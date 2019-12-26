Крупные корабли ВМС США: порезать, не дожидаясь перитонита • 202 • Аналитика

Самые большие ВМС мира с самым большим финансированием неожиданно вынуждены сокращать свой состав и кораблестроительные программы, и это на фоне роста бюджетных военных расходов.

Немного об обещаниях

Как известно, наш засланный агент Дональд Трамп любит давать различные обещания, которые оказываются несбыточными, и выдавать желаемое за действительное. В США даже в Конгрессе и Сенате хватает дуралеев, которые верят "агента", как и во "вмешательство России в выборы", они же все не могут ошибаться? Среди его утверждений и обещаний есть и рассказ о взлете ядерной мощи США на недосягаемые ранее вершины — при продолжении деградации и падения численности ядерного арсенала. И рассказы о секретных приборах и ракетах, которые позволяют Америке "удерживать лидерство" в ракетной сфере — чего нет и в помине, а есть отставание от России по ряду технологий даже не на годы, а на 10-20 и более лет: речь о все тех же "гиперзвуковых" технологиях маневрирующих и планирующих боевых блоков, гиперзвуковых ракет и пр. И есть обещание усилить систему ПРО, например, развернуть дополнительные противоракеты GMD с новыми перехватчиками — вместо этого программу перехватчика прикрыли, открыли новую, а противоракету и вовсе хотят новую.



Но, казалось, что намерение увеличить флот до 355 единиц было вполне реальным — уж с флотом у американцев дела обстоят прилично. Однако и тут, похоже, не сбудется.







Резать, не дожидаясь перитонита

Министерство обороны США направило в Белый дом план, который позволит сократить программу строительства эсминцев УРО типа "Арли Берк" серии 3 (Flight III Arleigh Burkе) более чем на 40 процентов в 2021-2025 финансовых годах. В общей сложности это предложение отказаться от строительства 5 из 12 эсминцев, запланированных в рамках так называемой Оборонной программы будущих лет, или FYDP. Этот план приведет к урезанию общего бюджета военного кораблестроения на 9,4 млрд. долл., или на 8 процентов, согласно записке из Управления по управлению и бюджету МО для Белого дома. Об этом пишет сетевое издание "Дифенс Ньюс". Также намечено ускорить процесс сокращения числа крейсеров УРО типа "Тикондерога" во флоте до 9 к 2025 году, списав 13 крейсеров. В прошлом году флот предложил отменить модернизацию крейсеров "Банкер-Хилл", "Мобайл-Бэй", "Энтиетам"", "Лейте-галф", "Сан-Джасинто" и "Лейк Чамплейн" в 2021-2022 гг., теперь же их просто спишут. Также до 2022 г. выведут из строя "Монтеррей", "Велла-Галф" и "Порт-Ройал", на 3-7 лет раньше срока, и "Шайло" до 2024 г.



Таким образом, флот не только не вырастет в численности, но и сократится с 293 ныне до 287 единиц. И это еще не все "подарки" к Рождеству для моряков.



[h3"Нужные ненужные корабли[/h3]

Предлагается (причем предлагается командованием ВМС) списать четыре первых корпуса кораблей типа LCS. Речь о кораблях с названиями "Фридом", "Индепенденс", "Форт-Уэрт", "Коронадо". Этим кораблям по самому минимуму служить оставалось не менее 12-17 лет, а на деле и больше могло быть. Тот же "Фридом" вступил в строй в конце 2008 г., правда, тут же угодил в ремонт на несколько месяцев для устранения недоделок.



Понятно, что корабли LCS обоих подтипов, мягко говоря, обладают сомнительной полезностью в нынешнем виде. Обещали-то для них много чего, а реализация, как часто бывает, подкачала. Кроме того, первые корпуса обладают массой, очевидно, так до конца и не устраненных недостатков. Вот их и хотят отправить "на иголки". Но ВМС, вообще-то, чуть раньше наоборот заявляли о том, как им очень нужны эти первые корабли, которые планировали использовать для испытания запоздавших на десятилетие модулей нагрузок. К тому же несколько лет назад "концепция изменилась" по LCS. Ранее планировалось, что, когда сделают все запланированные модули нагрузки вроде противоминного (сама идея тральщика в 3000 т попахивает идиотизмом), противолодочного и прочих, то к каждому корпусу будут привязаны сменные экипажи, натренированные на определенный тип модулей нагрузки. Потом же решили, что каждый корабль получит свой постоянный тип нагрузки, и, соответственно, экипаж, а тренировать их собирались на этих 4 первых кораблях. Теперь внезапно эти корабли оказались "не нужны". Теперь ВМС придется думать, где испытывать новые модули и где обучать потом экипажи.



