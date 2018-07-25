Круговорот воды в природе

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На Украине нашли решение проблемы с водоснабжением: необходимый для обеззараживания жидкий хлор будут импортировать из Румынии, Венгрии и Узбекистана. Ранее несколько регионов страны чуть не остались без воды.

© Виталий Подвицкий