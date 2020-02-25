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Крупнейшая потеря за 4 года: Богатейшие люди мира потеряли за сутки $139 млрд – Bloomberg
25 февраля 2020, 23:54 • 82 • В мире
Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на $139 млрд. Как отмечается агентство, это крупнейшая подобная потеря за последние четыре года.
Суммарное состояние пятисот самых богатых людей мира сократилось примерно на 140 млрд долларов. Об этом стало известно из сообщения агентства Bloomberg. Отмечается, что такое финансовое падение произошло накануне. Причиной стало снижение индексов на фондовых торгах в Соединённых Штатах, а также в ряде других стран, пишет РИА ФАН.
По данным агентства, самые крупные денежные потери для богатейших людей планеты – за последние четыре года.
Итак, в списке гендиректор группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос - они лишились по 4,8 млрд долларов каждый.
Также сократилось состояние владельца испанской сети одежды Zara Амансио Ортеги - на 4 млрд долларов. Глава Facebook Марк Цукерберг потерял 3,48 млрд долларов.
Из российских граждан за сутки больше всех потерял президент "Лукойла". Сообщается, что он лишился 1,21 млрд долларов.
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