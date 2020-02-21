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Кругом огонь и камни: Полтавщина всё ещё протестует против "коронавирусных" сограждан

21 февраля 2020, 12:39  •  130 • В мире
Из китайского Уханя на родину отправлено почти полсотни украинцев. Следующие две недели они должны провести в карантине близ города Новые Санжары. Но жители категорически против. Глава местной администрации Олег Синегубов пообещал, что если автобусы не пропустят, то отправит эвакуированных пешком до медцентра. А ведь "коронавирусными" этих людей не назовёшь: у них нет признаков болезни. Кругом огонь и камни - испуганные люди бросают в автобусы что придётся.
Слова главы Полтавской городской администрации Олега Синегубова привёл Telegram-канал "Украина 24/7".
В Новых Санжарах будет функционировать оперативный штаб правительства. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже вылетел в Полтавскую область.
Автобусы с эвакуированными с трудом продвигались по дороге. Когда они проезжали через толпу местных жителей, в окна летели камни, некоторые стёкла разбиты.
"Бесноватая толпа грозит ночью сжечь санаторий, в котором будут размещаться люди", - написал Telegram-канал "Здрада чи Перемога".
Протестующие разожги костры и стали вести себя ещё агрессивнее, чем раньше. Сотрудники правоохранительных органов предприняли действия по сдерживанию толпы.
"После штурма полиции семи автобусам с гражданами Украины удалось заехать на территорию санатория Нацгвардии в Новых Санжарах. Так завершилась эпопея с доставкой эвакуированных из Китая граждан", – написал портал Poltava.to.
По предварительным данным, один из силовиков ранен.

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