Три ДТД, десантных транспорта-дока типа "Уидби-Айленд", включая родоначальника класса, а также ДТД "Германтаун" и "Ганстон-Холл", также планируют списать, хотя и им, без продлений сроков эксплуатации, оставалось служить не менее 8-14 лет. Решение по ним уже принято, и корабли вскоре уже пойдут на разделку. И еще 4 крейсера УРО типа "Тикондерога" также, возможно, будут списаны раньше срока.



Околоавианосные страдания

К тому же на фоне жарких дискуссий о сомнительном будущем авианосцев в резко изменившихся условиях войны на море (речь о дальнобойных сверхзвуковых, и особенно гиперзвуковых ПКР, понятно, чьих) и о полезности их как таковых в войнах с даже относительно сильным противником (речь даже не о РФ или хотя бы КНР), и на фоне проблем с исправностью существующих авианосцев и недоведенностью перспективных "Фордов", и ожидаемого раннего списания одного из авианосцев, случилось еще одно событие.



Конгресс урезал финансирование по научно-исследовательским работам по программе создания перспективного флотского истребителя-штурмовика F/A-XX, который заменит F/A-18E/F "Суперхорнет" в 2030-х годах. В уходящем году на эту программу выделено всего 5 млн. долл., причем большая часть увеличения шла на исследования в области создания перспективного двигателя для этого самолета.



По сути, программа сейчас находится на уровне первоначального определения требований к самолету, в общем, стадия хотелок и вождения пальцем по бумаге, но и она важна — все программы так начинаются. На этот год хотели получить чуть больше 20 млн. долл., но дали только 7. Околофлотские круги, точнее, представители палубников, сразу же начали отпускать на эту тему замечания, что авианосцы и так, мол, стоят на перепутье, не пойти ли им дорогой забвения, вслед за супердредноутами, дредноутами, броненосцами и боевыми слонами, а тут еще и самолет, который, по их мнению, "очень важен", даже не пытаются разрабатывать. "Суперхорнет", в общем, неплохой самолет, но не для 2030-х годов, а заменять парк полностью на хромой, косой и увечный F-35C ВМС США не хотят категорически — и правильно делают.



Куда уходят деньги?

Все это сокращение при росте военного бюджета выглядит странным. Конечно, нельзя сравнивать военный бюджет США в абсолютных цифрах, надо смотреть в сопоставимых ценах на вооружение, которые в США растут как на дрожжах, но все равно даже в сопоставимых ценах бюджет практически достиг высших цифр при Обаме или даже Буше-мл., то есть суммы выделяются большие. А на выходе имеем сокращение плавсостава и программ строительства, и корабли плавсостава в длинных ремонтных очередях. Да еще и на краску бедным денег не хватает, судя по замызганному виду многих американских кораблей в чужих и своих портах.



Конечно, корабль в плавании всегда обдирается волнами, но корабль, вышедший неделю назад из базы, никак не может и не должен так выглядеть, как "Газель" маршрутчика, которому наплевать, что у него пассажиров через дыры в кузове грязью с дороги заливает. Допустим, что им и правда запретили какие-то не очень умные головы подкрашиваться в море, якобы по экологическим соображениям (так утверждают, правда, не американцы, а французы, оправдывая непотребный вид кораблей ВМС), но за неделю или две ему и не потребуется покраска. Что же происходит и куда уходят деньги? Сложный вопрос, особенно, если аудиторы МО США "не нашли" существенных нарушений в расходовании средств (или не искали). Россия – главная угроза. Подписан военный бюджет США на 2020 год



Новые угрозы и новые решения

А вот то, что финансовый удар с целью экономии наносится именно по надводным кораблям, причем крупным, не задевая подводный флот США, говорит о том, что угрозы "новых видов оружия" именно надводному флоту в штабах воспринимают серьезно. И постепенно де-факто начинают отходить от концепции крупных кораблей, сокращая пока их количество. Ведь следом за сокращением числа эсминцев и крейсеров последует и сокращение числа авианосных групп. А также строительство, например, практически ликвидированного ранее класса фрегатов — сейчас пока вопрос в стадии решения.







