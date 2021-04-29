Крупнейшие турецкие банки не хотят финансировать рискованный проект Эрдогана – канал «Стамбул»

Властям Турции будет непросто привлечь денежные средства на строительство канала «Стамбул», запланированное президентом страны Реджепом Эрдоганом, от крупнейших турецких банков. Это связано с экологическими проблемами и инвестиционными рисками.

Идея строительства канала «Стамбул» обсуждается в Турции с 2011 года, а в середине апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что процесс может стартовать уже в июне. Однако с реализацией проекта возникли существенные сложности: многие крупные банки Турции довольно прохладно отнеслись к этой инициативе и не хотят выделять средства на ее финансирование. Дело в том, что проект Эрдогана может обернуться серьезными рисками, связанными как с инвестиционным аспектом, так и с экологией. На это обращает внимание международная редакция Федерального агентства новостей.

Альтернативный путь

Проект нового судоходного канала предполагает строительство искусственной артерии, которая соединит Черное и Мраморное моря, протяженностью более 50 километров, шириной 150 метров и глубиной 25 метров. Турецкие власти считают, что альтернатива Босфору необходима – ведь природный пролив с большим трудом справляется с потоком судов (ежегодно через него проходит порядка 43 тысяч кораблей), а его извилистые очертания затрудняют навигацию. К тому же, Босфор проходит через исторический центр Стамбула, а значит, суда, перевозящие нефть и топливо, создают угрозу для города. Новый канал позволит не только разгрузить пролив, но и снизить потенциальную угрозу аварий, в том числе, с участием нефтеналивных судов.

Что немаловажно, на канал «Стамбул» будут распространяться исключительные экономические права Турции – это означает большую прибыль от прохода иностранных кораблей в перспективе.

Подготовка проекта потребует лишь два года, а уже через пять лет он может быть реализован. Помимо этого, по обе стороны нового канала турецкие власти предлагают построить два высокотехнологичных города, где будут созданы культурные, социальные и развлекательные объекты, рассчитанные на 500 тысяч человек.

Предательское решение

Рядовые граждане реагируют на проект весьма неоднозначно. Несмотря на выгоду, которую сулит его реализация, многие жители Турции выступили против строительства искусственного канала. Об этом свидетельствуют данные соцопросов, которые проводятся в Стамбуле. А мэр города Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию, заявил, что решение Эрдогана о строительстве канала является «предательством» по отношению к гражданам.

Ученые, в свою очередь, полагают, что сооружение искусственной артерии повлечет за собой определенные экологические риски. В частности, они отмечают, что реализация проекта приведет к уничтожению плотины у деревни Сазлибосна: она относится к экосистеме, в которую входят два естественных озера, обеспечивающих пресной водой порядка 30% населения Стамбула. Гидрологи также предупреждают, что канал повлияет на глубину морей и течение пролива Босфор, которые могут измениться. Это нанесет непоправимый урон местной экосистеме. Более того, появление нового судоходного пути, как прогнозируют сейсмологи, может спровоцировать увеличение количества сильных землетрясений в Стамбуле.

Выступления противников строительства уже привели к массовым волнениям в Турции и, как следствие, к масштабным «чисткам».

Вопрос с проливами

Также есть вероятность, что новый проект заставит Анкару отказаться от конвенции Монтре 1936 года, регулирующей статус черноморских проливов: власти дали понять, что на канал «Стамбул» ее положения распространяться не будут.

Впрочем, согласно условиям международного договора, Турция не может запретить другим странам использовать проливы на ее территории. Документ разрешает торговым судам всех стран свободный проход через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Поэтому не вполне понятно, каким образом руководство страны планирует заставить владельцев коммерческих судов отказываться от Босфора в пользу канала «Стамбул», за прохождение по которому придется платить дополнительно. Что касается пролива, сейчас с судов взимается небольшая ежемесячная плата.

Кроме того, как считают турецкие экономисты, сама реализация проекта потребует средств, которыми бюджет Турции не располагает, поэтому обойтись без дополнительных финансовых вливаний не удастся. К слову, государственный долг страны на сегодняшний день и без того достиг примерно 270 миллиардов долларов.

Экологические препятствия

С инвестированием проекта строительства канала со стороны банков могут возникнуть сложности. Шесть крупных финансовых организаций, в том числе, Garanti Bank, Yapi Kredi и Is Bank, стали участниками глобального пакта об устойчивом развитии, который поддерживает ООН. Одно из его положений призывает отказываться от содействия проектам, которые наносят экологический урон людям и планете в целом. Проект строительства канала «Стамбул» как раз можно отнести к этой категории. Поэтому, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из высокопоставленных турецких банкиров, банки едва ли смогут выделить финансирование на эти цели. Источники в банковской сфере указывают, что организации не хотят давать Эрдогану ссуду из-за проблем, связанных с экологией.

Пакт был подписан банками до того, как Эрдоган озвучил свои планы по строительству канала, но, тем не менее, их желание следовать договору ставит финансовые организации в неудобное положение. По сути, им приходится отвечать отказом президенту в реализации инициативы, которую он расценивает как стратегическую.

Оправдан ли риск?

Как уже упоминалось выше, проект строительства судоходного канала обсуждается и разрабатывается в течение достаточно долгого времени. Еще в 2019 году власти оценили необходимые на его сооружение расходы примерно в 13 миллиардов долларов – эта цифра фигурировала в их отчете.

В последнее время турецкая экономика переживает не лучшие времена: по ней ударила девальвация лиры, внешнеполитические расхождения с другими государствами, пандемия коронавируса, подорвавшая туристический сектор, и другие обстоятельства. В этих условиях возможность поддержки амбиций Эрдогана представляет для турецких банков еще меньший интерес. На ситуацию могли бы повлиять иностранные инвестиции, но поведение Анкары на международной арене не помогает ей обзавестись надежными союзниками, готовыми оказать поддержку.

Тем не менее, власти Турции рассчитывают на помощь извне. Так, например, советник Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что проект непременно вызовет интерес у иностранных инвесторов и кредиторов. По его словам, внимание к тендерам, которые будут открыты для игроков из Турции, Европы, Китая и США, уже есть, поскольку проект является прибыльным и имеет хорошие перспективы.

Вопреки общественному мнению, Эрдоган намерен закончить строительство канала «Стамбул», несмотря на рост внутреннего напряжения в стране. Перспективность артерии вызывает большие сомнения. Она действительно может поддержать турецкую экономику, но для этого нужно, чтобы проект окупился. Анкара, по всей видимости, готова рисковать.