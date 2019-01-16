«Крупнейшее поражение правительства с 1920-х годов»: британский парламент не принял соглашение по брекситу

В британском парламенте не поддержали соглашение по брекситу, за которое выступала премьер-министр Тереза Мэй. Перевес противников принятия документа оказался рекордным — поражения таких масштабов у главы правительства не было уже 95 лет. Лидер лейбористов Джереми Корбин внёс предложение о вотуме недоверия кабмину. Голосование запланировано на 16 января. Официальные лица Евросоюза предупредили о риске неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС и призвали Лондон скорее определиться с дальнейшими действиями. Новый план по брекситу Мэй пообещала представить в ближайший понедельник.

Палата общин парламента Великобритании отклонила проект выхода из Евросоюза, предложенный действующим премьер-министром Терезой Мэй.

За документ отдано 202 голоса, против — 432. Отказ парламента принять документ с перевесом в 230 голосов стал крупнейшим поражением британского премьера в правительстве за последние пять лет.

«Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Но из сегодняшнего голосования неясно, что же он поддерживает. Ни слова о том, как и планируется ли вообще соблюсти решение британского народа, вынесенное на референдуме», — сказала Мэй в первые минуты после объявления итогов голосования. Она добавила, что в текущей ситуации необходимо выяснить, доверяет ли парламент правительству.

Выступивший вслед за Мэй лидер лейбористов Джереми Корбин назвал произошедшее «крупнейшим поражением правительства с 1920-х годов» и заявил, что запустил процедуру голосования о вотуме недоверия правительству. Оно должно состояться 16 января. По словам Корбина, голосование «позволит палате предоставить свой вердикт явной некомпетентности нынешнего правительства».

Как пишет The Guardian, поддерживавшие брексит представители консервативной партии объединили силы с оппозицией и Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, чтобы наказать правительство в ходе голосования, которое Мэй перенесла накануне католического Рождества в надежде заполучить голоса нерешительных парламентариев.

Мэй также сообщила, что к следующему понедельнику, 21 января, представит план дальнейших действий по брекситу. Официальная дата начала выхода Великобритании из ЕС назначена на 29 марта 2019 года.

«Время почти истекло»

Вслед за голосованием в британском парламенте появилась первая реакция официальных лиц Евросоюза, причём все они выбрали для публикации мнения платформу микроблогов Twitter. Председатель ЕС Дональд Туск призвал разные стороны дискуссии по брекситу дать чёткий ответ о возможном разрешении ситуации.

«Если принятие соглашения оказалось невозможным, но при этом никто не хочет (уходить. — RT) без соглашения, то кому хватит мужества наконец сказать, каким будет финальное решение?» — написал Туск в своём Twitter.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15 января 2019 г.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также призвал Великобританию как можно быстрее прояснить свои намерения после провала голосования по сделке.

«Я с сожалением принимаю к сведению результаты голосования палаты общин этим вечером. Я призываю Великобританию прояснить свои намерения как можно быстрее. Время почти истекло», — высказался в своём Twitter Юнкер.

В официальном пресс-релизе на сайте Еврокомиссии он добавил, что со стороны ЕС ратификация соглашении о выходе Великобритании продолжается.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexithttps://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 января 2019 г.

«Риск неконтролируемого выхода Великобритании вырос по итогам сегодняшнего голосования. Хотя мы и не желаем такого развития событий, Еврокомиссия продолжит чрезвычайную работу, чтобы убедиться, что ЕС полностью подготовлен», — говорится в заявлении на сайте ЕК под авторством Юнкера.

В свою очередь, руководитель Европарламента Антонио Таяни тоже написал о результатах голосования в Соединённом Королевстве у себя в Twitter.

«Голосование по брекситу — это плохая новость», — сказал Таяни в микроблоге. Он добавил, что требуется предоставить гарантии 3,6 млн граждан ЕС, которые живут в Великобритании, а также британцам, которые проживают в странах Евросоюза.

