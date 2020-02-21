Кругом огонь и камни: Полтавщина всё ещё протестует против "коронавирусных" сограждан

Слова главы Полтавской городской администрации Олега Синегубова привёл Telegram-канал "Украина 24/7".

В Новых Санжарах будет функционировать оперативный штаб правительства. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже вылетел в Полтавскую область.

Автобусы с эвакуированными с трудом продвигались по дороге. Когда они проезжали через толпу местных жителей, в окна летели камни, некоторые стёкла разбиты.

"Бесноватая толпа грозит ночью сжечь санаторий, в котором будут размещаться люди", - написал Telegram-канал "Здрада чи Перемога".

Протестующие разожги костры и стали вести себя ещё агрессивнее, чем раньше. Сотрудники правоохранительных органов предприняли действия по сдерживанию толпы.

"После штурма полиции семи автобусам с гражданами Украины удалось заехать на территорию санатория Нацгвардии в Новых Санжарах. Так завершилась эпопея с доставкой эвакуированных из Китая граждан", – написал портал Poltava.to.

По предварительным данным, один из силовиков ранен.