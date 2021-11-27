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Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
27 ноября 2021, 07:30 • 94 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский накануне дал очень рискованную пресс-конференцию, которая длилась более пяти часов. Однако испортила всё одна неосторожная фраза. Круче всех - так оценил сказанное Клименко.
Пресс-конференция Владимира Зеленского состоялась с минимальным сроком анонсирования. На встречу пригласили узкий круг журналистов, однако слово дали самым неудобным собеседникам. Как следствие - целая вереница исков, которые уже обещают подать в отношении Зеленского.
В то же время проект украинского политика, некогда министра доходов и сборов страны Александра Клименко "Klymenko Time" обратил внимание на секундную реплику Зеленского, которая испортила всё впечатление:
"Я не закрываю телеканалы, как это делают в некоторых странах", - сказал Зеленский.
Авторы проекта тут же отреагировали: "круче всего из последнего на пресс-марафоне". Дело в том, что только за последнее время усилиями Зеленского закрыты телеканалы 112, NewsOne, ZIK и "Перший незалежний".
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