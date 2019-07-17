Крушение «Боинга» на Донбассе. Прошло пять лет, но Запад скрывает правду • 99 • Аналитика









Самолет, экипаж и пассажиры

Boeing 777-200ER был выпущен на заводе компании «Boeing» в Эверетте (Вашингтон, США) в 1997 году. 29 июля того же года он был передан малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines. Поэтому экипаж воздушного судна был представлен гражданами Малайзии.



Ко времени катастрофы самолет летал уже семнадцать лет, совершил 11 434 цикла «взлет – посадка», было налетано 75 322 часа. Техническую проверку лайнер последний раз проходил 11 июля 2014 года, но никаких проблем в работе самолета она не выявила.



16 июля 2014 года самолет выполнил ежедневный рейс MH16 Куала-Лумпур — Амстердам, прибыв в аэропорт Амстердама Схипхол в 04:23. В 10:14 самолет начал обратный рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур и в 10:31 взлетел с взлетно-посадочной полосы аэропорта Схипхол. Лететь предстояло, в том числе, и над территорией Украины, где к этому времени уже вовсю шла гражданская война на Донбассе.



Всего экипаж самолета насчитывал 15 человек. Командиром основного экипажа воздушного судна был 44-летний Юджин Чо Чжин Леонг, вторым пилотом – 26-летний Мухамад Фирдаус Абдул Рахим. Сменным экипажем командовал 49-летний Ван Амран Ван Хассин, вторым пилотом был 29-летний Ахмад Хакими Ханапи. Все они были опытными летчиками с многими тысячами налетанных часов. Кроме того, на самолете находились 11 бортпроводников – 3 стюарда и 8 стюардесс – все они также были гражданами Малайзии.



Этим злополучным рейсом на «Боинге» летели 283 пассажира. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов, так как самолет вылетел из Амстердама. Кроме голландцев, на «Боинге» летели граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады, Румынии и Новой Зеландии.



Трагедия в небе над Донбассом

В 13:20 UTC самолет, пролетавший к тому времени над восточной частью Донбасса, был сбит ракетой. Ее боевая часть взорвалась слева от самолета, в районе кабины пилотов, после чего самолет начал распадаться в воздухе. Кабина пилотов и половина салона бизнес-класса практически сразу оторвались и упали на землю, а оставшаяся часть самолета некоторое время находилась в воздухе, пролетев еще 8,5 километров на восток. С момента поражения и до падения на землю последних частей самолета прошло всего около полутора минут.







Самолет, точнее его обломки, упал в районе села Грабово в окрестностях города Торез Донецкой области. Обломки оказались разбросанными на территории общей площадью более 15 километров квадратных. Все люди, находившиеся на борту самолета, погибли.



П количеству погибших катастрофа в Донецкой области стала крупнейшей после событий 11 сентября 2001 года. Также она вошла в десятку крупнейших авиационных катастроф за всю историю воздухоплавания.



Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины получило информацию о пропаже с экранов радаров самолета Boeing 777—200 с регистрационным номером 9M-MRD утром 18 июля 2014 года. Уведомления о произошедшем были направлены Малайзии как стране регистрации и эксплуатации «Боинга», Соединенным Штатам Америки как стране – разработчику, а также Нидерландам и Австралии, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы.



На земле начались поисковые работы. Поскольку самолет рухнул в зоне, находящейся под контролем донецких ополченцев, руководство Донецкой Народной Республики допустило украинских специалистов для участия в поисковой операции.





21 июля 2014 г. поезд с телами 282 погибших отправился с железнодорожного вокзала Тореза в Харьков. Процедуру опознания тел погибших было решено провести уже в Нидерландах. Еще 16 тел находились под обломками фюзеляжа и извлекли их лишь после того, как была завершена вся поисковая операция. Нидерланды взяли на себя ведущую роль в расследовании всех обстоятельств произошедшей трагедии. Бортовые самописцы были переданы представителями ДНР властям Малайзии, а те, в свою очередь, передали их Нидерландам.







