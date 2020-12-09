Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях

За время испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, скончались 6 добровольцев. Об этом буднично сообщает сайт Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Уточняется, что четыре смерти приходятся на группу, которой давали плацебо, а две смерти - на вакцинированную группу. Один из участников, страдавший ожирением и атеросклерозом, умер через три дня после принятия вакцины. У другого остановилось сердце спустя 60 дней после введения ему второй дозы вакцины. Ещё через три дня наступила его смерть.

В группе плацебо двое умерли от инсульта и инфаркта. Ещё в двух случаях врачи так и не смогли установить причину смерти. Половина погибших во всех группах была старше 55 лет.

Происшествия никак не повлияли на одобрение вакцины Pfizer и BioNTech для применения. Власти США планируют начать делать прививки с использованием данной вакцины уже 11 или 12 декабря.