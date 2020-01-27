Кругом враги!

Владимир Путин внёс в Конституцию поправки, которые, в частности, направлены на дальнейшее укрепление «суверенности» политического строя. В том числе предлагается ввести запрет на занятие государственных должностей людям, имевшим или имеющим иностранное гражданство или вид на жительство. Плохо это или хорошо?

На самом деле борьба с иностранным подданством началась ещё в 2006 году, когда высшим госслужащим, а также депутатам Думы, членам Совета Федерации, депутатам Заксобраний субъектов Федерации, председателю Счётной палаты, его замам и аудиторам, губернаторам, секретарю, постоянным членам и членам Совета безопасности, а также президенту было запрещено иметь двойное гражданство или вид на жительство. Позже запрет был распространён на глав муниципальных образований или местной администрации. Понятие «иной документ, дающий право постоянного проживания в иностранном государстве», которое тоже являлось основанием для запрета на занятие должности, было уже тогда. Однако это не помешало ныне сидящему в тюрьме сенатору Арашукову иметь вид на жительство в ОАЭ. Также не было прецедентов преследования за наличие «инвестиционных виз». Впрочем, может быть, этот вопрос просто так не поднимали в отношении тех, кто имел недвижимость в странах, дающих в обмен на это право постоянного пребывания. В итоге перед думскими выборами в 2016 году ЦИК нашёл двойное гражданство у 80 кандидатов в депутаты. И вот сейчас эта тема оказалась поднята вновь. Плохо это или хорошо?

К примеру, у депутата Ирины Родниной, а также у хоккеиста Вячеслава Фетисова был вид на жительство в США. Стали ли они от этого меньшими патриотами, чем другие чиновники и депутаты? Пожалуй, тот же Фетисов вряд ли опустился бы до того «допингового позора», который учинили наши «патриоты» от спорта с подменой мочи во время Олимпиады в Сочи.

А другие спортсмены или прочие люди, долго работавшие за границей? В условиях современного мира многие предприниматели также получают вид на жительство в тех или иных странах. Действуют они, конечно, в интересах своего бизнеса, но и вообще всей российской экономики в целом, ведь они остаются гражданами РФ.

Гергий Бовт, политолог

За границей работают и немало наших учёных. Представим, что кто-то из них в будущем получит Нобелевскую премию. Будем ли мы везде трезвонить, что награда досталась россиянину? Или раз уж работал за границей, то это уже чужак? Тут, кстати, впору вспомнить нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, у которого было гражданство США. Он от него отказался, когда пришёл в правительство, а сейчас ведёт Британию вон из ЕС. Потому что избиратели так захотели. И им плевать на его бывший иностранный паспорт. У нас идея «суверенизации элит» пользуется, конечно, массовой поддержкой. Людей раздражает, когда какой-нибудь чиновник «на работе» аж рубашку рвёт на груди от патриотизма, а на выходные летает в Ниццу, да и деток пристроил неподалёку. Но тут главный вопрос не про Ниццу, а про то, на какие шиши он туда летает. Впрочем, летать ему или депутатам в Ниццу на выходные или в бессмысленную командировку первым классом за счёт налогоплательщиков всё равно не возбраняется. И никаких поправок в Конституцию на сей счёт нет. Они и продолжают. Как с этим быть? Конечно, ограничения насчёт гражданства для госслужащих имеются (если не формальные, то негласные) во многих странах. Это логично. А вот такой запрет для выборных лиц выглядит чрезмерным. Может, пусть избиратели решают?

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И если им захочется проголосовать за человека, который в своё время по разным причинам жил за границей (например, как в случае с Солженицыным), то надо им оставить такое право, обязав кандидатов на выборные должности раскрыть все факты своей биографии подробно. Кстати, то же самое касается судимости. В конце концов, в Конституции сказано (статья 3), что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ». Вот пусть он и решает. Однако начальство само решило всё за народ. Хуже того, памятуя наши не очень славные исторические традиции, борьба с «иностранщиной» теперь может превратиться в идеологическую кампанию по типу «охоты на ведьм». И вот уже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, стремясь попасть в струю, предлагает расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов. Дальше «тайных агентов» влияния с видами на жительство начнут искать в других местах, запрещая им занимать должности вообще во всех госучреждениях, в госкорпорациях, в СМИ и далее везде, где есть место госзаказу и т.д. Все эти меры станут в одном ряду с дальнейшей «суверенизацией» интернета, насильственным импортозамещением и т.д. Страна всё больше будет загоняться в изоляцию, архаику и даже идеологическое мракобесие. С соответствующими печальными последствиями в экономике: в истории ещё не было примеров успешно устойчивого развития при вражде и изоляции от остального мира. Впрочем, как было написано на кольце царя Соломона: «Всё проходит. И это пройдёт».