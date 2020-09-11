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Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборатории

11 сентября 2020, 22:10  •  236 • Политика
Отец спутницы Навального Марии Певчих возглавляет биолабораторию, а сама девушка имеет отношение к стартапу Skinport, который разработал микроиглы для безболезненных инъекций.
Загадочная спутница Алексея Навального Мария Певчих, сопровождавшая его во время роковой поездки в Томск, оказалась дочерью главы биолаборатории. Более того, девушка имеет отношение к стартапу Skinport, который разработал микроиглы для безболезненных инъекций.
Мария Певчих прибыла в Россию из Лондона, чтобы сопровождать Алексея Навального в его поездке в Томск. Однако женщина почему-то не стала лететь в Москву тем же самолётом, что и оппозиционер. Зато она не отходила от жены Навального в Омске, а потом вместе с оппозиционером улетела на немецком самолёте под видом переводчицы.
СМИ сообщают, что Мария Певчих связана с бизнесменом Владимиром Ашурковым, который также скрывается от России в Лондоне и у которого вышел конфликт с Алексеем Навальным из-за намерений последнего ликвидировать ФБК. Именно Ашурков давал деньги Навальному на раскрутку этого проекта. Также в Сети практически не нашлось фотографий Марии Певчих, что по нынешним временам крайне странно и наводит на определённые подозрения.
Теперь же выяснилось, что её отец Константин Певчих является руководителем и учредителем сразу двух действующих научных предприятий, а также занимается научной деятельностью в области биокибернетики, пишет Nation News.

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