Brexit vote is bad news. Our first thoughts are with 3.6m EU citizens living in UK and Britons living elsewhere in EU. They need assurances with regards to their future. We will always stand by their side. — Antonio Tajani (@EP_President) January 15, 2019

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал 15 января «горьким днём для Европы». «Мы подготовлены, но неупорядоченный брексит является наименее привлекательным сценарием для ЕС и Великобритании», — написал Шольц в Twitter.

Премьер-министр Испании Педро Санчез заявил, что правительство его страны «сожалеет об отрицательном итоге голосования» по брекситу. «Соглашение является лучшим из возможных, а неупорядоченный выход стал бы негативным для ЕС и катастрофическим для Великобритании», — пишет Санчез в Twitter.

«Мы не будем его пересматривать»

Накануне проект сделки Терезы Мэй не поддержали в палате лордов. За документ высказались вдвое меньше пэров, чем против.

«Результат: 321 пэр высказался за, 152 против предложения Анджелы Смит отклонить сценарий по выходу страны из ЕС без сделки, а также осудить одобренное правительством соглашение», — сообщили в Twitter верхней палаты британского парламента.

Перед этим дискуссия о соглашении Мэй по выходу ЕС состоялась в палате общин. Премьер-министру противостоял лидер лейбористов Джереми Корбин. Мэй призывала парламентариев поддержать соглашение с ЕС «ради сохранения веры британского народа в демократические институты», Корбин настаивал на внеочередных выборах в парламент. До этого, 18 декабря, он призывал к вынесению вотума недоверия правительству Мэй.

Сама премьер-министр неоднократно высказывалась, что считает своё соглашение по брекситу «лучшим вариантом». «Британцы не хотят больше тратить время на споры о брексите. Они хотят правильного выполнения их волеизъявления», — сказала она 25 ноября, после согласования текста документе между Лондоном и Брюсселем.

Позднее она высказалась против нового референдума о брексите, который обсуждали британские политики. Мэй призвала «не нарушать обещание, данное британскому народу».

«Новое голосование нанесёт непоправимый ущерб целостности нашей политики, потому что оно покажет миллионам тех, кто верит в демократию, что наша демократия не реализовывается», — приводит слова премьера РИА Новости.

Согласованный Лондоном и Брюсселем 585-страничный документ регламентирует процесс выхода Великобритании из ЕС. Соглашение было принято после длительных переговоров, но в нём остались несколько непопулярных пунктов. Евросоюз заявил, что этот вариант документа — последний.

«Мы можем добавить разъяснения, но мы не будем его пересматривать. Выбор таков: принять или отклонить его», — заявил 12 января глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Очень серьёзные шансы на повторный референдум»

Британские парламентарии открыли путь для множества сценариев, в том числе для самого «жёсткого» выхода из ЕС и отмене брексита в целом, считает директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев.

«Я давно уже предсказывал, что силы, которые сейчас противостоят выходу Великобритании из Европейского союза, будут постепенно выигрывать. И ситуация говорит о том, что обстановка сейчас очень неспокойная и у противников брексита есть очень серьезные шансы на повторное голосование в рамках референдума. Оппозиция в лице лейбористов, конечно, сейчас будет давить на палату общин очень серьёзно и на исполнительную власть, чтобы этот процесс остановить», — рассказал Гусев РИА Новости.

Эксперт напомнил, что до запланированной даты выхода Великобритании из ЕС — 29 марта 2019 года — осталось совсем мало времени.

«Британия должна к 29 марта предложить пути выхода из состава ЕС со всеми вытекающими последствиями. Таких путей несколько, но я полагаю, что сейчас британцы стоят перед очень сложным выбором и, скорее всего, второй референдум неизбежен, в том числе потому, что прошедший период показал, насколько велики издержки и как велики угрозы и вызовы», — считает Гусев.

Эксперт уверен, что последствия голосования по брекситу скажутся не только на политической ситуации в Британии, но и на экономике.

«Естественно, там большие финансовые издержки ложатся на Лондон, и это тоже вызывает большую озабоченность. Подобного рода событие не может не сказаться на изменении курса фунта стерлингов, и конечно, здесь нужно подготовиться и британскому, и европейскому бизнесу, чтобы нивелировать последствия», — заключил эксперт.