Лайнер сбили ракетой

Расследование всех обстоятельств катастрофы заняло более года. Первоначально выдвигались разные версии произошедшего, однако в конечном итоге был сделан окончательный вывод – самолет сбили ракетой класса «земля-воздух». 13 октября 2015 года Совет по безопасности Нидерландов (DSB) представил окончательную версию отчета расследования обстоятельств катастрофы. Анализ обломков самолета и осколков, извлеченных из тел пассажиров и членов экипажа лайнера, показал, что самолет был сбит ракетой с боеголовкой 9Н314М. Такими боеголовками оснащаются ЗУР 9М38 и 9М38М1. Эти ракеты применяются в составе зенитно-ракетных комплексов «Бук», «Бук-М1» и «Бук-М1-2».



Во второй части отчета делался вывод, что украинские службы, отвечавшие за организацию воздушного движения, в должной степени не учли все риски, которые могли сопутствовать пролету гражданского самолета над зоной ведения боевых действий на Донбассе.



Результаты расследования вызвали негативную реакцию как на Украине, так и в России. Президент Украины Петр Порошенко поспешил опровергнуть обвинения в адрес украинских воздушных служб, подчеркнув, что они и так закрыли воздушное пространство до высоты 9725 метров и не предполагали, что и выше данной отметки также летать опасно.



В Российской Федерации результаты нидерландского расследования сочли предвзятыми и тенденциозными. Была опубликована информация, что пуск ракеты был произведен с территории, находившейся в тот момент под контролем не ополченцев ДНР, а Вооруженных сил Украины. Заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой, выступая 14 октября 2015 года на пресс-конференции, назвал отчет нидерландской стороны сфабрикованным, выполненным в «технике подгонки фактов под заранее определенные выводы».







14 января 2016 года им было направлено письмо в Совет по безопасности Нидерландов с критикой отчета, однако нидерландские власти ответили, что в данном письме не содержится какой-либо новой или ценной информации. Между тем, практически с самого начала расследования не могло не вызвать подозрений то обстоятельство, что Малайзию допустили к результатам расследования лишь через несколько месяцев. Но ведь Малайзия была страной регистрации и эксплуатации потерпевшего крушение самолета, да и экипаж, и значительная часть пассажиров были гражданами этой страны.



В свою очередь США и страны Евросоюза полностью поддержали доклад Нидерландов, поскольку он прекрасно вписывался в их парадигму отношения к России как к стране, якобы развязавшей войну на Донбассе и представляющей угрозу и Украине, и миру в целом.



МИД Нидерландов и МИД Австралии официально возложили вину за катастрофу на Россию. Сформированная после катастрофы международная Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), включившая в себя представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины (лишь осенью 2014 года в нее была допущена Малайзия) заявила, что лайнер был сбит ракетой, которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ, дислоцирующейся в Курской области. Но реальных доказательств этому предоставлено, разумеется, не было. Тревожный знак. Власть теряет доверие народа



Что касается Украины, то ее президент Петр Порошенко практически сразу же после катастрофы обвинил в причастности к ней ополченцев Донбасса и спецслужбы России. Служба безопасности Украины возбудила в связи с происшествием уголовное дело по статье 258 УК Украины (террористический акт). Естественно, что Запад сразу же воспользовался катастрофой на Донбассе, чтобы ввести против Российской Федерации дополнительные экономические санкции.



В свою очередь, Александр Бородай, занимавший тогда пост председателя правительства ДНР, заявил, что ополченцы не имеют на вооружении таких зенитно-ракетных комплексов, с которых можно было бы сбить столь высоко летящий самолет.



Представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ракета, которая попала в лайнер, действительно была сделана на территории современной России, но еще в советское время, а после распада СССР ракета оказалась на территории Украины. Российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2», по словам представителя Министерства обороны, границу между Российской Федерацией и Украиной не пересекали.