При этом Белый дом и слышать ничего не хочет об отказе от обещания "флота в 355 единиц" и требует от МО США "проработать вопрос", чтобы и волки были сыты, и овцы целы. То есть и плавсостав сократить, и расходы, и как-то 355 единиц получить. О чем речь? Они требуют проработать план, как к 2030 г. получить искомый флот в 355 единиц в сочетании обычных и безлюдных кораблей. Для этого даже придется поменять законодательство, а то сейчас беспилотные подводные аппараты, безэкипажные катера и прочее не считаются боевыми кораблями, а идут как оборудование кораблей. Но моряки относятся к беспилотной затее скептически. Одно дело — малые катера и подводные аппараты. Другое — создать безэкипажный, допустим, ракетный корвет или ракетный фрегат. Самый простой вопрос, не имеющий ответа: как осуществлять борьбу за живучесть такого корабля, скажем, при получении пробоины или при пожаре? Населять его роботами-поделками от "Бостон Дайнэмикс", которые побегут раскреплять переборки с раздвижными упорами в железных пальцах железных рук? Они только в видеороликах хороши, а не на горящей палубе или в затапливаемом отсеке корабля, или, скажем, в шторм. А так от них пока толку немногим более, чем от нашего робота FEDOR в первом его путешествии на орбиту. А ведь вопросов таких можно задать десятки. И сторонники "безлюдных фрегатов" не смогут на них пока что ответить. "Летучий голландец", на котором не было живых моряков, странствовал вечно по морям только в легендах. Настоящий корабль без экипажа пока не может и долго, наверное, не сможет.



