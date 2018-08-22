Крупный калибр: что может дать «Армате» новая 152-миллиметровая пушка

Танк «Армата» может быть оснащён более крупной 152-миллиметровой пушкой. Об этом сообщили представители корпорации «Уралвагонзавод», отметив, что разработка нового образца военной техники начнётся, если от Минобороны поступит подобный заказ. По словам экспертов, создание танка с орудием более крупного калибра соответствует мировым тенденциям и увеличит боевые возможности «Арматы».

В России на платформе «Армата» может быть создан новый тяжёлый танк со 152-миллиметровой пушкой. Об этом сообщили в российской корпорации «Уралвагонзавод», занимающейся разработкой и производством военной техники. Для запуска работ необходимо подтверждение со стороны заказчика — Минобороны.

«Технический задел для создания танка на платформе «Армата» с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком — Министерством обороны России», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы УВЗ.

В настоящее время на испытаниях в Сухопутных войсках находятся танки Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 мм. Военная техника на этой платформе имеет необитаемую орудийную башню, представляющую собой роботизированный боевой модуль. Также танк Т-14 оснащён системой активной защиты «Афганит» и комплексом динамического бронирования «Малахит». По мнению разработчиков, в связи с этим живучесть танка на поле боя заметно выше, чем у его предшественников.

При этом в американском журнале National Interest считают, что подобная активная защита содержит «инновации и некоторые системы, которые раньше не видели», что является «секретным оружием» российского танка.

На страницу галереи

Добавим, что создание новых видов бронетехники вписывается в программу действий российского оборонно-промышленного комплекса. Как сообщили в начале августа в Министерстве обороны РФ, за последние пять в эксплуатацию ввели более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

«В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг (по количеству новой бронетехники. — RT)», — заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Российские танки доказали свою значимость»

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что разработка танка с орудием более крупного калибра вписывается в общемировые тенденции.

«Это должен быть танк, который будет решать задачи преимущественно огневой поддержки. В принципе, сейчас идёт общая мировая установка на то, чтобы увеличивать калибр танковых пушек, потому что то, что мы сегодня имеем, не в полной мере устраивает. Поэтому ставится задачи по созданию более совершенных и мощных артиллерийских систем», — сказал Сивков в разговоре с RT.

В свою очередь, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов заметил, что установка пушки с таким калибром серьёзно изменит ситуацию на поле боя. При этом он добавил, что возможность подобной модернизации была заложена изначально.

«То, что калибр пушки танка «Армата», который сейчас составляет 125 мм, может быть изменён, было известно заранее. Если сейчас этот вопрос решат, тогда это будет самый мощный танк именно в оружейном отношении. На платформе «Армата» создаётся порядка 15 различных типов машин, там есть и ремонтные и командно-штабные и самоходные артиллерийские установки, в этом и универсальность «Арматы», — пояснил Коновалов в беседе с RT.

Эксперт также указал на то, что в современных боевых условиях танки встречаются с куда большим количеством угроз, однако их значение на поле боя не снизилось.

«У танка задача всегда одна — находиться на острие атаки и прорывать вражескую оборону. Сейчас танк является больше боевой платформой для поддержки действий пехоты. В нынешних условиях, когда в любом взводе противника имеется противотанковый ракетный комплекс или гранатомёт — ситуация для танков немного изменилась, но значение танков сохранилось. Они доказали свою значимость, тем более российские танки, особенно в Сирии. Потери были минимальными», — подчеркнул аналитик.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также отметил, что с увеличением калибра танковой пушки изменятся возможности для выполнения боевых задач на поле боя.

«С увеличением калибра пушки повышается боевые возможности этого танка. Шасси остаётся единым, меньше запчастей разнотипных, меньше проблем в обслуживании техники, в её ремонте», — сказал Красов RT.

Форум «Армия-2018»

Напомним, что с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2018». Одним из важных элементов мероприятия является демонстрация новейших разработок в области наземной военной техники, ракетных систем и огнестрельного оружия. В общей сложности представлено порядка 750 современных образцов, в том числе из Китая, Индии и Турции.

Как заметил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, наблюдается интерес западных стран к вооружению и военной технике отечественного производства.

«Сделано в России — значит, сделано с высоким качеством. Прекрасное соотношение цены и качества. Кроме того, аналогов некоторых образцов нет ни в одной стране мира. Возникает двойной интерес. Наша техника проверена, в том числе и в операциях по ликвидации террористов на Ближнем Востоке, конкретно в САР», — подчеркнул он в беседе с RT.

Как отметил президент России Владимир Путин, на масштабном смотре новейших разработок оборонной промышленности собираются «ведущие российские и зарубежные специалисты». Кроме того, площадка используется для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества и содействует укреплению партнёрских контактов между странами.

«Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность», — заметил Путин в видеообращении к участникам форума.