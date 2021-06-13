Кровавая демонстрация для Зеленского

Налёт украинских ссошников на один из постов в ЛНР, в результате которого погибли пять бойцов НМ, по сути ведь не имел практического смысла.Занимать позицию и закрепляться на ней украинские спецназовцы не стали, назвать их вылазку разведкой — тоже было бы странно. Разведка при сборе данных избегает огневого контакта.Речи о ликвидации важной персоны тоже не идёт. Важные персоны на передовой, конечно, бывают, но на постах по ночам не дежурят.Единственный рациональный мотив (а ССО это та служба, где людьми просто так не разбрасываются) — это демонстрация. Демонстрация возможностей и навыков.Учитывая, что именно в это время на донбасской передовой разгуливал президент-комик Зеленский, очевидно — главным зрителем был именно он. Ну и вероятнее всего натовские советники (Украина, как мы помним, очень хочет в НАТО), сопровождавшие Зеленского в поездке, перед которыми тоже нужно было зайти с козырей.ССО Украины — достаточно молодая служба, но в последние пару лет всё чаще появляющаяся на слуху. Возглавляет её экс-снайпер крымской «Альфы» Григорий Галаган. Проект @wargonzo публиковал о нём большой текст «Предатель со стажем».Симптоматично, что подобного рода демонстрации рассчитаны в большей степени на психологический и информационный эффект, коего подопечным Галагана добиться, безусловно, удалось.Мы же теперь не должны питать ровным счётом никаких иллюзий — ради представления для Зеленского и советников, украинские командиры готовы идти на любые, даже бессмысленные жертвы. Да, это цинично. Но надо быть к этому готовым. Всегда.