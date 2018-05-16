Круглый стол «Политические мифы: технологии создания и использования». Прямая онлайн-трансляция

Чем связаны эти истории: развал СССР, захват Вильнюсской телебашни, пятидневная грузино-осетинская война, мельдоний и отравление экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко?

Тем, что каждая из них стала мифом, сконструированным искусственно и раздутым прессой до величины события, которым не стыдно украсить страницы национального эпоса...

Последний по времени пример - история с загадочным псевдоустранением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Механизм возникновения и распространения конкретно этого мифа мир совсем недавно воочию наблюдал в прямом эфире.

А кто и для чего запускал все остальные медиаистерики и давал им благословение на полет? Относится ли эта технология к изобретениям 21 века или имеет давние традиции? И есть ли смысл тратить время на борьбу с политическими фейками?

На эти вопрос в ходе круглого стола в «КП» постараются ответить эксперты из США, Великобритании, Греции и России.