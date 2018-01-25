|
Круглый стол на тему "Преступления Украины против населения Донбасса". Видеотрансляция
25 января 2018, 14:24 • 246 • Политика
В ТАСС проходит круглый стол в формате телемоста Москва - Донецк - Луганск, посвященный докладам международных организаций (ООН и ОБСЕ) о ситуации в Донбассе, в которых Украина прямо обвиняется в преступлениях, в том числе против мирного населения.
Преступления Украины в сфере безопасности и прав человека, экономические и транспортные проблемы, вызванные позицией Киева, в пресс-центре в Москве обсуждают руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, генеральный директор "Агентства стратегических коммуникаций" Вадим Самодуров и политолог Армен Гаспарян.
Из Донецка к дискуссии подключились уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, депутаты Народного совета ДНР Мирослав Руденко и Владимир Бидевка, член комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе Елена Шишкина.
На связь из Луганска также вышли представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, и.о. заместителя министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока и руководитель центра социологических исследований "Особый статус" Александр Проценко.
Подпишитесь на нас
246
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
21 января 2018, 17:54
|
22 января 2018, 10:09
|
20 января 2018, 02:54
|
22 января 2018, 06:54
|
22 января 2018, 10:09
|
19 января 2018, 17:09
|
23 января 2018, 08:24