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Кручу-верчу, запутать хочу
28 ноября 2019, 17:24 • 39 • Карикатуры
"Нафтогаз" заявил, что не намерен перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа. При этом, если голубое топливо будет идти без документального оформления, Украина начнет его закачивать в свои хранилища.
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