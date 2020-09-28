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Кровавый компромат или заговор: загадка "Синей бороды"

28 сентября 2020, 04:40  •  122 • Аналитика
CC BY-SA 2.0 / Giles Watson / Sanctuary Knocker and Door-Latch
Старуха подманивала детей, слуги запихивали их в мешки и тащили в замок. Такими были показания против барона Жиля де Рэ. 28 сентября 1440 года в Нанте начался суд над тем, кого потом прозвали "Синей бородой".
Кровавый компромат или заговор: загадка "Синей бороды"
03:00
Прототип герцога "Синяя борода" – другой человек: кельтский царь Кономор. Это он убивал своих жен. Французскому барону вменили в вину убийство не женщин, а детей. Но то ли потому, что и он был из кельтов, то ли из-за большого числа погибших, Жиль де Рэ тоже стал "Синей бородой".
Позовите дьявола
Ему исполнилось 35, когда против него завели дело по нескольким статьям: детоубийство, содомия, призывание демонов и оскорбление божественного величия. Еще недавно это был участник Столетней войны, сподвижник Жанны д'Арк, рыцарь, которого король Карл VII произвел в маршалы. Жанна погибла на костре – Жиль отошел от военных дел. Он вел преувеличенно роскошную жизнь с бесконечными балами и театральными представлениями. По богатству – количеству земель, замков и сокровищ – барон соперничал с королем. Но когда к роскошной жизни примешались опыты по алхимии, Жилю стало не хватать денег. Надо было обустроить научную лабораторию для производства философского камня, который превращает любой металл в золото. А потом еще и содержать какого-то помощника-итальянца: он очаровал де Рэ тем, что умел вызывать ручного дьявола. Жиль начал продавать имения, родственникам это не понравилось. На его собственность, которая разбазаривалась просто так, было много высокопоставленных охотников. Все ждали, когда Жиль окончательно подставится. И он сделал это: однажды ворвался в церковь и напал на священника прямо в алтаре. Суд инквизиции последовал немедленно.
© flickr.com/sybarite48
Замок Жиля де Рэ во Франции, конфискованный судом
Похороните по-божески
Этот человек был слишком знаменит, поэтому копали под него всеми доступными методами. Рассказывает писатель Екатерина Глаголева:
"Стали собирать слухи о нем – все, что говорили в народе. Люди рассказывали: Жиль де Рэ вызывает дьявола и насилует-убивает детей. Его обвинили в смерти 140 малышей, но в приговоре цифры заменили словом "множество". Вместе со слугами, которые под пытками выдавали компромат на своего хозяина, барона приговорили к сожжению ".
© AP Photo / Andres Kudacki
Жиль де Рэ "сотрудничал со следствием": признался в убийствах. Зачем, непонятно: это не отменяло казни. Но, как напомнила Екатерина Глаголева, слуг Жиля де Рэ сожгли дотла, а его самого вынули из костра, как только он умер. Тело сгорело не полностью, и его похоронили. Притом не просто, а в церковной часовне. Вероятно, была еще и вторая сделка с правосудием – чтоб хотя бы фактом похорон доказать свою невиновность. В какие суммы это обошлось барону де Рэ, история умалчивает.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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