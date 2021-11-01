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Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается

01 ноября 2021, 02:30  •  87 • Политика
В Нидерландах сегодня возобновится процесс по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском боинге. Накануне слушаний не обошлось без скандальных и сенсационных заявлений, в том числе о роли Киева в крушении самолёта.
Незадолго до очередного заседания адвокаты родных погибших рассказали о слежке и угрозах. И это первая часть подготовки потенциального зрителя этого шоу. Адвокатов родственников жертв авиакатастрофы MH17 на Украине могут запугивать, утверждал нацкоординатор по борьбе с терроризмом и безопасностью (NCTV) Нидерландов.
Ведомство предложило адвокатам программу защиты после их жалоб на слежку. Как рассказывал телеканал RTL, юристы заявили о подозрительной слежке за собой после того, как стали выступать в суде по катастрофе MH17 от имени родственников погибших. В частности, один из адвокатов заявил, что видел у себя дома двух подозрительных мужчин в солнцезащитных очках. Всего телеканал узнал о четырёх случаях преследования.
Дальше - больше. На волне телевизионных обсуждений было объявлено, что это якобы Россия пытается различными способами воспрепятствовать и запугать адвокатов. Чаще прочих такие заявления цитировали украинские средства массовой информации. И это понятно. Киеву выгодна подобная политическая версия. Об этом в беседе с Царьградом говорил первый министр государственной безопасности Андрей Пинчук, когда мы обсуждали тему очередного обострения в Донбассе.

Театр военных действий

Пинчук объяснял, с чем связано сегодняшнее применение Украиной турецких дронов для обстрелов территории Донбасса. По его словам, это часть большой политической игры Киева, и для понимания происходящего следует вернуться в 2014 год. Тогда Украина начала активно применять летательные средства. Сначала в Луганске было расстреляно здание администрации, потом в Донецке начали наносить удары по мирным домам. И лишь после трагедии с малайзийским боингом MH17 было решено ввести бесполётный режим над Донбассом.
Теперь Киев, по сути, начал новую спецоперацию, запустив ревизию этого бесполётного пространства. И она направлена в первую очередь на дискредитацию России перед запуском "Северного потока - 2".
По словам доктора политических наук Андрея Пинчука, популярность беспилотников сегодня связана с их успешным применением в Нагорном Карабахе. Однако Донбасс - совсем иной театр боевых действий.
Это история психологического характера, когда нужно в срочном порядке разморозить конфликт. Они получили карт-бланш от американцев. Не забывайте, что у США сложные отношения с турками. Они таким образом повышают ставки и в отношениях России и Турции, потому что турки продают нашим врагам вооружение. Американцам нравится, что таким образом обостряется ситуация, - заявил Андрей Пинчук.
Остаётся лишь напомнить, что так называемая Международная следственная группа, несмотря на многие факты, указывающие на вину Украины, игнорирует сведения. В крушении боинга пытаются обвинить Россию, настаивая, что самолёт упал после удара зенитно-ракетного комплекса "Бук". По иронии, такой "Бук" как раз и мог принадлежать украинской стороне. Впрочем, ряд экспертов настаивают, что сама по себе версия с "Буком" нежизнеспособна, кому бы он ни принадлежал.

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