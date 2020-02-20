Крушение MH17. Австралия добавила фактов версии удара с воздуха, рассказав об украинских истребителях

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных материалов о расследовании крушения малайзийского "Боинга", ранее представленных на платформе Bonanza Media. В заявлении говорится, что некоторые из бумаг были в архивах австралийской полиции, однако взяли их без разрешения. Документы, как отмечено в заявлении, готовили "в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования". Официальный отзыв появился в распоряжении ТАСС.

Утечка секретных сведений

Ранее на платформе Bonanza Media представили всего четыре документа о расследовании дела MH17. И только два касались работы австралийской полиции. В частности, в одном из документов была зафиксирована стенограмма беседы журналиста Билли Сикса с сотрудниками австралийской полиции о свидетелях, видевших в небе украинский истребитель в день крушения "Боинга". А второй документ подтверждает, что австралийская полиция в совместном расследовании работала с обрезанными фотографиями - через год после трагедии, - которые не были оригинальными. Выяснилось, что все кадры кто-то отредактировал. Словом, можно сказать, что фото не были доказательством в деле, но их на полном серьёзе анализировали.

Третий документ, как известно, касается "Бука". Авторы настаивали, что подобного вооружения в зоне крушения не было. Предполагалось, что подобный тезис ставит крест на русском следе в деле о MH17. Наконец, четвёртый документ - беседа голландской полиции с ещё одним свидетелем, который видел украинские истребители в небе перед крушением "Боинга".

Кстати, в нидерландской прокуратуре оставили без внимания сказанное на платформе.

Увольнение украинских прокуроров и позиция России

Все сотрудники офиса Генпрокурора Украины, которые занимались расследованием крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17, были уволены с занимаемых должностей. По информации NRC, произошло это в начале текущего года, когда в ходе антикоррупционной реформы прекратила своё существование украинская Генпрокуратура. Теперь вместо неё работает другой орган - офис Генерального прокурора.

Увольнение якобы не может повлиять на ход судебного процесса над подозреваемыми по этому делу: вся доказательная база уже готова, работа над досье завершена.

При этом сообщается, что все шесть сотрудников Генпрокуратуры, которые были уволены в ходе реформы, должны были вместе с другими заново писать заявление о приёме на работу и проходить тестирование. Однако никто из них на работу в офис Генпрокурора так и не вернулся. И не по своей воле.

Комментируя это увольнение, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что смена следователей - "это обычная ротация, которая происходит постоянно". По его словам, несмотря на это увольнение, Украина продолжит предоставлять помощь голландской стороне в этом вопросе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после того как появились новые данные о расследовании накануне, отметила, что в данном случае позиция Министерства известна.

Необходимо, чтобы все, у кого есть данные, способные пролить свет на обстоятельства трагедии, в первую очередь государства, их предоставили.

MH17 был уничтожен с воздуха… украинским самолётом?

После того, как "Бук" стали упорно вытеснять из материалов дела, главной стала история с украинскими истребителями в воздухе в день крушения "Боинга". Причастность Киева к ударам обсуждалась давно, однако официальным следствием постоянно опровергалась или же "забалтывалась". Теперь же оказывается, что в материалах есть отсыл и к истребителям. Эту информацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По его словам, озвученные данные, прежде всего, выводят Россию "из-под удара". Если в районе крушения авиалайнера не было "Буков", значит, самолёт сбили не с земли, а как-то по-другому.

"А теперь мы говорим: а куда там делся самолёт-истребитель капитана Волошина, а там, оказывается, ещё и другой, чего голландцы не отрицают. Это что ж получается, а? А теперь получается, что самолёт был сбит с воздуха", - отметил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

По сути, заявление подтверждает, что MH17 уничтожил украинский военный самолёт, указывает эксперт. В этой связи военный эксперт с нетерпением ожидает, как комиссия по расследованию будет теперь всё это объяснять.

"Я с нетерпением жду сейчас заявления комиссии, которая должна опровергнуть эти данные своей военной разведки. Что же это за военная разведка, которая будет… легко так может опровергаться. В общем, начались политические игры. Но если это подтвердится - это радикально ломает антироссийскую версию и подвигает следствие к тому, что самолёт был сбит, скорее всего, тем самым капитаном Волошиным, которого уже нет на этом свете", - подчеркнул Виктор Баранец.