"Кровавый имперский Дед Мороз". Кому нужна атака на новогоднего героя • 110 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер На Украине уже стало печальной традицией под новогодние праздники нападать на нашего общего Деда Мороза. Причем эта традиция стала складываться еще до победы Евромайдана. Скажем, в декабре 2012 года украинские националисты публично повесили на мосту в центре Киева чучела Деда Мороза и Снегурочки с надписью "Они хотели заменить нам Святого Николая". А уж после того, как государственный переворот в Киеве произошел, нападки на наши общие новогодние традиции начались повсеместно и с новой силой. Уже во время празднования первого постмайданного Нового года зазвучали призывы сделать это "по-украински", то есть без Деда Мороза. А затем различные официальные инстанции начали настоятельно "рекомендовать" отказ от этого сказочного персонажа во время проведения детских мероприятий. Дошло до того, что в нынешнем году организатор главного новогоднего праздника Украины Игорь Добруцкий, которого дружно раскритиковали за попытку водрузить на киевскую елку ведьмовский колпак, оправдывался: "У нас же сейчас время какое: медведя на елку нельзя — он русский, Деда Мороза нельзя — он советский. То нельзя, это нельзя — для творчества вообще ничего не осталось!" Забавнее всего, что еще несколько лет назад именно Добруцкий был одним из инициаторов запрета наших традиций в Киеве, заявляя: "Дед Мороз — вымышленный персонаж и пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить". Теперь, видите ли, жалуется на запрет этого же "пережитка". © REUTERS / Gleb Garanich Украшение новогодней ели в Киеве В чем только не обвинили Деда Мороза украинские националисты! На различных ресурсах его называют "кровавым имперским", "коммуно-российским", "пережитком старой системы". Украинский Институт просвещения объяснил читателям, что Дед Мороз и Снегурочка — "агитаторы и пропагандисты" политического устройства СССР, они, видите ли, являются (о, ужас!) "носителями позитивной информации". А Молодежный националистический конгресс отнес эту новогоднюю традицию к "одной из многочисленных российских скреп", именно этим и объясняя необходимость против нее бороться. Конечно, ко всему этому можно относиться с юмором, как во многом и воспринимают это у нас. Подумаешь, очередная блажь недалеких, необразованных людей, ограниченных в своем мировоззрении ненавистью не только к соседям, но и к добрым светлым традициям своего собственного народа. На то ведь они и националисты. Но обратите внимание, одним из основных движителей этого механизма ненависти на протяжении многих лет являются западные "голоса", финансируемые из бюджета Соединенных Штатов. Еще в далекие 60-е годы приснопамятный сенатор Джозеф Маккарти, ставший символом всего антисоветского и антироссийского, пугал американских детей советским Дедом Морозом. Теперь идейные наследники Маккарти пытаются делать то же самое в украинском информационном поле. Скажем, украинская редакция "Радио Свобода" давно рассказывает своим читателям о том, как "коммунисты уничтожали рождественские праздники украинцев", навязывая тем взамен "коммунистический образ Деда Мороза", и о том, как те же украинцы героически сопротивлялись "чужим персонажам — Деду Морозу и Снегурочке". Подчеркнем, что эта идеологическая обработка аудитории велась задолго до Майдана. А уж тем более она широко развернулась после его победы и стартовавшей затем декоммунизации Украины. То же "Радио" даже создало соответствующую онлайн-игру, в которой предлагает подумать над вопросом "Декоммунизируем Деда Мороза?" На этих ресурсах, спонсируемых американским государством, постоянно рассказывается, что Дед Мороз — это пропагандистский инструмент "советской оккупации", созданный и использованный исключительно ради идеологического прикрытия сталинских репрессий. И вот сейчас, спустя годы навязывания подобной точки зрения, эти же ресурсы с удовлетворением сообщают, что в среде украинской молодежи уже идет вытеснение образа доброго Деда Мороза. Таким образом, можно констатировать, что все это — результат многолетней системной идеологической обработки общественного мнения, направляемой в том числе из-за рубежа на деньги американского государства, а не только смешные потуги маргиналов-бандеровцев. Основная цель этой работы предельно ясна: вбить очередной клин между нашими народами, уничтожить восприятие единства украинцев и русских. Процесс доказательства формулы "Украина — не Россия" давно уже завершен, теперь украинцам навязывают мысль, что Украина может быть только "антиРоссией", полным антиподом нашего государства, его традиций и верований. Ведь это происходит на всех уровнях. Доходит до утверждений, что коварные русские украли у украинцев даже Масленицу, навязав идею единого народа и традиции, которые являются "наследием советизации Украины, большевистского режима". Отсюда и последние — на первый взгляд, потешные — "батлы" по поводу борща на уровне министров, грудью защищающих это историческое наследие Украины от российской агрессии. Кстати, организатор этого сражения, украинский кулинар Евгений Клопотенко, с таким же пылом набросился и на наши общие традиции новогодних застолий, тоже подведя под это идеологическую базу: "Я не готовлю оливье на Новый год, так как не хочу видеть Советский Союз в своей тарелке. Это как выйти из тюрьмы, но продолжить питаться тюремной пищей". Согласитесь, приравнять любимый и в России, и на Украине салат к тюремной баланде — это надо умудриться. Но умудряются же. И все ради четко заданной идеологической цели: ради окончательного и бесповоротного отрыва Украины от нашего общего прошлого, а соответственно — от нашего общего будущего. Нельзя сказать, что на этом пути у них все получается. К примеру, вплоть до прошлого года украинские социологи фиксировали, что тамошнее население (особенно на востоке страны) все равно предпочитает получать подарки от Деда Мороза, а не от Святого Николая или тем более от Санта-Клауса. Но ничего, ради достижения поставленной задачи социологи в этом году внедрили в опросный лист новый вариант ответа: "От любимого человека". Значительная часть респондентов тут же переключилась на данную опцию. Зато теперь это дает основания заявлять о том, что число "сторонников Деда Мороза" на Украине резко сократилось. Чего не сделаешь ради достижения цели "вырваться из российского и советского прошлого"! Да, как бы забавно это кому-то ни казалось, но на протяжении многих лет не без помощи своих американских идеологических союзников Киев внедряет в массовое сознание мысль о том, насколько жители Украины и России отличаются друг от друга своей ментальностью и историческими традициями. Правда, киевские идеологи до сих пор не поняли, насколько пагубно и опасно это для украинской государственности. В принципе, можно на какое-то время убедить жителя русскоязычного региона Украины в том, что он и его ближайшие соседи из российской области — это совершенно разные, не имеющие ничего общего люди. Но сразу после этого наступает главная беда для украинского государственника: как только условный житель Харькова (откуда, кстати, пошла традиция советской новогодней елки с Дедом Морозом) осознает, что он отличается от условного жителя Белгорода, он вдруг понимает, что с жителями Западной Украины у него еще больше отличий. Это касается и языка, и культуры, и церкви, и осознания исторического прошлого, и ментальности, и — да — новогодних традиций (что подтверждают и упомянутые выше социологи). Соответственно, если отличия харьковчанина от белгородца велики настолько, что они должны жить в разных государствах, то это поневоле заставит задуматься о том, зачем же харьковчанину жить в одном государстве с львовянином, с которым у него отличий гораздо больше. Идеологи ментального разрыва между русскими и украинцами даже не осознают, что своими псевдоисторическими провокациями они фактически подпитывают сепаратизм внутри самой Украины. А это значит, что усиливающиеся разговоры о возможном отколе от этой страны новых регионов будут иметь под собой еще больше оснований. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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