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Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу

16 мая 2018, 22:24  •  19 • Украина

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Рабочие первой смены железнодорожного цеха горно-металлургического комбината "АрселорМиттал" (ранее "Криворожсталь") в Кривом Роге Днепропетровской области отказались работать на неисправной технике. Как пояснил в среду председатель первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Юрий Самойлов, это фактически парализовало работу комбината.

"Сегодня с 7 часов утра на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочие первой смены железнодорожного цеха начали действовать по инструкциям. Они отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места", - приводит его слова пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Самойлов пояснил, что железнодорожный транспорт обслуживает все производство на предприятии. "То есть доставляет сырье и вывозит готовую продукцию, в результате уже остановились и мартеновский и конвертерный цехи. А это может привести к катастрофическим последствиям", - отметил представитель НПГУ.

Ранее, 14 марта 2018 года, работники предприятия выходили на акцию протеста с требованиями повышения зарплаты, предоставление нормальных условий труда, проверки исправности оборудования, усовершенствования конвертерного цеха, обследования зданий завода. Сотрудники в ходе мероприятия призывали не допустить несчастных случаев. Тогда же во время митинга было собрано 12 тысяч подписей работников предприятия, необходимых для созыва конференции профсоюзов, после чего у работников появились законные основания для объявления забастовки.

Деятельность предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" охватывает производственную цепочку от добычи железной руды до изготовления готовой металлургической продукции. Экспорт осуществляется в Россию, Центральную Азию, страны Персидского залива, также в Африку и Европу.

Осенью 2015 года металлургический комбинат "Криворожсталь" на повторном приватизационном аукционе достался Mittal Steel индийского миллиардера Лакшми Миттала за $4,8 млрд. Позже комбинат был переименован в "Арселор Миттал Кривой Рог".

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