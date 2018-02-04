Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД РФ отмечает антироссийскую направленность новой ядерной доктрины США
Собчак заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Плевать они хотели на санкции: В Крыму рассказали об отношении бизнеса к запрета...
Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмови...
Главная / Политика

Крупный российский олигарх сознался, что финансирует кампанию Собчак

04 февраля 2018, 00:39  •  870 • Политика
Владелец Forbes Александр Федотов рассказал, что финансирует избирательную кампанию Собчак
Александр Федотов - владелец известного журнала Forbes. Он, как и люди, о которых пишет его журнал, человек очень обеспеченный. Можно даже сказать богатый.
Выбирая, кому могло бы помочь его богатство, он в отличие от известных благотворителей России выбрал не стариков, сирот или больных людей, а более "оригинальный" объект для заботы - Ксению Собчак.
В интервью собственному журналу он заявил:
"Еще в августе Ксения сообщила мне о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки - я дал свое согласие".
Также он добавил, что решил рассказать об этом только сейчас, когда Собчак набрала все 100 тысяч подписей за своё выдвижение, как того и требует закон.
"Да, я - Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее (Собчак) избирательной кампании", - повторил медиамагнат.
Правда, он не уточнил, сколько именно средств он выделил на поддержку политика.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

870
Источник
Похожие новости
04 февраля 2018, 00:39
Собчак рвется к власти: На этот раз она заявила об амбициях избираться в Госдуму
03 февраля 2018, 21:24
Одними песнями: Глава Пентагона спел украинский гимн Украины в качестве "поддержки"
03 февраля 2018, 14:54
Клинцевич: США снимают табу с повторения Хиросимы и Нагасаки

03 февраля 2018, 14:54
Японские старики выказали гнев по поводу новой ядерной доктрины США
03 февраля 2018, 14:54
Клинцевич: Россия перенацелит свои ядерные ракеты на Восточную Европу в случае размещения ракет США
03 февраля 2018, 19:24
Собчак заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
04 февраля 2018, 07:09
Вас забыли спросить: эксперт рассказал, зачем Украина требует изменения работы Совбез...
04 февраля 2018, 07:09
Провал испытаний поставил под вопрос крупный американский контракт
04 февраля 2018, 00:24
«Я не хочу покорять Голливуд»: российский порноактёр рассказал о своём триумфе в США
04 февраля 2018, 00:24
Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмовик Су-...
04 февраля 2018, 07:09
Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 января 2018, 04:54
Просто испарились: У России нагло и безнаказанно украли триллион долларов
30 января 2018, 05:28
"Национальные дружины". То, чего вам не показали
30 января 2018, 03:39
Три кинжала в спину Украины за неделю (Руслан Осташко)
29 января 2018, 01:39
Тема закрыта: Украинский боксер поставил на место журналистов после вопроса о Крыме
02 февраля 2018, 16:09
Нас использовали и бросили: Украина осознала подлость Евросоюза
30 января 2018, 16:39
Донбасс: Война будет, но не сейчас
01 февраля 2018, 10:54
Эрдоган получил «первое китайское предупреждение» от ВС Сирии. Что произошло под Хадером?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.