Пять лет спустя. Запад продолжает обвинять Россию, Малайзия сомневается

В июне 2019 года стало известно, что украинская сторона назначила и «подозреваемых» в организации ракетного удара по лайнеру. Это Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший в то время пост министра обороны Донецкой республики, Сергей Дубинский, возглавлявший разведку ДНР, командир разведывательного подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко и подполковник запаса российской армии Олег Пулатов.



Все перечисленные, кроме Харченко, являются гражданами Российской Федерации. Вместе с тем появилась информация и о том, что украинские власти не будут требовать экстрадиции перечисленных граждан, а это обстоятельство уже само по себе вызывает большие вопросы. На самом деле Киеву совершенно невыгоден публичный суд над теми, кого на Украине «назначили» виновниками трагедии. Ведь любое судебное разбирательство может пролить свет на подлинные причины крушения лайнера. Не зря нидерландские власти до сих пор не соглашаются обнародовать результаты расследования катастрофы.







По словам премьер-министра Малайзии, вплоть до настоящего времени мир располагает лишь «слухами» относительно мнимой причастности России к этому трагическому событию. Что касается доказательств, то их Запад не предоставляет, а вот обвинения в адрес Москвы посыпались еще до начала расследования всех обстоятельств катастрофы.



Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине. Похоже, идея концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских,

— заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад.



Эти слова главы правительства той страны, которая и владела сбитым «Боингом», и более всех остальных стран заинтересована в объективном расследовании произошедшего, очень показательны, как и то, что Малайзию до сих пор не допускают к данным расшифровки «черных ящиков» самолета.



