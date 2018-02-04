Крупный российский олигарх сознался, что финансирует кампанию Собчак

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Владелец Forbes Александр Федотов рассказал, что финансирует избирательную кампанию Собчак

Александр Федотов - владелец известного журнала Forbes. Он, как и люди, о которых пишет его журнал, человек очень обеспеченный. Можно даже сказать богатый.

Выбирая, кому могло бы помочь его богатство, он в отличие от известных благотворителей России выбрал не стариков, сирот или больных людей, а более "оригинальный" объект для заботы - Ксению Собчак.

В интервью собственному журналу он заявил:

"Еще в августе Ксения сообщила мне о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки - я дал свое согласие".

Также он добавил, что решил рассказать об этом только сейчас, когда Собчак набрала все 100 тысяч подписей за своё выдвижение, как того и требует закон.

"Да, я - Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее (Собчак) избирательной кампании", - повторил медиамагнат.

Правда, он не уточнил, сколько именно средств он выделил на поддержку политика.