Круговорот закрытий: как прошла весенняя сессия Совфеда в период пандемии

Совфед в предстоящую осеннюю сессию будет приводить законодательство в соответствие с новой редакцией Конституции, а также работать над реализацией национальных целей развития до 2030 года, утвержденных июльским указом президента. При этом будут появляться и новые меры поддержки населения и бизнеса в период пандемии. Об этом заявили опрошенные «Известиями» главы комитетов СФ. На последнем заседании весенней сессии 24 июля сенаторы рассмотрели около 80 инициатив, одобрив в том числе закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Последний звонок

Больше половины весенней сессии Совета Федерации пришлось на коронавирусный кризис, что привело к изменению многих планов. На последнем заседании председатель верхней палаты Валентина Матвиенко признала, что работа в этот период была своеобразным испытанием на прочность.

— Подошла к концу, пожалуй, одна из самых напряженных, самых нестандартных парламентских сессий в нашей истории. Концентрация важных, судьбоносных для страны событий в последние месяцы превысила любые ожидания, — обратилась она к коллегам.

В эти полгода, как заявила журналистам Валентина Матвиенко, сенаторы в основном работали над законодательной базой для обеспечения здоровья и жизни людей и поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии. С учетом итогового заседания на весенней сессии Совфед рассмотрел свыше 300 законов, «большинство из которых имеет человеческое измерение».

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

В интенсивном режиме вынуждены были работать и парламентарии, и правительство. Отвечая на вопрос «Известий», Валентина Матвиенко заявила, что кабмину пришлось особенно тяжело, ведь новый состав сформировался только в январе. В целом, по ее мнению, министры показали свой профессионализм даже в неординарных условиях. Однако пока давать окончательные оценки рано, ведь впереди еще много работы.

Перед тем как уйти на каникулы, сенаторы рассмотрели около 80 инициатив. Среди прочих, в СФ приняли закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова уже заявила, что граждане смогут выразить волеизъявление досрочно — 11 и 12 сентября, то есть не только в единый день голосования 13 сентября, но и еще в течение двух дней перед ним.

Также Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения земель России к экстремизму. Эти и другие законы поступят на подпись президенту.

Широкий охват

Не умаляя важности и необходимости инициатив, которые Совфед рассмотрел в весеннюю сессию, безусловно, наиболее значимая — поправки к Конституции. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Следующий этап работы парламента в значительной части будет заключаться в приведении федерального законодательства в соответствие с обновленным текстом Основного закона.

— Принятием поправок мы смогли еще больше расширить объем защиты прав и свобод человека, — считает сенатор.

Политики также будут работать над поручениями президента в рамках июльского указа о национальных целях развития России до 2030 года. Согласно документу, основные задачи государства — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, а также цифровая трансформация. Ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна равняться 78 годам, а темп роста ВВП должен быть выше среднемирового.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Основной задачей Совфеда этой весной стало преодоление последствий пандемии , считает председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. В центре внимания оказалась разработка новых мер помощи бизнеса и населения.

— Мы считаем наиболее важными все инициативы, которые связаны с поддержкой экономики в период пандемии. Всего изменено более 30 законов, — сказал он «Известиям».

В планах комитета по экономической политике на следующую сессию — решение вопросов газификации, поддержки малого и среднего бизнеса, а также развитие альтернативной энергетики, авиа- и судостроения и пресечение нелегального оборота товаров.

В Совфеде также уделяли внимание традиционно приоритетному вопросу поддержки многодетных семей , заявила «Известиям» председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. В период весенней сессии сенаторы внесли в Госдуму несколько важных для этой сферы законопроектов. В частности, детям из многодетных семей предлагается дать преимущественное право зачисления на программы бакалавриата и специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Помимо этого, сенаторы предлагают дать возможность использовать маткапитал для подключения жилья к сетям газораспределения в пределах границ земельного участка, что особенно актуально в небольших населенных пунктах.

Кроме того, сенаторы совместно с депутатами внесли в Госдуму законопроект, согласно которому молодежью могут считаться люди до 35 лет. Обсуждение этой инициативы, по словам Инны Святенко, началось еще в 1993 году. Когда документ будет принят, дополнительно более 12 млн россиян смогут воспользоваться программами господдержки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Большие изменения произошли в системе распределения финансов, заявил «Известиям» председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Совфед одобрил пакет законов, который предполагает использование части средств местного бюджета на основании инициатив жителей и под их контролем. Сейчас «инициативное бюджетирование» развивается только в некоторых регионах.

— Жители смогут выдвинуть проект, направленный на решение локальных вопросов. Мы предусмотрели возможность участия молодежи с 16-летнего возраста, чтобы активно вовлекать юное поколение в решение актуальных проблем на местном уровне, — отметил сенатор.