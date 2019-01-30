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Кровожадный дядюшка
30 января 2019, 16:09 • 81 • Карикатуры
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Дональд Трамп отдал приказ убить его.
© Виталий Подвицкий
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