Кровавый юбилей. 10 лет необъявленной войне • 50 • Война



Новый виток истории Кавказа, которую пишут исключительно алыми чернилами, начинается в 23:30 в ночь на 8 августа 2008 года, когда на мирно спящий после дневного зноя Цхинвал посыпались грузинские снаряды реактивной системы залпового огня «Град».









Мир же в этот момент предвкушал зрелище открытия очередных Олимпийских игр 2008 в Пекине, проходящих по злой иронии под девизом «Один мир – одна мечта». Не знаю, о чём мечтали миллиарды телезрителей, а вот мечты цхинвальцев, думаю, может себе явственно представить каждый.



Но идёт время, а вопросов становится только больше. События обрастают заявлениями официальных лиц, «хотелками» местных князьков и интересами элит разных стран…



Кавказские узлы не развязываются



В те дни автор этих строк прогревал свои студенческие рёбра на таманском солнышке, потягивая ледяное пиво в одном из крохотных приазовских посёлков. Лёгкий ветерок колыхал виноградную лозу, обвившую саманную хатку, жизнь казалась безмятежной. Особенно в этом послеполуденном жарком безвременье южного лета. Сначала в небе повис тот самый тяжёлый голос боевых самолётов. Поначалу гул в небе не беспокоил: военные аэродромы есть и под Краснодаром, и в Ейске, и в Крымске. Но голос не унимался, словно вращаясь вокруг головы. Через час я заставил себя сделать пару звонков.



В итоге фраза «война в Осетии» выгнала меня из посёлка в считанные часы. В Темрюке на автовокзале я застал нескольких не по-летнему озадаченных и взволнованных офицеров. А Новороссийск, крайне заполошный в летний период город, казался мне тревожно сосредоточенным. Слухи о том, что 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия то ли грузится на БДК, недавно вошедшие в бухту, то ли уже погрузилась, носились по городу как эпидемия.





БДК на пляже около Сухума



Местные власти не предпринимали ничего, чтобы угомонить слухи. Не имея на тот момент интернета, я поехал к своему другу, живущему недалеко от порта в районе так называемого «Стандарта» (бывшее владение французского нефтепромышленного общества «Русский стандарт»). Ненадолго мы погрузились в успокаивающую дружескую болтовню, прогуливаясь по сети. Но когда люстра под потолком заходила ходуном, мы взбудоражились.



Хищный гул ворвался с улицы в открытое окно. Побросав бездельное шатание по несведущей сети, мы выбежали на балкон. Прямо под нами по шоссе, которое, казалось, испокон времён было оккупировано фурами-зерновозами, двигались хищные бронированные машины десантников в сторону Новороссийской ВМБ, где стояли серые силуэты больших десантных кораблей.



Для меня тот конфликт начался именно так. И, как это ни иронично, но все конфликты Кавказа начинаются так. Предваряются массой популизма, а кровь проливается внезапно. Час назад вы наслаждаетесь ледяным пивом, вашим парикмахером работает армянин, ваши картины в гостиной — кисти местного художника-грека, а подруга — абхазских кровей, как вдруг ваш город отправляет солдат на войну. А местные кафе полнятся слухами, что турецкий флот вышел в море. Это вообще свойственно Кавказу.







И, по моему скромному мнению, единственным условием мира на этой многострадальной земле является доминирование лишь одной силы. Стоит в этот кавказский узел войти второй силе, как размежевание и межнациональная рознь становится просто вопросом времени. Некогда респектабельные президенты и премьеры, упакованные в итальянские костюмы, моментально превращаются в воинственных князьков с замашками племенных вождей. Для геополитических элит, чьё население на Кавказе не проживает, которые в принципе не заинтересованы в мире на этой земле, такие вожди просто находка. Ведь элиты ничего не теряют. А сами вожди, заручившись зарубежной поддержкой и распаляя своё властолюбие, готовы ввергнуть народ в любую кровавую мясорубку. Вдобавок за всю древнюю историю Кавказа поводов для неё найдётся масса…



Россия дала Турции месяц, чтобы убраться из Идлиба



Даже Грузия, которая благодаря Саакашвили в 2008 году казалась монолитной осетинофобской страной, далеко не так едина. Собранная Россией (Союзом, империей, не суть важно) современная Грузия в случае наличия должного количества политических проходимцев готова рассыпаться в считанные секунды. Только грузинских субэтносов, разделённых как географически, так и по языковому признаку, насчитывается около двадцати. Большинство аджарцев (Аджария со столицей в Батуми), к примеру, — мусульмане с известной степенью симпатии к Турции. А у кахетинцев, имеретинцев и картлийцев вообще был весьма серьёзный опыт собственной государственности. Кто-то скажет, что подобное в необходимых условиях свойственно любой стране. Но вряд ли найдётся на территории Евразии другой такой столь насыщенный и пёстрый регион. Вот это и характеризует быстротечность и трагичность событий.



