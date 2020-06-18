Кровавое перемирие. Донбасс снова в огне • 122 • Аналитика

Обоюдные потери



Как и предполагалось, отмена режима повышенной боеспособности в ЛДНР отнюдь не означала снижения боевой активности сторон. Как это ни печально, количество обстрелов только усилилось: хвалёное перемирие продлилось всего несколько часов. Впрочем, как и в прошлые разы. Это, кстати, какое по счёту? Кажется, трёхзначное число.



Украинские СМИ пишут о таком уровне обстрелов, каких не было с 2015 года. Видимо, обещания всё-таки оказались реальностью и бойцам народной милиции ЛДНР разрешили-таки открывать огонь в ответ на провокации ВСУ. Данную информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин (кстати, глава ЛНР Леонид Пасечник не столь откровенен).



«Если мы говорим, что за последний год Порошенко погибло четыре человека и 55 были ранены, то за год правления Зеленского убито было уже 6 человек, а ранено 73 человека, и совершенно недавно — пятеро деток. Это действительно вопрос, который постоянно находится у нас в повестке, который мы обязаны решать и, конечно же, с помощью нашей армии, народной милиции. То есть абсолютно правильным считаю решение, которое мы приняли: был отдан приказ о боевой готовности «полная». Почему?.. Сейчас на данном этапе можем говорить, что ситуация еще не стабилизирована, она вернулась в тот период, когда идет позиционное противостояние. Но опять же, несмотря на отмену того уровня боевой готовности, у наших военнослужащих есть приказ на ответный огонь. То есть огневые точки противника, который будет стрелять по территории Донецкой Народной Республики, будут уничтожаться»,

— заявил Пушилин.



Бойня продолжается

Разумеется, официальные каналы ЛДНР традиционно сообщают только приятные новости, порой, как это произошло в последние дни в Луганске, не брезгуя прошлогодними победами ради общего поддержания боевого духа. В то же время важно отметить, что если отследить украинские СМИ, то там всё чаще появляются тревожные для Киева новости: ВСУ жалуются на тот момент, что народная милиция вдруг начала отвечать на порядок сильнее, чем прежде.



Даже экс-командир бригады «Восток» подтвердил, что под Дебальцевом произошла трагедия.



«Под Дебальцевом противник продемонстрировал стремление к миру — погибли наши бойцы, нанесён урон нашей обороне... Терпеть! Не поддаваться на провокации! Так положено!»

Похоже на сарказм, но всё гораздо печальнее. На самом деле речь идёт о двух разбомбленных позициях НМ ДНР. Погибло семеро, включая троих офицеров.



В то же время украинские СМИ публикуют день за днём отчёты о всё новых и новых потерях. Учитывая, что главным украинским императивом всегда было «потерь нет», можно предположить, что там потери не хуже, чем у нас. Отчего-то на душе от этого легче не становится.



Мало!

Вся штука в том, что ЛДНР, несмотря на якобы разрешение отвечать по полной, так и не использует значительную часть своих возможностей. Люди с той стороны линии разграничения пишут про тяжёлые калибры, но никто ничего не говорит о РСЗО. А тут бы вполне актуальными были бы и «Ураганы», и даже «Точка-У: они вполне пригодны для украинских позиций (там уже две или три линии обороны тщательно из бетона залили).



Вся эта ситуация пока ещё смотрится просто как возможность нашим бойцам отстреливаться. Увы, не как возможность подавлять огонь противника и соблюдать паритет. Хочется верить, что вся эта бравада закончится-таки разрешением бить врага как следует. Хотя сейчас это просто превратилось в кровавую баню. И в любой момент враг может перейти в наступление. Как и предполагалось, отмена режима повышенной боеспособности в ЛДНР отнюдь не означала снижения боевой активности сторон. Как это ни печально, количество обстрелов только усилилось: хвалёное перемирие продлилось всего несколько часов. Впрочем, как и в прошлые разы. Это, кстати, какое по счёту? Кажется, трёхзначное число.Украинские СМИ пишут о таком уровне обстрелов, каких не было с 2015 года. Видимо, обещания всё-таки оказались реальностью и бойцам народной милиции ЛДНР разрешили-таки открывать огонь в ответ на провокации ВСУ. Данную информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин (кстати, глава ЛНР Леонид Пасечник не столь откровенен).— заявил Пушилин.Разумеется, официальные каналы ЛДНР традиционно сообщают только приятные новости, порой, как это произошло в последние дни в Луганске, не брезгуя прошлогодними победами ради общего поддержания боевого духа. В то же время важно отметить, что если отследить украинские СМИ, то там всё чаще появляются тревожные для Киева новости: ВСУ жалуются на тот момент, что народная милиция вдруг начала отвечать на порядок сильнее, чем прежде.Даже экс-командир бригады «Восток» подтвердил, что под Дебальцевом произошла трагедия.Похоже на сарказм, но всё гораздо печальнее. На самом деле речь идёт о двух разбомбленных позициях НМ ДНР. Погибло семеро, включая троих офицеров.В то же время украинские СМИ публикуют день за днём отчёты о всё новых и новых потерях. Учитывая, что главным украинским императивом всегда было «потерь нет», можно предположить, что там потери не хуже, чем у нас. Отчего-то на душе от этого легче не становится.Вся штука в том, что ЛДНР, несмотря на якобы разрешение отвечать по полной, так и не использует значительную часть своих возможностей. Люди с той стороны линии разграничения пишут про тяжёлые калибры, но никто ничего не говорит о РСЗО. А тут бы вполне актуальными были бы и «Ураганы», и даже «Точка-У: они вполне пригодны для украинских позиций (там уже две или три линии обороны тщательно из бетона залили).Вся эта ситуация пока ещё смотрится просто как возможность нашим бойцам отстреливаться. Увы, не как возможность подавлять огонь противника и соблюдать паритет. Хочется верить, что вся эта бравада закончится-таки разрешением бить врага как следует. Хотя сейчас это просто превратилось в кровавую баню. И в любой момент враг может перейти в наступление. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





122 Источник Похожие новости Триколорная Америка: вариант развития событий Перспективный перехватчик МиГ-41: его преимущества "Начало положено". Эксперт оценил реакцию в Германии на санкции США В США предсказали крах доллара в следующем году Государство и борьба за власть Простая сложная математика. Как стать богаче и заработать миллион? Новости партнеров