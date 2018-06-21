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Крупнейший в составе флота: какие задачи способен решать российский десантный корабль нового поколения «Иван Грен»

21 июня 2018, 01:54  •  22 • В России
Военно-морской флот России пополнился большим десантным кораблём (БДК) «Иван Грен». Торжественная церемония вхождения корабля в состав ВМФ России прошла на заводе «Янтарь» в Калининграде. В скором времени судно поступит в распоряжение Северного флота. «Иван Грен» стал крупнейшим десантным кораблём страны. Судно может перебрасывать на театр военных действий целый батальон морской пехоты с танками и бронетехникой. О боевых возможностях новейшего российского БДК — в материале RT.
 
Большой десантный корабль «Иван Грен» © Игорь Зарембо / РИА Новости
 

На судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на большом десантном корабле (БДК) проекта 11711 «Иван Грен». Ожидается, что в ближайшее время судно будет передано Северному флоту.

На церемонии присутствовали представители командования Балтийского флота, заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, топ-менеджеры Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Детище «Янтаря»

 

«Иван Грен» — головной корабль проекта 11711 разработки ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро». На текущий момент это самый крупный БДК ВМФ России. Водоизмещение гиганта — 5 тыс. т, длина — 120 м, ширина — 16,5 м, осадка — 3,6 м.

Судно было названо в честь Ивана Ивановича Грена (1898—1960) — известного специалиста в области морской артиллерии, вице-адмирала ВМФ СССР.

В настоящее время «Янтарь» завершает строительство ещё одного корабля проекта 11711 — «Пётр Моргунов», названного в честь генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова. Закладка судна состоялась в июне 2015 года. Оба БДК — представители нового поколения больших десантных кораблей.

С 1990-х годов на вооружении ВМФ находятся 15 БДК проекта 775 и четыре корабля проекта 1171. Суда были построены в 1970—1980-е годы на расположенной в Гданьске верфи Stocznia Połnocna (сейчас — Remontowa Shipbuilding). В 1991 году Польша передала СССР последние два корабля этого класса — «Пересвет» (Тихоокеанский флот) и «Королёв» (Балтийский флот).

«Проект 11711 значительно отличается от советских предшественников. «Грен» и «Моргунов» обладают большим водоизмещением и вместимостью. Также на российских БДК установлены новые дизельные двигатели, бортовая электроника, более мощная гидравлика. Потребность в таких кораблях у нашего флота огромная», — отметил в беседе с RT полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Главная особенность проекта 11711 — способность перебрасывать батальон морской пехоты (порядка 400 человек) вместе с техникой. «Иван Грен» может взять на борт 13 танков или более 30 единиц бронетехники (БТР и БМП). На палубе БДК помещаются транспортно-боевой вертолёт и два многоцелевых Ка-27.

  • Проект БДК «Пётр Моргунов»
  • © Изображение: пресс-служба Минобороны РФ

Дальность действия новейшего корабля составляет 4 тыс. миль (около 6 тыс. км). Как уточняет Минобороны, на испытаниях «Иван Грен» показал «хорошие мореходные качества и безупречную работу всех систем жизнеобеспечения».

Вооружение БДК включает реактивную систему залпового огня «Град-М», 57-миллиметроую спаренную зенитную артиллерийскую установку ЗИФ-31Б, две 30-миллиметровые шестиствольные автоматические пушки АК-630 и одну модернизированную артустановку АК-630М-2 «Дуэт» с радиолокационной системой управления огнём 5П-10-03.

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Проектирование «Ивана Грена» началось в 1998 году. Корабль был заложен в 2004 году, но его строительство затянулась из-за нехватки финансов и постоянных изменений технического задания, которые вносил заказчик.

«Первоначально техническое задание было выдано на корабль, который ходил бы по внутренним водным путям — рекам и каналам. Соответственно поставленной задаче были заложены его ширина, высота и осадка. Затем нам пришлось переделывать его в морской корабль — изменять высоту надстройки и вносить ещё кое-какие изменения в проект», — пояснил в интервью ТАСС гендиректор Невского ПКБ Сергей Власов.

В результате БДК был спущен на воду в мае 2012 года. В октябре 2015 года стартовали швартовные испытания корабля, позже — ходовые. С ноября 2017 года по май 2018 года проходил этап государственных испытаний.

Как сообщили СМИ, военные выявили проблемы с задним ходом корабля. В конце декабря 2017 года госиспытания были приостановлены, а 3 апреля, после устранения недочётов, — возобновлены. 2 июня «Янтарь» подписал с Минобороны приёмный акт госиспытаний. 

Необходимость обновления

 

Обновление десантного флота — одна из приоритетных задач Военно-морского флота России. В июне 2015 году главнокомандующий ВМФ адмирал Виктор Чирков (с 2016 года эту должность занимает Владимир Королёв) заявил, что состав десантных судов будет практически полностью заменён к 2050 году.

«Необходимость обновления состава десантных кораблей на всех флотах давно назрела. Это учтено кораблестроительной программой. Главное командование разработало и разрабатывает технические требования… по большинству проектов  десантных кораблей — от десантного катера до большого десантного корабля», — сказал Чирков.

25 мая 2017 года заместитель министра обороны Юрий Борисов (сейчас — вице-премьер) сообщил, что в Госпрограмму вооружения до 2025—2027 годов включена постройка двух универсальных десантных кораблей (УДК). Позже в Объединённой судостроительной корпорации уточнили, что речь идёт о вертолётоносцах типа «Прибой».

  • Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии производят высадку на берег
  • © Виталий Аньков / РИА Новости
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18 июня 2018 года агентство ТАСС сообщило, что АО «Северное проектно-конструкторское бюро», находящееся в Санкт-Петербурге, работает над созданием принципиально нового БДК водоизмещением около 8 тыс. т. Как уточнили в ОСК, инженеры ведут разработку эскиза будущего корабля. 

Невское ПКБ готово предложить Минобороны модернизированный вариант проекта 11711. В обновлённой версии БДК будут улучшены «обитаемость» и ходовые качества. Как заявил ранее Власов, предприятие способно удовлетворить любые требования заказчика.

«Иван Грен» — прекрасный корабль, способный выполнять те задачи, для которых он разрабатывался, но назвать его принципиально новым нельзя, так его слишком долго проектировали. Поэтому мы слышим заявления о необходимости модернизации проекта 11711. Учитывая, что проблемы были только с головным кораблём, остальные БДК будут строиться намного быстрее», — заключил Тимошенко.

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