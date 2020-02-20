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Крушение MH17. Австралия добавила фактов версии удара с воздуха, рассказав об украинских истребителях
20 февраля 2020, 20:24 • 185 • Политика
В деле о крушении MH17 очередной поворот. Австралийская полиция подтвердила, два из четырёх опубликованных ранее секретных документов подлинны. В том числе, ясно, что бумага об украинских истребителях в воздухе рядом с местом крушения самолёта верна. Так действительно ли били с воздуха?
Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных материалов о расследовании крушения малайзийского "Боинга", ранее представленных на платформе Bonanza Media. В заявлении говорится, что некоторые из бумаг были в архивах австралийской полиции, однако взяли их без разрешения. Документы, как отмечено в заявлении, готовили "в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования". Официальный отзыв появился в распоряжении ТАСС.
Утечка секретных сведений
Ранее на платформе Bonanza Media представили всего четыре документа о расследовании дела MH17. И только два касались работы австралийской полиции. В частности, в одном из документов была зафиксирована стенограмма беседы журналиста Билли Сикса с сотрудниками австралийской полиции о свидетелях, видевших в небе украинский истребитель в день крушения "Боинга". А второй документ подтверждает, что австралийская полиция в совместном расследовании работала с обрезанными фотографиями - через год после трагедии, - которые не были оригинальными. Выяснилось, что все кадры кто-то отредактировал. Словом, можно сказать, что фото не были доказательством в деле, но их на полном серьёзе анализировали.
Третий документ, как известно, касается "Бука". Авторы настаивали, что подобного вооружения в зоне крушения не было. Предполагалось, что подобный тезис ставит крест на русском следе в деле о MH17. Наконец, четвёртый документ - беседа голландской полиции с ещё одним свидетелем, который видел украинские истребители в небе перед крушением "Боинга".
Кстати, в нидерландской прокуратуре оставили без внимания сказанное на платформе.
Увольнение украинских прокуроров и позиция России
Все сотрудники офиса Генпрокурора Украины, которые занимались расследованием крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17, были уволены с занимаемых должностей. По информации NRC, произошло это в начале текущего года, когда в ходе антикоррупционной реформы прекратила своё существование украинская Генпрокуратура. Теперь вместо неё работает другой орган - офис Генерального прокурора.
Увольнение якобы не может повлиять на ход судебного процесса над подозреваемыми по этому делу: вся доказательная база уже готова, работа над досье завершена.
При этом сообщается, что все шесть сотрудников Генпрокуратуры, которые были уволены в ходе реформы, должны были вместе с другими заново писать заявление о приёме на работу и проходить тестирование. Однако никто из них на работу в офис Генпрокурора так и не вернулся. И не по своей воле.
Комментируя это увольнение, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что смена следователей - "это обычная ротация, которая происходит постоянно". По его словам, несмотря на это увольнение, Украина продолжит предоставлять помощь голландской стороне в этом вопросе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после того как появились новые данные о расследовании накануне, отметила, что в данном случае позиция Министерства известна.
MH17 был уничтожен с воздуха… украинским самолётом?
После того, как "Бук" стали упорно вытеснять из материалов дела, главной стала история с украинскими истребителями в воздухе в день крушения "Боинга". Причастность Киева к ударам обсуждалась давно, однако официальным следствием постоянно опровергалась или же "забалтывалась". Теперь же оказывается, что в материалах есть отсыл и к истребителям. Эту информацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его словам, озвученные данные, прежде всего, выводят Россию "из-под удара". Если в районе крушения авиалайнера не было "Буков", значит, самолёт сбили не с земли, а как-то по-другому.
"А теперь мы говорим: а куда там делся самолёт-истребитель капитана Волошина, а там, оказывается, ещё и другой, чего голландцы не отрицают. Это что ж получается, а? А теперь получается, что самолёт был сбит с воздуха", - отметил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
По сути, заявление подтверждает, что MH17 уничтожил украинский военный самолёт, указывает эксперт. В этой связи военный эксперт с нетерпением ожидает, как комиссия по расследованию будет теперь всё это объяснять.
"Я с нетерпением жду сейчас заявления комиссии, которая должна опровергнуть эти данные своей военной разведки. Что же это за военная разведка, которая будет… легко так может опровергаться. В общем, начались политические игры. Но если это подтвердится - это радикально ломает антироссийскую версию и подвигает следствие к тому, что самолёт был сбит, скорее всего, тем самым капитаном Волошиным, которого уже нет на этом свете", - подчеркнул Виктор Баранец.
"Нам ни горячо ни холодно"
В то же время журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев заявил в беседе с Царьградом, что в этой истории заинтересованные стороны "попытаются вывести из-под удара именно украинскую сторону". А что касается так называемого расследования, то тут нам "ни горячо ни холодно".
"Даже официально - нам ни горячо ни холодно от того, было расследование или не было расследования. По факту, как бы ни называть те процессы, которые там были, они к расследованию не имеют отношения. Это некая имитация какой-то деятельности. Какое расследование, если не было… проведено. Чёрные ящики где? Чёрные ящики дайте послушать для начала", - заявляет он.
Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившиеся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.
"США нарочно не делятся данными и запрещают другим"
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин указал, что главным пробелом в деле стало молчание очевидцев. По его мнению, данные о том, кто на самом деле сбил авиалайнер в небе над Донбассом, есть и у других стран, в частности, у США. Но эти данные не раскрывают широкой публике, чтобы у Запада была возможность продолжать обвинять Россию в катастрофе.
Он добавил, что наличие обвинения подозреваемым в крушении нужно Западу для того, чтобы "быстрее засудить" их. Тогда на России будет "поставлено клеймо". В этой связи эксперт не верит, что слив данных разведки Нидерландов на что-то повлияет.
Очень говорящие вещдоки
Независимый авиаэксперт Юрий Антипов рассказал Царьграду, что никакого выстрела из "Бука", ни из украинского, ни из российского, в июле 2014 года не было, а лайнер Boeing 777, выполнявший полёт по рейсу МН17 над Донбассом, был уничтожен в результате взрыва на борту.
По словам специалиста, об этом он начал говорить еще шесть лет назад и даже собрал вместе со своим единомышленником Сергеем Соколовым "очень говорящие вещдоки" с места крушения - например, обивку от сидений "Боинга". Но его никто не хотел слушать, потому что в первые же часы после крушения СМИ начали по указу Порошенко тиражировать информацию о том, что причиной катастрофы стал российский ЗРК "Бук".
Эксперт заявил, что располагает многочисленными фактами, фото- и видеоматериалами, доказывающими, что "Бук" там совершенно не участвовал, а был только прикрытием для спецоперации:
Он считает, что многие материалы по делу сфальсифицированы - либо просто сделаны раньше, либо обработаны в "Фотошопе": "Я фактами показал, что это всё фальсификация. И в целом это просто огромная спецоперация. В принципе, мир на это повёлся. Но доскональное беспристрастное объективное расследование показало, что это всё только для того, чтобы как бы отвести от истинной причины крушения MH17".
По словам Антипова, защита российской стороны была проведена плохо: вместо того чтобы доказать, что никакого "Бука" рядом и в помине не было, "наши" пытались уверить всех, что это был "Бук", но украинский.
- резюмировал эксперт.
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