет о документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа.
В нем утверждается, что после катастрофы "Боинга" НАТО хотело организовать военную операцию, причем предлогом бы стало спасение обломков разбившегося борта.
Операцию тайно планировали США, а еще Голландия и Австралия. Упоминается и то, что в этих действиях должны были принять участие и другие участницы НАТО. По замыслу предполагалось разбить ополченцев в Донбассе. Однако, как уверяет автор документальной ленты, операцию все же отменили, причем в самый последний момент. Военный эксперт выразил сомнение, что Альянс готовился к подобным масштабным действиям.
"Быстро доставить девять тысяч человек вместе с техникой в регион можно только по воздуху, для этого потребуется 200-300 транспортных самолетов, а также пассажирские воздушные суда, - пишет Крамник. - Когда подготовка перестает быть делом одной страны и становится совместной, на любой секретности можно ставить крест".
По его мнению, в то время действия стран НАТО не были похожи на деятельность подобных масштабов.
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