Кровавый военный конфликт: Политолог предупредил о провокациях НАТО в Крыму

Финский политолог предупредил о готовящихся НАТО провокациях в Крыму.

Политолог из Финляндии Йохан Бекман утверждает, что страны Запада готовятся к новым провокациям в Крыму. Об этом говорят усилившаяся пропаганда против России и информационная кампания, направленная против полуострова.

Сейчас в Европе идёт общеевропейская, общезападная информационная кампания, где людям говорят о том, что в Крыму якобы кровавый военный конфликт,

- цитирует ПолиНавигатор слова политолога Бекмана.

По его словам, он не знает, что это означает - "может быть, они готовятся к этому, поэтому они публикуют такие материалы - это тоже возможно..." В кампании участвуют множество СМИ стран Запада.

По словам Бекмана, в западной прессе - "масштабная антироссийская истерия, антипутинская, русофобская. Это усиливается. Очевидно, что Запад готовит военные провокации. Событие с "Дефендером" - это пример того, что они попытались для них неуспешно (сделать - ред.)".

Политолог уверен, что военный блок НАТО может устроить другие типы провокаций, поскольку это "террористическая организация".

"Это самая опасная террористическая организация в истории человечества - напомню, что произошло в Югославии, чем занимались там войска НАТО", - предупредил Бекман.