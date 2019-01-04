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Крупные провокации "вплоть до кровавых бомбежек": В Госдуме оценили возможные действия США после вывода войск из Сирии

04 января 2019, 16:39  •  105 • Политика
После вывода американского военного контингента из Сирии от США можно ожидать новых крупных провокаций в регионе "вплоть до кровавых бомбежек", отметил депутат Госдумы Александр Шерин, подчеркнув, что "нужно быть готовыми ко всему", потому что американское руководство абсолютно не заинтересовано в мировой стабильности.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал американского полковника в отставке Дугласа Макгрегора, который в эфире телеканала Fox News заявил, что решение о выводе военного контингента США из Сирии представляет собой "хитрый шаг", который поможет рассорить Россию с ее партнерами. В беседе с корреспондентами ФАН Шерин отметил, что "США будут и дальше действовать в своих интересах" в Сирии, в том числе устраивать новые провокации, только теперь они будут явно заявлять, что ни к чему не имеют отношения.
Напомним, по словам Макгрегора, уход американских войск с территории Северной Сирии может спровоцировать нападение турецких военных на курдов-террористов. России же в этом случае придется сделать выбор. Если она поддержит Турцию и впустит ее солдат в регион, то ей придется смириться с потерей влияния на сирийцев и иранцев, считает Макгрегор. После вывода американских солдат Россия, Турция и Сирия, по мнению Макгрегора, будут "лишены спаивающего фактора", что само по себе очень "хорошо".
Шерин не исключил возможность подготовки американским военным руководством новой крупной провокации на территории Сирии "вплоть до кровавых бомбежек", поэтому для них целесообразнее вывести оттуда свои войска.
"Американцев меньше всего интересует стабильность — как мировая, так и в Ближневосточном регионе", - резюмировал российский политик, с уверенностью отметив, что "на все их "хитрости" у наших военных найдется ответ", однако после вывода американских войск из Сирии "нужно быть готовыми ко всему".

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