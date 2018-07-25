|
Круговорот воды в природе
25 июля 2018, 20:24 • 66 • Карикатуры
На Украине нашли решение проблемы с водоснабжением: необходимый для обеззараживания жидкий хлор будут импортировать из Румынии, Венгрии и Узбекистана. Ранее несколько регионов страны чуть не остались без воды.
© Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 июля 2018, 09:39
|
22 июля 2018, 09:09
|
21 июля 2018, 03:54
|
24 июля 2018, 05:12
|
24 июля 2018, 22:54
|
24 июля 2018, 14:39
|
23 июля 2018, 06:28