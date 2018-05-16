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Крупный "Калибр"

16 мая 2018, 19:54  •  113 • Карикатуры

Президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести боевую вахту в Средиземном море для полного подавления террористической активности в Сирии.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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