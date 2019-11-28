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Кручу-верчу, запутать хочу

28 ноября 2019, 17:24  •  39 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Нафтогаз" заявил, что не намерен перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа. При этом, если голубое топливо будет идти без документального оформления, Украина начнет его закачивать в свои хранилища.

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