Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова рассказала, как грузинские журналистки "набросились" на делегацию РФ в ...
В Совфеде назвали неоригинальным план Киева по возвращению Крыма
«66% планируют принять участие»: во ВЦИОМ рассказали о готовности россиян голосо...
Перемога Лукашенко: нашу же нефть купил у посредников втридорога (Руслан Осташко...
Главная / В мире

Крупнейшая потеря за 4 года: Богатейшие люди мира потеряли за сутки $139 млрд – Bloomberg

25 февраля 2020, 23:54  •  82 • В мире
Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на $139 млрд. Как отмечается агентство, это крупнейшая подобная потеря за последние четыре года.
Суммарное состояние пятисот самых богатых людей мира сократилось примерно на 140 млрд долларов. Об этом стало известно из сообщения агентства Bloomberg. Отмечается, что такое финансовое падение произошло накануне. Причиной стало снижение индексов на фондовых торгах в Соединённых Штатах, а также в ряде других стран, пишет РИА ФАН.
По данным агентства, самые крупные денежные потери для богатейших людей планеты – за последние четыре года.
Итак, в списке гендиректор группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос - они лишились по 4,8 млрд долларов каждый.
Также сократилось состояние владельца испанской сети одежды Zara Амансио Ортеги - на 4 млрд долларов. Глава Facebook Марк Цукерберг потерял 3,48 млрд долларов.
Из российских граждан за сутки больше всех потерял президент "Лукойла". Сообщается, что он лишился 1,21 млрд долларов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 23:39
Расширение географии: коронавирус начал распространяться по Европе
25 февраля 2020, 10:54
"Ситуация должна внушать страх": ВОЗ предупредила о риске глобальной пандемии коронавируса
25 февраля 2020, 17:24
Таинственный свидетель превратил дело о крушении MH17 в откровенный балаган
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
25 февраля 2020, 20:39
"Мы сдержали слово": Эстония отказалась от претензий на российские территории
25 февраля 2020, 20:24
«Мужественный человек, настоящий солдат»: в Египте умер бывший президент Хосни Мубарак
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2020, 10:54
"Папа и дедушка служили в Советской армии": Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупации и убийствах украинцев"
25 февраля 2020, 04:24
"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "русского сына" в Лондоне
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
22 февраля 2020, 11:09
«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии
24 февраля 2020, 04:12
Сын Порошенко считает себя русским
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.