Георгий Маргвелашвили и невыученные уроки?



Перед печальным юбилеем действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили обвинил Россию в отделении двух «грузинских» регионов его страны. А что же тут удивительного? Нет, автор, конечно, понимает, что на протяжении десяти лет СМИ между оптимистическими речами политологов о возобновлении российско-грузинских отношений (столь важных, что они измеряются алкогольными литрами) ретранслировали приснопамятные слова грузинского солдата о заднем приводе его главнокомандующего. Но за словоблудием о «многовекторности» скрывались всё того же посола люди.



Когда проскочит искра. Европейский сценарий мировой войны

Георгий Маргвелашвили



К примеру, в карьере гражданина Маргвелашвили есть целый пятилетний период, когда он подъедался в Национальном демократическом институте международных отношений (National Democratic Institute, NDI), в котором без каких-либо обиняков ковались будущие племенные партайгеноссе для осколков Союза. Финансируется этот институт Агентством США по международному развитию (USAID), Госдепом США, Национальным фондом демократии США и так далее. Хотя сам институт позиционирует себя как негосударственная организация.





Мадлен Олбрайт на очередном слёте птенцов NDI



Данная организация работает в 130 странах мира, в том числе на Украине, в Молдавии, Грузии и прочих. А в России офис этой конторы прикрыли лишь в 2012 году, но институт теперь просто действует через «партнёров» на местах. Председателем этой организации является незабвенная Мадлен Олбрайт со всеми вытекающими последствиями. Выводы очевидны.



И это ещё не упомянута та нежность, с которой в Грузии сохраняется память о другом птенце западных организаций – господине Звиаде Гамсахурдия. Этот примечательный во всех смыслах гражданин начал свою головокружительную карьеру с «Хельсинкской группы». Много позже он станет автором как одного из витков геноцида осетинского народа, так и гражданской войны в самой Грузии. Улицы и проспекты в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Рустави и, конечно, Тбилиси названы именем Гамсахурдия. В Зугдиди ему стоит памятник. А нынешний президент Мергвелашвили в 2014 году учредил стипендию имени Звиада.



В составе Федерации или нет? Долгий вопрос



Но, верно, одним из краеугольных камней является принятие Южной Осетии в состав России. После долгих лет взаимной интеграции данный спор ушёл скорее в разряд популизма отдельных политиканов, а сам вопрос при этом стал ещё более острым: либо вхождение в состав, либо полная сдача позиций. Почему?



Во-первых, часть воинских подразделений Южной Осетии уже входят в состав ВС России, а югоосетинские военные билеты признаны действительными на территории РФ.



«Это война»: как грузинские войска атаковали Цхинвали



Во-вторых, некоторые начинают прессинговать тему финансовой цены, которую заплатит Россия за Южную Осетию. Господа, мы это уже сделали и продолжаем делать в известном смысле. После 2008 года на восстановление республики были выделены весьма немалые средства из российского бюджета. А на данный момент 90% бюджета Южной Осетии состоит из российских инвестиций. Это не считая целого микрорайона «Московский», построенного на деньги правительства нашей столицы, отремонтированного Рокского туннеля, медицинского комплекса за 1,5 миллиарда российских рублей и т.д. и т.п.



В-третьих, у особо въедливых граждан возникает вопрос культурной интеграции Южной Осетии, которая может быть проблемной. Это звучит потешно, учитывая всего лишь 50-тысячное население республики, а также того факта, что осетины Алании никогда из состава России не выходили. И какого-то особого культурного феномена нам не явят. Если только не разродятся очередным Валерием Гергиевым или Владимиром Хетагуровым.