Но зато на исследованиях и испытаниях таких кораблей можно освоить хорошие суммы денег, которых вполне хватило бы на своевременный ремонт части нынешнего флота. Самые большие ВМС мира с самым большим финансированием неожиданно вынуждены сокращать свой состав и кораблестроительные программы, и это на фоне роста бюджетных военных расходов.Как известно, наш засланный агент Дональд Трамп любит давать различные обещания, которые оказываются несбыточными, и выдавать желаемое за действительное. В США даже в Конгрессе и Сенате хватает дуралеев, которые верят "агента", как и во "вмешательство России в выборы", они же все не могут ошибаться? Среди его утверждений и обещаний есть и рассказ о взлете ядерной мощи США на недосягаемые ранее вершины — при продолжении деградации и падения численности ядерного арсенала. И рассказы о секретных приборах и ракетах, которые позволяют Америке "удерживать лидерство" в ракетной сфере — чего нет и в помине, а есть отставание от России по ряду технологий даже не на годы, а на 10-20 и более лет: речь о все тех же "гиперзвуковых" технологиях маневрирующих и планирующих боевых блоков, гиперзвуковых ракет и пр. И есть обещание усилить систему ПРО, например, развернуть дополнительные противоракеты GMD с новыми перехватчиками — вместо этого программу перехватчика прикрыли, открыли новую, а противоракету и вовсе хотят новую.Но, казалось, что намерение увеличить флот до 355 единиц было вполне реальным — уж с флотом у американцев дела обстоят прилично. Однако и тут, похоже, не сбудется.Министерство обороны США направило в Белый дом план, который позволит сократить программу строительства эсминцев УРО типа "Арли Берк" серии 3 (Flight III Arleigh Burkе) более чем на 40 процентов в 2021-2025 финансовых годах. В общей сложности это предложение отказаться от строительства 5 из 12 эсминцев, запланированных в рамках так называемой Оборонной программы будущих лет, или FYDP. Этот план приведет к урезанию общего бюджета военного кораблестроения на 9,4 млрд. долл., или на 8 процентов, согласно записке из Управления по управлению и бюджету МО для Белого дома. Об этом пишет сетевое издание "Дифенс Ньюс". Также намечено ускорить процесс сокращения числа крейсеров УРО типа "Тикондерога" во флоте до 9 к 2025 году, списав 13 крейсеров. В прошлом году флот предложил отменить модернизацию крейсеров "Банкер-Хилл", "Мобайл-Бэй", "Энтиетам"", "Лейте-галф", "Сан-Джасинто" и "Лейк Чамплейн" в 2021-2022 гг., теперь же их просто спишут. Также до 2022 г. выведут из строя "Монтеррей", "Велла-Галф" и "Порт-Ройал", на 3-7 лет раньше срока, и "Шайло" до 2024 г.Таким образом, флот не только не вырастет в численности, но и сократится с 293 ныне до 287 единиц. И это еще не все "подарки" к Рождеству для моряков.[h3"Нужные ненужные корабли[/h3]Предлагается (причем предлагается командованием ВМС) списать четыре первых корпуса кораблей типа LCS. Речь о кораблях с названиями "Фридом", "Индепенденс", "Форт-Уэрт", "Коронадо". Этим кораблям по самому минимуму служить оставалось не менее 12-17 лет, а на деле и больше могло быть. Тот же "Фридом" вступил в строй в конце 2008 г., правда, тут же угодил в ремонт на несколько месяцев для устранения недоделок.Понятно, что корабли LCS обоих подтипов, мягко говоря, обладают сомнительной полезностью в нынешнем виде. Обещали-то для них много чего, а реализация, как часто бывает, подкачала. Кроме того, первые корпуса обладают массой, очевидно, так до конца и не устраненных недостатков. Вот их и хотят отправить "на иголки". Но ВМС, вообще-то, чуть раньше наоборот заявляли о том, как им очень нужны эти первые корабли, которые планировали использовать для испытания запоздавших на десятилетие модулей нагрузок. К тому же несколько лет назад "концепция изменилась" по LCS. Ранее планировалось, что, когда сделают все запланированные модули нагрузки вроде противоминного (сама идея тральщика в 3000 т попахивает идиотизмом), противолодочного и прочих, то к каждому корпусу будут привязаны сменные экипажи, натренированные на определенный тип модулей нагрузки. Потом же решили, что каждый корабль получит свой постоянный тип нагрузки, и, соответственно, экипаж, а тренировать их собирались на этих 4 первых кораблях. Теперь внезапно эти корабли оказались "не нужны". Теперь ВМС придется думать, где испытывать новые модули и где обучать потом экипажи.Три ДТД, десантных транспорта-дока типа "Уидби-Айленд", включая родоначальника класса, а также ДТД "Германтаун" и "Ганстон-Холл", также планируют списать, хотя и им, без продлений сроков эксплуатации, оставалось служить не менее 8-14 лет. Решение по ним уже принято, и корабли вскоре уже пойдут на разделку. И еще 4 крейсера УРО типа "Тикондерога" также, возможно, будут списаны раньше срока.К тому же на фоне жарких дискуссий о сомнительном будущем авианосцев в резко изменившихся условиях войны на море (речь о дальнобойных сверхзвуковых, и особенно гиперзвуковых ПКР, понятно, чьих) и о полезности их как таковых в войнах с даже относительно сильным противником (речь даже не о РФ или хотя бы КНР), и на фоне проблем с исправностью существующих авианосцев и недоведенностью перспективных "Фордов", и ожидаемого раннего списания одного из авианосцев, случилось еще одно событие.