Западу выгодно выставить Россию непосредственным виновником катастрофы и ради этого в Амстердаме, Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне готовы пойти на что угодно, в том числе и на откровенную фальсификацию доказательств, и на замалчивание фактов. 17 июля 2014 года, пять лет назад, на востоке Донецкой области произошла авиационная катастрофа. Самолет Boeing 777-200ER малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines следовал по маршруту «Амстердам – Куала-Лумпур». Через 2 часа и 49 минут после взлета самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук». В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа. До сих пор не установлено, кто все же сбил малайзийский авиалайнер.Boeing 777-200ER был выпущен на заводе компании «Boeing» в Эверетте (Вашингтон, США) в 1997 году. 29 июля того же года он был передан малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines. Поэтому экипаж воздушного судна был представлен гражданами Малайзии.Ко времени катастрофы самолет летал уже семнадцать лет, совершил 11 434 цикла «взлет – посадка», было налетано 75 322 часа. Техническую проверку лайнер последний раз проходил 11 июля 2014 года, но никаких проблем в работе самолета она не выявила.16 июля 2014 года самолет выполнил ежедневный рейс MH16 Куала-Лумпур — Амстердам, прибыв в аэропорт Амстердама Схипхол в 04:23. В 10:14 самолет начал обратный рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур и в 10:31 взлетел с взлетно-посадочной полосы аэропорта Схипхол. Лететь предстояло, в том числе, и над территорией Украины, где к этому времени уже вовсю шла гражданская война на Донбассе.Всего экипаж самолета насчитывал 15 человек. Командиром основного экипажа воздушного судна был 44-летний Юджин Чо Чжин Леонг, вторым пилотом – 26-летний Мухамад Фирдаус Абдул Рахим. Сменным экипажем командовал 49-летний Ван Амран Ван Хассин, вторым пилотом был 29-летний Ахмад Хакими Ханапи. Все они были опытными летчиками с многими тысячами налетанных часов. Кроме того, на самолете находились 11 бортпроводников – 3 стюарда и 8 стюардесс – все они также были гражданами Малайзии.Этим злополучным рейсом на «Боинге» летели 283 пассажира. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов, так как самолет вылетел из Амстердама. Кроме голландцев, на «Боинге» летели граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады, Румынии и Новой Зеландии.В 13:20 UTC самолет, пролетавший к тому времени над восточной частью Донбасса, был сбит ракетой. Ее боевая часть взорвалась слева от самолета, в районе кабины пилотов, после чего самолет начал распадаться в воздухе. Кабина пилотов и половина салона бизнес-класса практически сразу оторвались и упали на землю, а оставшаяся часть самолета некоторое время находилась в воздухе, пролетев еще 8,5 километров на восток. С момента поражения и до падения на землю последних частей самолета прошло всего около полутора минут.Самолет, точнее его обломки, упал в районе села Грабово в окрестностях города Торез Донецкой области. Обломки оказались разбросанными на территории общей площадью более 15 километров квадратных. Все люди, находившиеся на борту самолета, погибли.П количеству погибших катастрофа в Донецкой области стала крупнейшей после событий 11 сентября 2001 года. Также она вошла в десятку крупнейших авиационных катастроф за всю историю воздухоплавания.Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины получило информацию о пропаже с экранов радаров самолета Boeing 777—200 с регистрационным номером 9M-MRD утром 18 июля 2014 года. Уведомления о произошедшем были направлены Малайзии как стране регистрации и эксплуатации «Боинга», Соединенным Штатам Америки как стране – разработчику, а также Нидерландам и Австралии, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы.На земле начались поисковые работы. Поскольку самолет рухнул в зоне, находящейся под контролем донецких ополченцев, руководство Донецкой Народной Республики допустило украинских специалистов для участия в поисковой операции.21 июля 2014 г. поезд с телами 282 погибших отправился с железнодорожного вокзала Тореза в Харьков. Процедуру опознания тел погибших было решено провести уже в Нидерландах. Еще 16 тел находились под обломками фюзеляжа и извлекли их лишь после того, как была завершена вся поисковая операция. Нидерланды взяли на себя ведущую роль в расследовании всех обстоятельств произошедшей трагедии. Бортовые самописцы были переданы представителями ДНР властям Малайзии, а те, в свою очередь, передали их Нидерландам.Расследование всех обстоятельств катастрофы заняло более года. Первоначально выдвигались разные версии произошедшего, однако в конечном итоге был сделан окончательный вывод – самолет сбили ракетой класса «земля-воздух». 13 октября 2015 года Совет по безопасности Нидерландов (DSB) представил окончательную версию отчета расследования обстоятельств катастрофы. Анализ обломков самолета и осколков, извлеченных из тел пассажиров и членов экипажа лайнера, показал, что самолет был сбит ракетой с боеголовкой 9Н314М. Такими боеголовками оснащаются ЗУР 9М38 и 9М38М1. Эти ракеты применяются в составе зенитно-ракетных комплексов «Бук», «Бук-М1» и «Бук-М1-2».Во второй части отчета делался вывод, что украинские службы, отвечавшие за организацию воздушного движения, в должной степени не учли все риски, которые могли сопутствовать пролету гражданского самолета над зоной ведения боевых действий на Донбассе.