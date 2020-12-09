Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / Политика

Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях

09 декабря 2020, 00:15  •  45 • Политика
В ходе исследования вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть участников. Один умер спустя три дня после прививки, у другого остановилось сердце на 60-й день после второй дозы сыворотки.
За время испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, скончались 6 добровольцев. Об этом буднично сообщает сайт Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
Уточняется, что четыре смерти приходятся на группу, которой давали плацебо, а две смерти - на вакцинированную группу. Один из участников, страдавший ожирением и атеросклерозом, умер через три дня после принятия вакцины. У другого остановилось сердце спустя 60 дней после введения ему второй дозы вакцины. Ещё через три дня наступила его смерть.
В группе плацебо двое умерли от инсульта и инфаркта. Ещё в двух случаях врачи так и не смогли установить причину смерти. Половина погибших во всех группах была старше 55 лет.
Происшествия никак не повлияли на одобрение вакцины Pfizer и BioNTech для применения. Власти США планируют начать делать прививки с использованием данной вакцины уже 11 или 12 декабря.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
08 декабря 2020, 22:25
Погранзоны с Россией исчезнут после 13 лет: В Литве объяснили причины решения
08 декабря 2020, 22:25
Google хватило скандала с русскими, чтобы принять верное решение? Соловьёв опубликовал скрин-ответ
08 декабря 2020, 23:20
Россия и Запад оказались на грани масштабной войны
08 декабря 2020, 23:20
"Обиженная злая девочка": Латвию призвали прекратить вражду с Россией
08 декабря 2020, 22:25
"Есть потенциальная опасность новых споров": Президент Армении попросил Путина помочь с границей
08 декабря 2020, 21:30
Госдума приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
03 декабря 2020, 14:05
Запад будет помогать народным республикам напрямую, минуя Украину
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
03 декабря 2020, 23:15
"Президента" Тихановскую нещадно высмеяли: "Так и быть, я тоже согласен возглавить Беларусь"
06 декабря 2020, 20:55
"Так вот куда Греф метит!": Лучший ответ Путина оказался долгоиграющей темой
05 декабря 2020, 17:25
Зеленский собирается выдать Москве более 200 кавказских участников АТО – Корчинский
05 декабря 2020, 23:50
«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.