Кровавая Джина во главе ЦРУ

В сделанной президентом Трампом перестановке в силовых структурах больше всего вопросов вызывает фигура предполагаемого нового директора ЦРУ Джины Чери Хаспел (Gina Cheri Haspel). Высказываются предположения, что прохождение её кандидатуры в Сенате будет затруднено, а возможно, и заблокировано. Это связано с непосредственным участием этой кадровой разведчицы (стаж более 30 лет) в программе секретных тюрем ЦРУ и пыток, применявшихся к заключённым, подозреваемым в терроризме. Некоторые из коллег Хаспел в главном разведывательном ведомстве США прозвали её Кровавой Джиной (Bloody Gina), держась от неё на дистанции. Даже то, что она первая женщина в истории – возможный директор ЦРУ, не привлекает столько внимания, сколько эта её слава.

Джина Хаспел

Данный эпизод в её богатой карьере оперативной деятельности случился в 2002 году, когда, работая в контртеррористическом департаменте ЦРУ, Дж. Хаспел была направлена руководить секретной тюрьмой агентства «Кошачий глаз» в Таиланде. Там она присматривала за проведением допросов «с пристрастием», в том числе с использованием известной «пытки водой». Например, один её «подопечный» Абу Зубейда (Abu Zubaydah) на протяжении месяца подвергался такой пытке 83 раза. Чтобы наблюдать за этим, нужны особые нервы и соответствующий склад ума – холодный и жестокий. А потом по сговору с тогдашним шефом контртеррористического направления агентства Хосе Родригесом (Jose Rodriguez) Хаспел участвовала в уничтожении всех видеоматериалов о проведенных допросах.

Карикатура на «пытки водой»

Побочным следствием этих бесчеловечных пыток явилось превращение свирепой, но архаичной «Аль-Каиды» в ещё более беспощадное и современное по методам деятельности «Исламское государство» [обе организации запрещены в России]. Сценографию своих массовых казней, включая характерные оранжевые комбинезоны приговорённых, игиловцы явно заимствовали из практики секретных американских тюрем.

Ученики идут дальше учителей: от воды к огню

Неудивительно, что личность вероятного нового главы ЦРУ натолкнулась на неоднозначную реакцию в американском обществе. И критика идёт не только со стороны правозащитников.

Американские правозащитники видят в назначении Хаспел символ пыток

Не согласен с выдвижением Хаспел и ряд влиятельных членов Сената, где у республиканцев преимущество всего лишь в два голоса – 51:49. При этом республиканский сенатор Рэнд Пол (Rand Paul) уже заявил, что будет голосовать против неё. Даже если все остальные члены верхней палаты Конгресса будут придерживаться партийной дисциплины, то ситуация всё равно получается патовой. Здесь решающим может оказаться голос республиканского сенатора Маккейна. Он, и сам побывавший в плену во время войны во Вьетнаме, из чувства солидарности всех бывших заключённых на дух не переносит пытки и призывает «как следует» разобраться с Хаспел, прежде чем голосовать за неё. То, что творилось в секретных тюрьмах, он называет «одной из самых тёмных страниц американской истории».

Маккейн в больнице после освобождения из вьетнамского плена

При этом остаются мало освещёнными другие важные аспекты профессиональной карьеры, личные и деловые качества, а также политические взгляды Хаспел. А что, собственно, ожидать от неё на таком важном посту? Ответы приходится собирать по крохам. Вплоть до недавнего времени она была «строго засекреченным» сотрудником своего ведомства, и о её личной жизни, происхождении, учёбе данных нигде нет. Известно только, что Джина Хаспел родилась 1 октября 1956 года, на работу в Центральноевропейский отдел ЦРУ пришла в 1985 году. Многократно выезжала под прикрытием в заграничные командировки, в том числе была руководителем ряда резидентур. Сообщается, что она работала в Турции, в Центральной Азии (в одной из постсоветских стран?), дважды занимала в Лондоне пост официального представителя ЦРУ. О том, была ли Хаспел в Москве, сведений нет. Однако, судя по тому, что она всё время перемещалась по периферии России (Лондон – не исключение с учётом его одержимости российскими делами), можно сделать вывод, что «русская тема» в профессиональном отношении для неё не чужая. А возможно, и главная. Это говорит о том, куда при её руководстве будут по-прежнему направлены основные силы ЦРУ. The Washington Post сообщает, что именно Хаспел в последнее время руководила всей работой американской разведки по России и выступала поборником «более агрессивного подхода к зарубежным операциям». В кампании, развёрнутой Терезой Мэй против Москвы, британский премьер, вероятно, найдёт полную поддержку со стороны Хаспел, в том числе благодаря её «старым лондонским связям». Как известно, отравления – это женский способ убийства.

Характер Хаспел тоже угадывается. Она хорошо осведомлённый, но прямолинейный человек, требовательный к себе и окружающим. Жёсткая до деспотичности, что подтвердила в многолетней конкурентной борьбе в мужском по преимуществу сообществе. Хороший и педантичный организатор. Партийных предпочтений не проявляет, поскольку для неё на первом месте «всегда стоит Америка». И это роднит Хаспел с действующим президентом.

Для понимания её отношений с Трампом важно упомянуть, что в 2013 году Хаспел на протяжении двух месяцев исполняла обязанности первого заместителя директора ЦРУ – шефа агентурной разведки, но не была утверждена в должности на постоянной основе. Причина – опасения критики из-за её участия в программе тюрем. Это стало унижением и ударом по самолюбию честолюбивой Джины Хаспел, имя которой на тот момент было засекречено. В печати она упоминалась как «женщина – кадровый сотрудник». По всей видимости, после этого неуспеха она была отправлена на не очень престижную работу руководителя филиала ЦРУ в Нью-Йорке, о чём также упоминают СМИ. Однако в феврале 2017 года Дональд Трамп своей волей продавил её повторное представление на должность первого заместителя директора ЦРУ. Тогда впервые Хаспел появилась в печати под своим полным именем.