Результаты расследования вызвали негативную реакцию как на Украине, так и в России. Президент Украины Петр Порошенко поспешил опровергнуть обвинения в адрес украинских воздушных служб, подчеркнув, что они и так закрыли воздушное пространство до высоты 9725 метров и не предполагали, что и выше данной отметки также летать опасно.В Российской Федерации результаты нидерландского расследования сочли предвзятыми и тенденциозными. Была опубликована информация, что пуск ракеты был произведен с территории, находившейся в тот момент под контролем не ополченцев ДНР, а Вооруженных сил Украины. Заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой, выступая 14 октября 2015 года на пресс-конференции, назвал отчет нидерландской стороны сфабрикованным, выполненным в «технике подгонки фактов под заранее определенные выводы».14 января 2016 года им было направлено письмо в Совет по безопасности Нидерландов с критикой отчета, однако нидерландские власти ответили, что в данном письме не содержится какой-либо новой или ценной информации. Между тем, практически с самого начала расследования не могло не вызвать подозрений то обстоятельство, что Малайзию допустили к результатам расследования лишь через несколько месяцев. Но ведь Малайзия была страной регистрации и эксплуатации потерпевшего крушение самолета, да и экипаж, и значительная часть пассажиров были гражданами этой страны.В свою очередь США и страны Евросоюза полностью поддержали доклад Нидерландов, поскольку он прекрасно вписывался в их парадигму отношения к России как к стране, якобы развязавшей войну на Донбассе и представляющей угрозу и Украине, и миру в целом.МИД Нидерландов и МИД Австралии официально возложили вину за катастрофу на Россию. Сформированная после катастрофы международная Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), включившая в себя представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины (лишь осенью 2014 года в нее была допущена Малайзия) заявила, что лайнер был сбит ракетой, которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ, дислоцирующейся в Курской области. Но реальных доказательств этому предоставлено, разумеется, не было.Что касается Украины, то ее президент Петр Порошенко практически сразу же после катастрофы обвинил в причастности к ней ополченцев Донбасса и спецслужбы России. Служба безопасности Украины возбудила в связи с происшествием уголовное дело по статье 258 УК Украины (террористический акт). Естественно, что Запад сразу же воспользовался катастрофой на Донбассе, чтобы ввести против Российской Федерации дополнительные экономические санкции.В свою очередь, Александр Бородай, занимавший тогда пост председателя правительства ДНР, заявил, что ополченцы не имеют на вооружении таких зенитно-ракетных комплексов, с которых можно было бы сбить столь высоко летящий самолет.Представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ракета, которая попала в лайнер, действительно была сделана на территории современной России, но еще в советское время, а после распада СССР ракета оказалась на территории Украины. Российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2», по словам представителя Министерства обороны, границу между Российской Федерацией и Украиной не пересекали.В июне 2019 года стало известно, что украинская сторона назначила и «подозреваемых» в организации ракетного удара по лайнеру. Это Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший в то время пост министра обороны Донецкой республики, Сергей Дубинский, возглавлявший разведку ДНР, командир разведывательного подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко и подполковник запаса российской армии Олег Пулатов.Все перечисленные, кроме Харченко, являются гражданами Российской Федерации. Вместе с тем появилась информация и о том, что украинские власти не будут требовать экстрадиции перечисленных граждан, а это обстоятельство уже само по себе вызывает большие вопросы. На самом деле Киеву совершенно невыгоден публичный суд над теми, кого на Украине «назначили» виновниками трагедии. Ведь любое судебное разбирательство может пролить свет на подлинные причины крушения лайнера. Не зря нидерландские власти до сих пор не соглашаются обнародовать результаты расследования катастрофы.Очень интересна в этом контексте позиция малайзийского руководства. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад (на фото) в июне 2019 года заявил, что Малайзия очень разочарована попытками западных стран возложить всю вину за произошедшее на Российскую Федерацию и использовать катастрофу в политических целях.По словам премьер-министра Малайзии, вплоть до настоящего времени мир располагает лишь «слухами» относительно мнимой причастности России к этому трагическому событию. Что касается доказательств, то их Запад не предоставляет, а вот обвинения в адрес Москвы посыпались еще до начала расследования всех обстоятельств катастрофы.— заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад.Эти слова главы правительства той страны, которая и владела сбитым «Боингом», и более всех остальных стран заинтересована в объективном расследовании произошедшего, очень показательны, как и то, что Малайзию до сих пор не допускают к данным расшифровки «черных ящиков» самолета.Западу выгодно выставить Россию непосредственным виновником катастрофы и ради этого в Амстердаме, Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне готовы пойти на что угодно, в том числе и на откровенную фальсификацию доказательств, и на замалчивание фактов. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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