Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гаспарян о "бьюти-блогере Навальном": "Может, и на него уже распр...
Двое убиты, четверо ранены: На Филиппинах в мечеть бросили гранату
Сергей Цеков о задержании сенатора Арашукова: Неприкасаемых в нашем государстве ...
Эксперт оценил заявление депутата Рады о путях достижения мира в Донбассе
Главная / Карикатуры

Кровожадный дядюшка

30 января 2019, 16:09  •  81 • Карикатуры

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Дональд Трамп отдал приказ убить его.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


81
Источник
Похожие новости
23 января 2019, 14:54
Держи карман шире!
28 января 2019, 15:24
Потянуло на романтику
29 января 2019, 14:09
Безопасные взятки
Загрузка...
25 января 2019, 15:54
Про Курилы не забудьте!
30 января 2019, 16:09
Кровожадный дядюшка
22 января 2019, 15:09
Сходитесь!
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2019, 23:08
Пиcюнковaя иcтоpия
23 января 2019, 18:54
Комитет Госдумы заявил о "позорном случае" с Еленой Бойко. Полный текст обращения
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
25 января 2019, 13:54
"Все, Украины почти что нет": Киев и Москва не могут договориться о транзите газа
24 января 2019, 14:24
США вымрут, останется Россия: Панические прогнозы американских СМИ повергли страну в ужас
25 января 2019, 13:54
"Путин получает Украину": Американский политолог предсказал Киеву "страшные перспективы"
25 января 2019, 17:09
"Это даже посильнее, чем открыть Крымский мост": В Сети предсказали реакцию Украины на запуск трех новых газопроводов России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.