Единственное, остаётся надеяться, что властям России хватит воли и ума вовремя одёргивать новоявленных кавказских «наполеонов», а простому народу хватит здравого смысла держаться от них подальше. Сколько бы галстуков они ни уплели за раз, простому человеку вместо галстука по традиции достаётся пеньковая верёвка. В этом году печальный юбилей: 10-летие с начала 5-дневной войны Грузии против Южной Осетии и Абхазии.Новый виток истории Кавказа, которую пишут исключительно алыми чернилами, начинается в 23:30 в ночь на 8 августа 2008 года, когда на мирно спящий после дневного зноя Цхинвал посыпались грузинские снаряды реактивной системы залпового огня «Град».Мир же в этот момент предвкушал зрелище открытия очередных Олимпийских игр 2008 в Пекине, проходящих по злой иронии под девизом «Один мир – одна мечта». Не знаю, о чём мечтали миллиарды телезрителей, а вот мечты цхинвальцев, думаю, может себе явственно представить каждый.Но идёт время, а вопросов становится только больше. События обрастают заявлениями официальных лиц, «хотелками» местных князьков и интересами элит разных стран…В те дни автор этих строк прогревал свои студенческие рёбра на таманском солнышке, потягивая ледяное пиво в одном из крохотных приазовских посёлков. Лёгкий ветерок колыхал виноградную лозу, обвившую саманную хатку, жизнь казалась безмятежной. Особенно в этом послеполуденном жарком безвременье южного лета. Сначала в небе повис тот самый тяжёлый голос боевых самолётов. Поначалу гул в небе не беспокоил: военные аэродромы есть и под Краснодаром, и в Ейске, и в Крымске. Но голос не унимался, словно вращаясь вокруг головы. Через час я заставил себя сделать пару звонков.В итоге фраза «война в Осетии» выгнала меня из посёлка в считанные часы. В Темрюке на автовокзале я застал нескольких не по-летнему озадаченных и взволнованных офицеров. А Новороссийск, крайне заполошный в летний период город, казался мне тревожно сосредоточенным. Слухи о том, что 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия то ли грузится на БДК, недавно вошедшие в бухту, то ли уже погрузилась, носились по городу как эпидемия.Местные власти не предпринимали ничего, чтобы угомонить слухи. Не имея на тот момент интернета, я поехал к своему другу, живущему недалеко от порта в районе так называемого «Стандарта» (бывшее владение французского нефтепромышленного общества «Русский стандарт»). Ненадолго мы погрузились в успокаивающую дружескую болтовню, прогуливаясь по сети. Но когда люстра под потолком заходила ходуном, мы взбудоражились.Хищный гул ворвался с улицы в открытое окно. Побросав бездельное шатание по несведущей сети, мы выбежали на балкон. Прямо под нами по шоссе, которое, казалось, испокон времён было оккупировано фурами-зерновозами, двигались хищные бронированные машины десантников в сторону Новороссийской ВМБ, где стояли серые силуэты больших десантных кораблей.Для меня тот конфликт начался именно так. И, как это ни иронично, но все конфликты Кавказа начинаются так. Предваряются массой популизма, а кровь проливается внезапно. Час назад вы наслаждаетесь ледяным пивом, вашим парикмахером работает армянин, ваши картины в гостиной — кисти местного художника-грека, а подруга — абхазских кровей, как вдруг ваш город отправляет солдат на войну. А местные кафе полнятся слухами, что турецкий флот вышел в море. Это вообще свойственно Кавказу.И, по моему скромному мнению, единственным условием мира на этой многострадальной земле является доминирование лишь одной силы. Стоит в этот кавказский узел войти второй силе, как размежевание и межнациональная рознь становится просто вопросом времени. Некогда респектабельные президенты и премьеры, упакованные в итальянские костюмы, моментально превращаются в воинственных князьков с замашками племенных вождей. Для геополитических элит, чьё население на Кавказе не проживает, которые в принципе не заинтересованы в мире на этой земле, такие вожди просто находка. Ведь элиты ничего не теряют. А сами вожди, заручившись зарубежной поддержкой и распаляя своё властолюбие, готовы ввергнуть народ в любую кровавую мясорубку. Вдобавок за всю древнюю историю Кавказа поводов для неё найдётся масса…Даже Грузия, которая благодаря Саакашвили в 2008 году казалась монолитной осетинофобской страной, далеко не так едина. Собранная Россией (Союзом, империей, не суть важно) современная Грузия в случае наличия должного количества политических проходимцев готова рассыпаться в считанные секунды. Только грузинских субэтносов, разделённых как географически, так и по языковому признаку, насчитывается около двадцати. Большинство аджарцев (Аджария со столицей в Батуми), к примеру, — мусульмане с известной степенью симпатии к Турции. А у кахетинцев, имеретинцев и картлийцев вообще был весьма серьёзный опыт собственной государственности. Кто-то скажет, что подобное в необходимых условиях свойственно любой стране. Но вряд ли найдётся на территории Евразии другой такой столь насыщенный и пёстрый регион. Вот это и характеризует быстротечность и трагичность событий.