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«Крупный инфраструктурный проект»: главы шести земель ФРГ выступили за завершение строительства «Северного потока — 2»

18 сентября 2020, 20:55  •  106 • В мире
Премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг сообщила, что «Северный поток — 2» реализован на 97%. Также главы шести германских регионов в ходе встречи в Берлине единогласно выступили за завершение строительства газопровода. Ситуация вокруг проекта обострилась после того, как в Германии заявили о якобы отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок». При этом в ФРГ до сих пор не ответили на запросы российской Генпрокуратуры.
 
© Stefan Sauer / dpa / AFP
 

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 97%. Об этом в ходе слушаний в бундестаге заявила премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Это крупный инфраструктурный проект, он завершён на 97%», — сказала она.

Премьер-министр также обратила внимание на угрозы, поступающие руководству немецкого порта Мукран со стороны Вашингтона.

«То, что США угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного — они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, — что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году тридцатилетием объединения Германии, — это чудовищно», — приводит слова Швезиг РИА Новости.

Кроме того, премьер-министры шести германских земель — Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии в ходе встречи в столице страны единогласно выступили за завершение строительства газопровода, сообщает ТАСС со ссылкой на распространённый документ, принятый по итогам встречи глав этих регионов. В нём, в частности, отмечается, что «Северный поток — 2» важен для будущего энергоснабжения Германии и Европы, в связи с чем его завершение будет целесообразным.

«Это проект, который играет решающую роль в рамках нашей изменённой энергетической и климатической политики, и поэтому мы пришли к выводу, что хотим его продолжать», — заявил правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

В свою очередь, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер отметил, что газопровод «нужен с экономической точки зрения» и важен для сохранения связи с Россией. Он также призвал расследовать инцидент с Алексеем Навальным, но «не обострять конфликт».

Напомним, против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина, Польша и прибалтийские государства, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они утверждают, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности Европы. В России неоднократно напоминали, что «Северный поток — 2» представляет собой исключительно коммерческий проект.

В конце 2019 года США приняли оборонный бюджет, включавший в себя санкции против участвующих в строительстве компаний, в результате чего швейцарская Allseas прекратила работы по реализации проекта. Кроме того, в августе 2020 года трое американских сенаторов — Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо оператору порта Мукран в городе Засниц с требованием прекратить работы по поддержке строительства газопровода, пригрозив «серьёзными последствиями», если компания «немедленно не прекратит материально-техническую поддержку» прокладки газопровода.

Незадолго до этого палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, который предполагает расширение санкций, связанных с проектом газопровода. Бургомистр Засница Франк Крахт в интервью RT Deutsch прокомментировал возможность введения Вашингтоном новых ограничительных мер против «Северного потока — 2», под которые может попасть город, и назвал подобные действия американской стороны нарушением международного права.

Инцидент с Алексеем Навальным

 

Ситуация вокруг строительства газопровода обострилась на фоне инцидента с Алексеем Навальным. После того как в правительстве Германии заявили, что блогер, находящийся в данный момент на лечении в Берлине, якобы был отравлен веществом из группы «Новичок», глава МИД страны Хайко Маас не исключил возможной приостановки реализации проекта. Он добавил, что Россия может принять участие в расследовании инцидента с Навальным и тем самым «внести вклад» в то, чтобы решение о приостановке строительства «Северного потока — 2» не было принято. 

В российском МИД призвали не выдвигать ультиматумы, связанные с перспективами строительства магистрали.

Напомним, Берлин не предоставил каких-либо доказательств по делу Навального, а также не ответил на официальные запросы Генпрокуратуры России.

Стоит отметить, что представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ушёл от ответа на вопрос журналиста RT Deutsch о том, могут ли немецкие власти подтвердить версию команды Навального, согласно которой «отравление» произошло не в аэропорту, а через бутылки с водой в его номере в отеле, которые его команда незаконно вывезла в Германию.

«Федеральное правительство изучило видео, опубликованное в интернете командой Навального. С вопросами, касающимися данного видео, вам следует обратиться к команде Навального. Всё, что мы хотели сказать по данной теме, мы уже сообщили ранее в пресс-релизах и заявлениях, в том числе и в заявлениях федерального канцлера, и мне нечего добавить по данному поводу», — заявил он.

Также на вопрос RT Deutsch о том, было ли федеральное правительство Германии проинформировано о результатах исследования проб Навального специалистами ОЗХО, в МИД ФРГ заявили, что такой информации к ним «ещё не поступало».

На вопрос о рассмотрении российского запроса о правовой помощи в Минюсте Германии заявили, что он ещё рассматривается.

«Второй запрос Генеральной прокуратуры России о правовой помощи от 14 сентября, направленный вечером в понедельник на этой неделе, был получен федеральным Министерством юстиции. Мы также сообщали о том, что этот второй запрос о правовой помощи ещё проходит проверку в федеральном правительстве. С этой точки зрения статус запроса пока остаётся неизменным. Его проверка продолжается, прокуратуре Берлина запрос ещё не передавался», — заявили в ведомстве.

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