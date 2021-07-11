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Кровавый военный конфликт: Политолог предупредил о провокациях НАТО в Крыму
11 июля 2021, 20:35 • 234 • Политика
Финский политолог предупредил о готовящихся НАТО провокациях в Крыму.
Политолог из Финляндии Йохан Бекман утверждает, что страны Запада готовятся к новым провокациям в Крыму. Об этом говорят усилившаяся пропаганда против России и информационная кампания, направленная против полуострова.
- цитирует ПолиНавигатор слова политолога Бекмана.
По его словам, он не знает, что это означает - "может быть, они готовятся к этому, поэтому они публикуют такие материалы - это тоже возможно..." В кампании участвуют множество СМИ стран Запада.
По словам Бекмана, в западной прессе - "масштабная антироссийская истерия, антипутинская, русофобская. Это усиливается. Очевидно, что Запад готовит военные провокации. Событие с "Дефендером" - это пример того, что они попытались для них неуспешно (сделать - ред.)".
Политолог уверен, что военный блок НАТО может устроить другие типы провокаций, поскольку это "террористическая организация".
"Это самая опасная террористическая организация в истории человечества - напомню, что произошло в Югославии, чем занимались там войска НАТО", - предупредил Бекман.
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