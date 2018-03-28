«Крупнейшая манипуляция общественным мнением»: в России дали оценку презентации МИД Британии по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала презентацию властей Великобритании по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери провалом премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй. Ранее в СМИ были опубликованы материалы, на основе которых союзники Британии принимали решение о высылке российских дипломатов. В презентации не содержится ни одного доказательства причастности Москвы к инциденту, а в качестве подтверждений приводятся лишь другие, «аналогичные случаи враждебных действий РФ». В Госдуме полагают, что Запад последовательно проводит политику по дестабилизации обстановки внутри России и вокруг неё.

США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, руководствуясь довольно сомнительными данными. Это свидетельствует о крупнейшей манипуляции британских властей мировым общественным мнением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя презентацию, которую показали представителям иностранных посольств на брифинге в дипмиссии Великобритании в Москве 22 марта.

«Ну вот и всё! «Коммерсантъ» раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы её причастности к «делу Скрипалей». Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените: на основе 6 картинок приняты решения об ответственности государства за химическую атаку», — написала Захарова в своём Facebook.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

«Всё основано на предположениях»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил, что в представленной Лондоном презентации полностью отсутствуют доказательства причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

«Я попытался вникнуть в содержание этой презентации, но достаточно быстро понял, что это бессмысленная затея, потому что его там в принципе нет. В презентации отсутствует главное звено — хоть малейшее доказательство причастности России к этому преступлению. Всё основано на предположениях. Это не более чем сочинение на заданную тему, где сначала идёт хронология, потом абсолютно беззастенчиво проскакивает ключевой пункт, на чём основаны обвинения в адрес России, потом идёт обоснование того, что эти обвинения подтверждаются многими другими, аналогичными случаями, которые тоже притянуты за уши и высосаны из пальца», — сказал он в беседе с RT.

По мнению сенатора, Великобритания действует в традициях тоталитарного режима.

«Великобритания настаивает, что Россия должна признаться в причастности к этому или доказать свою невиновность. Это либо подход тоталитарного строя, либо радикальное нарушение принципа презумпции невиновности. И то и другое кардинальным образом противоречит самой логике права, принципу верховенства закона и демократии, о которых так любят говорить в Великобритании и тех государствах, которые её сейчас столь беззастенчиво и безоглядно поддерживают», — заключил Косачёв.

Британия пытается использовать все методы дестабилизации ситуации вокруг России и внутри страны. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Запад выстроил систему действий, направленных на дестабилизацию обстановки внутри страны и позиций России на международной арене. В ход идут все способы политического, военного (с помощью блока НАТО) и дипломатического давления. Против страны вводятся экономические санкции. Вся эта система действий направлена на то, чтобы создать максимально неблагоприятную ситуацию для Российской Федерации. Запад ведёт себя довольно последовательно, и так будет действовать и дальше. России следует реагировать адекватно в каждом конкретном случае», — отметил Новиков.

Презентация Британии по делу Скрипаля

Ранее газета «Коммерсантъ» опубликовала презентацию по делу об отравлении Скрипаля, которую показали иностранным послам в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. Как отмечает издание, именно она подтолкнула союзников Великобритании к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном.

Презентация под названием «Инцидент в Солсбери» состоит из шести слайдов. В начале излагается хронология событий — с момента отравления Сергея Скрипаля, его дочери и местного полицейского 4 марта и до высылки Британией 23 российских дипломатов.

Далее следует описание химического вещества «Новичок» (в британской классификации А-234), которым, по утверждениям Лондона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

В документе отмечается, что «Новичок», распознанный военной химической лабораторией Портон-Даун, был разработан в России. Британская сторона также утверждает, что применение отравляющего газа — «первый случай использования химического оружия в Европе со времён Второй мировой войны» и «нарушение запрета, введённого Конвенцией по запрещению химического оружия».

«У нас нет сомнений, что Россия ответственна за это. Никакая другая страна не имела одновременно возможности, намерения и мотива. Нет никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения», — говорится в презентации.

Палатка над скамейкой, на которой нашли Сергея Скрипаля и его дочь

AFP

© Ben STANSALL

В Лондоне также заявили о по крайней мере «30 параллельных попытках дезинформации со стороны России» по делу Скрипаля. Вслед за этим в презентации подробно описывается воздействие «Новичка» на организм человека.

В конце презентации власти Британии дают «длинный список враждебных действий России». В нём перечислены 12 инцидентов, к которым, по мнению Лондона, Москва имеет непосредственное отношение.

Первым из них названо убийство в ноябре 2006 года экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, умершего от отравления полонием. Затем идут «DDoS-атаки на интернет Эстонии в 2007 году», «вторжение в Грузию в 2008-м», «оккупация Крыма в феврале 2014 года и дестабилизация ситуации на Украине», «сбитый в июле 2014-го на востоке Украины лайнер Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур», «взлом бундестага в 2015 году», «вмешательства в выборы в США с 2015 по 2016 год», «дезинформационная кампания против Германии по делу девочки Лизы в 2016 году», «попытка организации переворота в Черногории в 2016 году», «кибератака на датское Министерство обороны 2015—2016 годов» и «атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya». Завершает список «отравление Сергея и Юлии Скрипаль» в марте 2018 года.

«Беспрецедентный уровень разведки»

Как отмечает издание The Independent, власти Великобритании продемонстрировали «беспрецедентный уровень разведки» в попытке убедить своих союзников в причастности России к отравлению в Солсбери.

Так, материал презентации включал конфиденциальные данные и выводы военной исследовательской базы в Портон-Дауне, а также объяснение, как они были получены.

Как отмечает издание, обычно такой высоко секретной информацией делятся между собой страны — члены организации «Пять глаз», созданной для обмена разведданными. В неё входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Теперь же эти данные стали доступны и союзникам Британии в Европе.

Высылка российских дипломатов

Напомним, 27 марта более 20 западных стран, включая США, Канаду, Австралию и ряд государств ЕС, объявили о высылке российских дипломатов. Такой шаг они объяснили выражением солидарности с Лондоном, обвиняющим Москву в причастности к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Наибольшее число сотрудников российской дипмиссии выслал Вашингтон.

При этом некоторые страны Евросоюза отказались предпринимать сколь-нибудь серьёзные действия в отношении дипломатов РФ до окончательных выводов расследования. Среди них — Австрия, Болгария, Словакия, Словения, Кипр, Португалия, Мальта, Бельгия, Люксембург, Ирландия и Греция.

Как стало известно позднее, около 160 стран не собираются принимать на веру бездоказательные обвинения Лондона.

«Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несёт ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была представить все эти доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное», — сообщил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Первой о высылке 23 российских дипсотрудников сообщила сама Великобритания. Такую меру в Лондоне объяснили нежеланием России давать объяснения по поводу инцидента в Солсбери.

Россия, в свою очередь, выдворила из страны 23 британских дипломата. Кроме того, было отозвано разрешение на открытие генконсульства Соединённого Королевства в Санкт-Петербурге, а также прекращена деятельность Британского совета.