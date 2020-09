Кровавое месиво: десять самых жестких боев в истории MMA • 67 • Аналитика © РИА Новости / Владимир Астапкович В число наиболее брутальных видов спорта однозначно входят смешанные единоборства. За многолетнюю и тернистую историю этой индустрии ценители боев в клетке могли увидеть огромное количество бескомпромиссных противостояний, порой обагрявших кровью ринг, тела и экипировку спортсменов. Мы выделили среди них и новые битвы, и те, которые стали настоящей классикой MMA. Содержащиеся в статье видео- и фотоматериалы не рекомендуются зрителям с неустойчивой психикой. Форрест Гриффин против Стефана Боннара Начнем с поединка, который за счет своей зрелищности сотворил историю. Американцы Гриффин и Боннар в финале первого сезона шоу The Ultimate Fighter фактически спасли UFC от разорения. Бывший полицейский с образованием политолога и спортивный врач выдали рубку, вызвавшую глобальный всплеск интереса к MMA. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN MMA (@espnmma) 9 Апр 2020 в 7:56 PDT Во многих моментах полутяжеловесам не хватало технического мастерства, зато на главный план вышли воля и целеустремленность. В итоге единогласным судейским решением победил Гриффин, но Боннар тоже получил контракт с UFC. Их бой признали лучшим по итогам 2005 года, а позднее не раз называли таковым и за всю историю смешанных единоборств. В 2013-м поединок включили в Зал славы UFC. Антонио Силва против Кейна Веласкеса... В 2012 году Силва дебютировал в UFC. Знаменитый бразилец по прозвищу Биг Фут быстро оказался на настиле и подвергся страшному избиению от американца Веласкеса. Поединок был прерван через 3,5 минуты, когда залитый кровью Силва выглядел абсолютно беспомощным. May26.2012



In his first time since losing his Heavyweight title,



Cain Velasquez returns with vengeance & massacres Bigfoot Silva pic.twitter.com/YdqLLcYPGk — MMA History Today (@MMAHistoryToday) May 27, 2020 ...и Марка Ханта А в следующем году бразильский спортсмен устроил культовое шоу уже на пару с новозеландцем Хантом, чьи белые волосы за пять раундов поменяли цвет на красный. Этот поединок резонно называют одним из лучших в истории тяжелого веса, хотя он оказался омрачен повышенным содержанием тестостерона в организме Силвы. Бой, изначально завершившийся вничью, остался без результата. Джим Миллер против Джо Лоузона На данный момент Миллер является единоличным рекордсменом по числу выступлений в UFC (36). Путь к этому рубежу подарил американцу множество испытаний, в том числе дилогию с соотечественником Лоузоном. Первый поединок легковесов стал лучшим в 2012 году и завершился победой Джима единогласным судейским решением. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joe Lauzon (@joelauzon) 30 Авг 2018 в 9:30 PDT Би Джей Пенн против Джо Стивенсона Если Миллер за свою славную карьеру так и не добрался до пояса UFC, то Пенн стал чемпионом легкого дивизиона в 2008 году. Вакантный титул американец завоевал, заставив сдаться своего соотечественника Стивенсона. Перед финальным удушающим приемом Пенн почти два раунда беспощадно избивал соперника, чью кровь затем слизывал со своих перчаток. Jan19.2008



11 years ago today,



BJ Penn submitted Joe Stevenson at UFC 80 to become the UFC Lightweight Champion. pic.twitter.com/V1JQH2ioAL — MMA History Today (@MMAHistoryToday) January 19, 2019 Обессиленный Стивенсон после боя не мог сдержать слез, которых даже не было видно из-за жуткой кровавой маски. Так появилось одно из самых знаменитых фото в истории смешанных единоборств. Joe Stevenson was destroyed at the end of the contest.



He had both blood & tears dripping down his face pic.twitter.com/VzXdJ2dBVq — MMA History Today (@MMAHistoryToday) January 20, 2015 Робби Лоулер против Рори Макдональда Эпохальная битва за пояс UFC в полусреднем весе, без упоминания которой не обходится ни один перечень лучших боев в MMA. Это был реванш двух американцев, состоявшийся летом 2015 года. Лоулер вновь победил, на этот раз нокаутировав соперника. А перед этим спортсмены выдали более 20 минут настоящей войны в октагоне, квинтэссенцией которой стал плевок Робби, превратившийся в фонтан крови. Un día como hoy vivimos una de las más tensas batallas dentro del Octágono entre Lawler y Mcdonald Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