Перед печальным юбилеем действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили обвинил Россию в отделении двух «грузинских» регионов его страны. А что же тут удивительного? Нет, автор, конечно, понимает, что на протяжении десяти лет СМИ между оптимистическими речами политологов о возобновлении российско-грузинских отношений (столь важных, что они измеряются алкогольными литрами) ретранслировали приснопамятные слова грузинского солдата о заднем приводе его главнокомандующего. Но за словоблудием о «многовекторности» скрывались всё того же посола люди.К примеру, в карьере гражданина Маргвелашвили есть целый пятилетний период, когда он подъедался в Национальном демократическом институте международных отношений (National Democratic Institute, NDI), в котором без каких-либо обиняков ковались будущие племенные партайгеноссе для осколков Союза. Финансируется этот институт Агентством США по международному развитию (USAID), Госдепом США, Национальным фондом демократии США и так далее. Хотя сам институт позиционирует себя как негосударственная организация.Данная организация работает в 130 странах мира, в том числе на Украине, в Молдавии, Грузии и прочих. А в России офис этой конторы прикрыли лишь в 2012 году, но институт теперь просто действует через «партнёров» на местах. Председателем этой организации является незабвенная Мадлен Олбрайт со всеми вытекающими последствиями. Выводы очевидны.И это ещё не упомянута та нежность, с которой в Грузии сохраняется память о другом птенце западных организаций – господине Звиаде Гамсахурдия. Этот примечательный во всех смыслах гражданин начал свою головокружительную карьеру с «Хельсинкской группы». Много позже он станет автором как одного из витков геноцида осетинского народа, так и гражданской войны в самой Грузии. Улицы и проспекты в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Рустави и, конечно, Тбилиси названы именем Гамсахурдия. В Зугдиди ему стоит памятник. А нынешний президент Мергвелашвили в 2014 году учредил стипендию имени Звиада.Но, верно, одним из краеугольных камней является принятие Южной Осетии в состав России. После долгих лет взаимной интеграции данный спор ушёл скорее в разряд популизма отдельных политиканов, а сам вопрос при этом стал ещё более острым: либо вхождение в состав, либо полная сдача позиций. Почему?Во-первых, часть воинских подразделений Южной Осетии уже входят в состав ВС России, а югоосетинские военные билеты признаны действительными на территории РФ.Во-вторых, некоторые начинают прессинговать тему финансовой цены, которую заплатит Россия за Южную Осетию. Господа, мы это уже сделали и продолжаем делать в известном смысле. После 2008 года на восстановление республики были выделены весьма немалые средства из российского бюджета. А на данный момент 90% бюджета Южной Осетии состоит из российских инвестиций. Это не считая целого микрорайона «Московский», построенного на деньги правительства нашей столицы, отремонтированного Рокского туннеля, медицинского комплекса за 1,5 миллиарда российских рублей и т.д. и т.п.В-третьих, у особо въедливых граждан возникает вопрос культурной интеграции Южной Осетии, которая может быть проблемной. Это звучит потешно, учитывая всего лишь 50-тысячное население республики, а также того факта, что осетины Алании никогда из состава России не выходили. И какого-то особого культурного феномена нам не явят. Если только не разродятся очередным Валерием Гергиевым или Владимиром Хетагуровым.Единственное, остаётся надеяться, что властям России хватит воли и ума вовремя одёргивать новоявленных кавказских «наполеонов», а простому народу хватит здравого смысла держаться от них подальше. Сколько бы галстуков они ни уплели за раз, простому человеку вместо галстука по традиции достаётся пеньковая верёвка. Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 50 Источник Похожие новости Россия дала Турции месяц, чтобы убраться из Идлиба Наводить порядок в Сирии идет Китай Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 5. До боя осталось пятнадцать минут

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