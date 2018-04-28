Кровный заработок: почему на Украине растёт нелегальная торговля органами

С 2014 года число украинцев, желающих продать свои органы, выросло на 20%. Об этом RT рассказали источники на Украине, связанные с чёрным рынком трансплантологии. Торговля органами в стране запрещена, однако это не останавливает участников нелегальных сделок. По словам экспертов, на «товар» из Украины есть стабильный спрос в ЕС. Украинцы становятся донорами в основном из-за нищеты, ведь за почку или часть печени можно получить до $50 тыс. Доходы вербовщиков исчисляются сотнями тысяч долларов. Как устроен незаконный бизнес, выяснял RT.

После государственного переворота 2014 года на Украине количество желающих продать свои органы увеличилось примерно на 20%. Об этом рассказал RT посредник Иван Потрубий (фамилия изменена. — RT), занимающийся поиском доноров и потенциальных клиентов.

«Основную массу контактов потенциальных доноров я получаю через знакомых врачей. К ним обращаются те, кто хочет быстро и хорошо заработать», — заявил собеседник RT.

Найти посредника самостоятельно практически невозможно — их телефон обычно не определяется при звонках, а номер меняется в среднем раз в неделю.

Торговля донорскими органами запрещена украинским законодательством — за продажу и посредническую деятельность предусмотрена уголовная ответственность. Пересадка органов возможна только близким родственникам. Как рассказал RT директор крупной украинской юридической компании, субъекты сделок на «чёрном рынке траснплантологии» могут получить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Однако возможный срок не пугает ни продавцов, ни покупателей, ни организаторов. Нуждающиеся в деньгах украинцы готовы продавать свои органы существенно дешевле, чем, например, жители стран Восточной Европы, где также процветает подобный бизнес. К тому же, Украина расположена недалеко от границы с ЕС — главной «клиентской базой».

По данным собеседников RT — посредника и врача-трансплантолога, за часть печени в среднем можно получить до $30 тыс., за почку — $20—30 тыс., костный мозг оценивается приблизительно в $10 тыс., лёгкие (пересадка осуществляется вместе с сердцем) — $100 тыс.

«Главное, чтобы не обманули»

Основная масса потенциальных доноров размещает объявления на сайтах практически всех крупных украинских городов — от Полтавы и Харькова до Ужгорода. Чаще всего люди готовы продать почку, часть печени или костный мозг. Вырученные деньги в основном предназначаются для оплаты лечения близких родственников, выплаты долгов или покупки жилья. Например, за $20—25 тыс. можно приобрести квартиру в Киеве.

«Мне 25 лет, я физически здоров и очень нуждаюсь в деньгах. Год назад я открыл небольшое кафе в Харькове и одолжил у друзей и знакомых около $30 тыс. Бизнес прогорел, и отдавать долги нечем. Банковские ставки по кредитам сейчас очень высокие. Рассчитывать мне не на кого. Всё, что я могу — продать свои органы», — рассказал RT харьковчанин Андрей Романенко (фамилия изменена. — RT), он готов расстаться с частью печени или почкой.

По словам Романенко, с ним связывались уже два посредника, один из которых готов купить почку, второй — часть печени. Цена каждого органа доходит до $50 тыс., операцию собеседнику RT предлагают провести в Израиле.

Наиболее находчивые украинцы изыскивают способ реализовать органы относительно законным способом. Так, Иван Потрубий рассказал RT, как составлял необычной брачный контракт для одной пары.

«Она даже его фамилию не знала. Но самое интересное не это. После свадьбы женщина добровольно передавала своему мужу почку, а после развода он не претендовал на её «подарок» в размере $30 тыс. Понятно, что речь шла о фиктивном браке ради продажи органов, но формальные требования законодательства пара не нарушила», — рассказал собеседник RT.

Киевлянка Мария Уносова (фамилия изменена. — RT) готова продать лёгкие и сердце за $150 тыс.

«У меня четвёртая стадия рака, вылечить её невозможно, и жить мне осталось максимум полгода. Сердце и лёгкие у меня здоровые, поэтому я решила стать донором и принести хорошие деньги своим близким. Сейчас веду переговоры с несколькими посредниками, о которых мой муж и дети пока не знают. Главное для меня, чтобы их не обманули», — рассказала она в беседе с RT.

В нелегальный бизнес оказываются вовлечены и несовершеннолетние. В ноябре 2017 года Национальная полиция Украины задержала троих посредников, которые завербовали четырёх желающих продать свои органы. Троим донорам было от 14 до 16 лет. В сообщении полиции говорится, что молодым людям пообещали «хорошо заплатить». Денег, по словам посредников, должно было хватить на автомобиль.

«Вербовка проходила через социальные сети, и обычно родители даже не подозревали, что их дети могут продать свой орган преступникам, стать инвалидами или даже погибнуть», — говорится в заявлении прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова.

В апреле прошлого года полиция совместно с СБУ задержала группу вербовщиков, которые ежемесячно отправляли 4—5 доноров за границу для проведения операций.

«Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от 13 до 15 тысяч долларов США, сами получали от 18 до 100 тысяч от каждого клиента», — говорится в сообщении СБУ.

«Доказать что-либо очень сложно»

Привлечь посредников к ответственности очень трудно, рассказывает в беседе с RT хирург-трансплантолог из Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова в Киеве.

«Я видел несколько человек, у которых были вырезаны почки. Впоследствии с ними общались представители правоохранительных органов. Однако доказать что-либо очень сложно, поскольку доноры, после того, как получат «гонорар» в несколько десятков тысяч долларов, предпочитают молчать, а посредники буквально растворяются», — говорит он.

При этом собеседник RT добавляет, что доноры впоследствии сталкиваются с огромным количеством проблем.

«Бывают случаи, когда люди договариваются вырезать кусок печени, а им удаляют ещё и почку. И человек до последнего об этом не знает», — говорит врач.

По данным собеседника RT, cмертность от подобных операций составляет 15%, но в большинстве случаев донор остаётся инвалидом на всю жизнь, обостряются хронические заболевания, каждый третий донор почки нуждается в гемодиализе. Хирург отметил, что, по его наблюдениям, каждый второй донор впоследствии жалеет о том, что решился на операцию.

Чёрный бизнес набирает обороты

Бурный рост чёрного рынка торговли органами спровоцировал государственный переворот 2014 года, а также боевые действия на востоке Украины —стремительно беднеющие украинцы активно стали искать посредников, говорят аналитики.

Женщина просит милостыню, Киев

Reuters

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«Существует ряд подтверждённых данных о том, что в районе конфликта на Донбассе идут системные процессы по так называемой чёрной трансплантологии, по изъятию органов у мирных жителей, а также участников — комбатантов, проще говоря, тех, кто сражается в этих областях. Этих данных очень много», — рассказал в беседе с RT политолог Александр Асафов.

В западных странах есть стабильный спрос — те, кто готовы платить огромные деньги за органы, а на Украине есть доноры, рассказывает в беседе с RT украинский политолог Олег Соскин.

«Ещё один фактор — колоссальное обнищание населения на Украине, уничтожение среднего класса. 85% граждан — нищие. Есть все объективные причины для того, чтобы такое негативное явление развивалось в стране и набирало обороты. Существуют отлаженные международные схемы, которые позволяют легко в этих условиях нелегально пересекать границу», — говорит эксперт.

Соскин добавляет, что сегодня Украина — один из плацдармов мировой торговли органами. Здесь также растёт оборот наркотиков, проституция, торговля людьми, оружием и другой нелегальный бизнес, приносящий колоссальный доход.