Конгресс урезал финансирование по научно-исследовательским работам по программе создания перспективного флотского истребителя-штурмовика F/A-XX, который заменит F/A-18E/F "Суперхорнет" в 2030-х годах. В уходящем году на эту программу выделено всего 5 млн. долл., причем большая часть увеличения шла на исследования в области создания перспективного двигателя для этого самолета.По сути, программа сейчас находится на уровне первоначального определения требований к самолету, в общем, стадия хотелок и вождения пальцем по бумаге, но и она важна — все программы так начинаются. На этот год хотели получить чуть больше 20 млн. долл., но дали только 7. Околофлотские круги, точнее, представители палубников, сразу же начали отпускать на эту тему замечания, что авианосцы и так, мол, стоят на перепутье, не пойти ли им дорогой забвения, вслед за супердредноутами, дредноутами, броненосцами и боевыми слонами, а тут еще и самолет, который, по их мнению, "очень важен", даже не пытаются разрабатывать. "Суперхорнет", в общем, неплохой самолет, но не для 2030-х годов, а заменять парк полностью на хромой, косой и увечный F-35C ВМС США не хотят категорически — и правильно делают.Все это сокращение при росте военного бюджета выглядит странным. Конечно, нельзя сравнивать военный бюджет США в абсолютных цифрах, надо смотреть в сопоставимых ценах на вооружение, которые в США растут как на дрожжах, но все равно даже в сопоставимых ценах бюджет практически достиг высших цифр при Обаме или даже Буше-мл., то есть суммы выделяются большие. А на выходе имеем сокращение плавсостава и программ строительства, и корабли плавсостава в длинных ремонтных очередях. Да еще и на краску бедным денег не хватает, судя по замызганному виду многих американских кораблей в чужих и своих портах.Конечно, корабль в плавании всегда обдирается волнами, но корабль, вышедший неделю назад из базы, никак не может и не должен так выглядеть, как "Газель" маршрутчика, которому наплевать, что у него пассажиров через дыры в кузове грязью с дороги заливает. Допустим, что им и правда запретили какие-то не очень умные головы подкрашиваться в море, якобы по экологическим соображениям (так утверждают, правда, не американцы, а французы, оправдывая непотребный вид кораблей ВМС), но за неделю или две ему и не потребуется покраска. Что же происходит и куда уходят деньги? Сложный вопрос, особенно, если аудиторы МО США "не нашли" существенных нарушений в расходовании средств (или не искали).А вот то, что финансовый удар с целью экономии наносится именно по надводным кораблям, причем крупным, не задевая подводный флот США, говорит о том, что угрозы "новых видов оружия" именно надводному флоту в штабах воспринимают серьезно. И постепенно де-факто начинают отходить от концепции крупных кораблей, сокращая пока их количество. Ведь следом за сокращением числа эсминцев и крейсеров последует и сокращение числа авианосных групп. А также строительство, например, практически ликвидированного ранее класса фрегатов — сейчас пока вопрос в стадии решения.При этом Белый дом и слышать ничего не хочет об отказе от обещания "флота в 355 единиц" и требует от МО США "проработать вопрос", чтобы и волки были сыты, и овцы целы. То есть и плавсостав сократить, и расходы, и как-то 355 единиц получить. О чем речь? Они требуют проработать план, как к 2030 г. получить искомый флот в 355 единиц в сочетании обычных и безлюдных кораблей. Для этого даже придется поменять законодательство, а то сейчас беспилотные подводные аппараты, безэкипажные катера и прочее не считаются боевыми кораблями, а идут как оборудование кораблей. Но моряки относятся к беспилотной затее скептически. Одно дело — малые катера и подводные аппараты. Другое — создать безэкипажный, допустим, ракетный корвет или ракетный фрегат. Самый простой вопрос, не имеющий ответа: как осуществлять борьбу за живучесть такого корабля, скажем, при получении пробоины или при пожаре? Населять его роботами-поделками от "Бостон Дайнэмикс", которые побегут раскреплять переборки с раздвижными упорами в железных пальцах железных рук? Они только в видеороликах хороши, а не на горящей палубе или в затапливаемом отсеке корабля, или, скажем, в шторм. А так от них пока толку немногим более, чем от нашего робота FEDOR в первом его путешествии на орбиту. А ведь вопросов таких можно задать десятки. И сторонники "безлюдных фрегатов" не смогут на них пока что ответить. "Летучий голландец", на котором не было живых моряков, странствовал вечно по морям только в легендах. Настоящий корабль без экипажа пока не может и долго, наверное, не сможет.Но зато на исследованиях и испытаниях таких кораблей можно освоить хорошие суммы денег, которых вполне хватило бы на своевременный ремонт части нынешнего флота. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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