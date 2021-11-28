Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
Зеленский объявил войну России
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"...
Главная / В мире

Круглосуточные исследования: как развивается ситуация с распространением нового штамма коронавируса «омикрон»

28 ноября 2021, 19:35  •  11 • В мире
В России пока не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», заявил эксперт ЦНИИ Роспотребнадзора. Вместе с тем в центре «Вектор» отметили, что новый вариант заболевания вызывает серьёзные опасения и требует немедленного изучения. Из разных государств продолжают поступать сведения о выявлении заражений новым штаммом и введении новых ограничений на сообщение между странами. Так, в Нидерландах обнаружено как минимум 13 заболевших штаммом «омикрон», это пассажиры рейсов, вернувшихся из ЮАР. В Южно-Африканской Республике тем временем рассказали о круглосуточной работе по изучению «омикрона», а также перечислили характерные для нового варианта SARS-CoV-2 симптомы.
 
globallookpress.com © Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
 

В России на данный момент не обнаружен вариант коронавируса «омикрон», заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен. При этом ведётся активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — цитирует Хафизова ТАСС.

Вместе с тем в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что «омикрон» вызывает серьёзные опасения и требует немедленного изучения. В организации отметили, что вариант имеет большое число мутаций в гене S-белка.

«Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — цитирует ТАСС сообщение «Вектора».

Напомним, 24 ноября стало известно, что учёные выявили новый штамм коронавируса, который потенциально способен стать его самым опасным вариантом. Изначально сообщалось о появлении нового штамма в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Штамм получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций. Позднее вариант обозначили греческой буквой «омикрон».

Ряд государств объявили об ограничении транспортного сообщения с другими странами на фоне распространения новой версии коронавируса. Израиль стал первой страной, руководство которой приняло решение закрыть границу для всех иностранцев на две недели в связи с появлением нового штамма «омикрон».

Для консультирования граждан России в ЮАР в связи с отменами авиарейсов из республики были созданы Telegram-каналы МИД России.

Случаи инфицирования новым вариантом подтверждены во множестве стран. Крупное разовое выявление заражения новым штаммом отмечено в Нидерландах у 13 пассажиров, прибывших из ЮАР.

В заявлении нидерландского Национального института здравоохранения и окружающей среды говорится, что у всех вернувшихся 26 ноября в страну 624 пассажиров взяли тесты. В результате у 61 обнаружили коронавирус, но 13 случаев штамма «омикрон» удалось выявить после дополнительного изучения образцов. При этом исследование не окончено, количество заражений новым вариантом вируса может оказаться выше.

Два случая также выявлены в австралийском штате Новый Южный Уэльс у двух иностранных путешественников. Местный Минздрав сообщил, что заболевшие прибыли в Сидней с юга Африки 27 ноября.

В Великобритании, где также выявлены как минимум два случая заражения «омикроном», ужесточили правила въезда. Теперь при въезде на территорию государства всем, включая привитых от COVID-19, необходимо сделать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения отрицательного результата.

Также на russian.rt.com В ВОЗ рассказали о гипотезе происхождения штамма коронавируса «омикрон»

На фоне выявления варианта «омикрон» в государствах Европы также начинают вводить ограничения. Так, власти Швейцарии приняли решение ограничить въезд из Чехии и Нидерландов, где известно о ряде случаев нового штамма.

Власти Филиппин, в свою очередь, на 14 дней приостановили въезд для лиц, которые перед этим побывали в Швейцарии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Италии, Чехии и Нидерландах. В списке также значатся ряд африканских стран.

В Южно-Африканской Республике тем временем рассказали о симптомах нового варианта коронавируса. Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе заявила, что около десяти дней назад к врачам стали обращаться больные с жалобами на сильную усталость и головную боль.

Она отметила, что у большинства заболевших отсутствовали такие признаки, как повышенная температура и боль в теле, они даже не полагали, что болеют именно COVID-19.

«Однако проведённые тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон», — приводит слова медика ТАСС.

Между тем южноафриканские учёные заявили, что круглосуточно продолжают исследования обнаруженного варианта коронавируса.

«Сейчас ведутся круглосуточные исследования его особенностей с тем, чтобы лучше понимать биологическую природу вируса и способность к заражению», — цитирует ТАСС официального представителя Министерства здравоохранения ЮАР Фостера Мохале.

В США тем временем заявили, что поступающие из ЮАР данные о распространении нового штамма указывают на более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими вариантами коронавируса. Об этом сообщил глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз. При этом, по его словам, пока рано в целом оценивать опасность «омикрона» относительно прежних вариантов. По его словам, информации о появлении нового штамма на территории США пока нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





11
Источник
Похожие новости
27 ноября 2021, 01:40
Латвия обвинила Россию в «краже» талантливой молодёжи
27 ноября 2021, 20:55
Долго ли проживёт альянс немецких зелёных и социал-демократов
27 ноября 2021, 18:30
Сравнение с вирусом Эбола, выявление в Европе и уровень риска: что известно о распространении нового штамма коронавируса
27 ноября 2021, 01:40
Австрийские антирекорды
27 ноября 2021, 11:00
Мигранты призвали лидеров ЕС быть похожими на Лукашенко
28 ноября 2021, 00:20
Курс на США: почему «российская угроза» затмила для Великобритании проблему экстремизма
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
25 ноября 2021, 00:05
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
26 ноября 2021, 22:10
"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
24 ноября 2021, 20:00
Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
25 ноября 2021, 09:25
Россия получит атомную базу в Сербии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.